2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Томск: обзорная экскурсия на автомобиле с посещением исторических мест
Погрузитесь в многовековую историю Томска, исследуя его уникальные архитектурные памятники и живописные уголки на комфортабельном автомобиле
Начало: Ул. Бакунина д. 4 на парковке возле Католического ...
Завтра в 09:00
27 фев в 09:00
7500₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Томску
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:00
27 фев в 09:00
от 6000₽ за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Томск: исследование города в 4-часовой индивидуальной экскурсии
Погрузитесь в атмосферу Томска, узнайте его историю и культуру за 4 часа. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
5 мар в 09:00
6 мар в 09:00
от 15 625₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга31 января 2025Всем, доброго дня! Были на обзорной экскурсии города, Светлана перед экскурсией уточнила, что нас больше интересует, какие приоритеты у нашей
- ННаталья11 декабря 2024Замечательная экскурсия! Человек, который влюблен в свой город, в историю города, способен ТАК рассказывать! Огромное спасибо Светлане! Такое отношение к истории я встречала только в Питере, у коренных ленинградцев.
- ЖЖанна10 декабря 2024Место встречи искали долго(по нашей вине). Понимая что мы не пришли к пункту назначения вовремя, Светлана предложила забрать нас в
Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Лагерный Сад»
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