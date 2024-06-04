1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Томск: историческое путешествие от динозавров до современности
Приглашаем на захватывающее путешествие по Томску, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: На набережной Томи
Завтра в 16:00
10 июня в 08:00
от 71875 750₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По Томску на автомобиле за 2,5 часа - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска на индивидуальной автомобильной экскурсии за 2,5 часа
«По мощёной улице с русским названием «Обруб» поднимемся к месту основания города — деревянному острогу»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
Прогулка по центру Томска позволит вам узнать историю города с 1604 года до наших дней, увидеть знаковые места и услышать местные легенды
Начало: В районе Белого озера
«По самой старой улице дойдём до места основания Томска»
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
от 6 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по заповедным улицам Томска: Верхняя Елань
Приглашаем на уникальную прогулку по историческому району Томска, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В районе остановки Политехнический университет на ...
«Затем мы пройдем по заповедной улице, которая в 19 веке носила название Черепичная»
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
от 5 850₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Томск вчера, сегодня, завтра: путешествие сквозь время
Погрузитесь в уникальную атмосферу Томска, где каждый уголок рассказывает свою историю. От старинных церквей до современных зданий
«Далее я покажу вам центральную улицу города — проспект Ленина — и познакомлю с главными томскими университетами»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Закоулки и великие люди Томска: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Томска, где каждый уголок хранит свои тайны и истории выдающихся личностей
Начало: У памятника «Покорение Сибири»
«Я расскажу, как на одной улице уживались писатели, врачи, ростовщики и трактирщики»
Завтра в 16:00
10 июня в 08:00
от 71875 750₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Правдивые истории главного проспекта Томска
Главный проспект Томска откроет перед вами свои секреты: старинные здания, архитектурные стили и истории знаменитых томичей
Начало: В районе площади Ленина
«За «спинами» старых домов растут бизнес-центры, улицу опутывают электрические провода, обновляются гранитные лестницы, по проезжей части сплошным потоком двигаются автомобили»
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
5 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Томские теремки: деревянное зодчество
Погрузитесь в атмосферу Томска, узнайте о жизни знаменитых людей, живших в теремках, и исследуйте уникальные архитектурные шедевры города
Начало: На проспекте Кирова
«Прогуляетесь по парадным и скрытым улицам Томска»
Завтра в 16:00
10 июня в 08:00
от 5 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 июня 2024Любовь - прекрасный экскурсовод. Томск на экскурсии раскрылся всеми своими гранями: история и современность, архитектура и судьбы людей. И всё это очень интересно!
- ККатерина1 июня 2024Благодарим за классную экскурсию! Очень эрудированный и знающий свое дело гид, ответила на все наши вопросы. Экскурсия прошла легко и
- ККристина29 мая 2024Считаю, что нам очень повезло с гидом)) интуитивно выбрали Арину и остались довольны! она ответила на все наши вопросы в
- ВВлада29 мая 2024Чудесная экскурсия! Очень интересный маршрут, необыкновенный. У Арины отличный хорошо поставленный голос, грамотная речь, её очень приятно слушать. Огромное спасибо за то, что влюбляете в Томск, даже в его закоулки!
- ННадежда26 мая 2024Очень все доступно, легко, понятно, позитивно!
- ЕЕвгения24 мая 2024Это была прекрасная экскурсия! Отличные впечатления! Арина великолепно рассказывает, после окончания и расставаться не хочется! Такая она интересная! Очень всем рекомендую! Вы останетесь довольны!! ♥️🙌👍
- ЕЕвгения12 мая 2024Багодарим Любовь за позновательную интересную, насыщенную новой информацией экскурсию! Теперь другими глазами смотрим на знакомые здания Проспекта Ленина, уже зная их историю и неординарных людей, создавших такую красоту!
- ТТамара12 мая 2024Рада, что не ошиблась в выборе гида! Время, отведенное на экскурсию, пролетело незаметно. Юрий очень хороший гид и рассказчик! Много интересных, порой неожиданных фактов! Я влюбилась в Томск!
- ННаталья10 мая 202409.05.2024 большое спасибо Сергею за замечательную экскурсию, очень познавательно, ёмко, интересно, комфортно. Забрал от гостиницы, посоветовал что ещё посмотреть самостоятельно. Очень теплые впечатления, человек любит свой город, историю и своё дело.
- ААнна30 апреля 2024Спасибо большое Сергею за интересную экскурсию и любовь к родному городу! Все было даже лучше, чем заявлено) нас встретил прямо
Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Улицы и переулки»
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Сейчас в Томске в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 5 000 до 7 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 272 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Томска. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод