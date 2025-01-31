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условленом месте. Ни тени разражения. Хорошо устанавливает контакт. Интересуется пожеланиями. Посещение храмов не ограничевает по времени, что важно верующим. При этом даёт выбор - заходить внутрь или ограничиться внешним осмотром. Ну, и самое главное, после её рассказа я уверовала, что старец Фёдор всё таки это Александр первый! С чем Томск и поздравляю!