Лагерный Сад – экскурсии в Томске

Найдено 3 экскурсии в категории «Лагерный Сад» в Томске, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
На машине
На микроавтобусе
200 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Томск: обзорная экскурсия на автомобиле с посещением исторических мест
Погрузитесь в многовековую историю Томска, исследуя его уникальные архитектурные памятники и живописные уголки на комфортабельном автомобиле
Начало: Ул. Бакунина д. 4 на парковке возле Католического ...
Завтра в 09:00
27 фев в 09:00
7500 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Томску на транспорте туриста
3 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Томску
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:00
27 фев в 09:00
от 6000 за всё до 5 чел.
Томск: большое путешествие
2 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Томск: исследование города в 4-часовой индивидуальной экскурсии
Погрузитесь в атмосферу Томска, узнайте его историю и культуру за 4 часа. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
5 мар в 09:00
6 мар в 09:00
от 15 625 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    31 января 2025
    Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
    Всем, доброго дня! Были на обзорной экскурсии города, Светлана перед экскурсией уточнила, что нас больше интересует, какие приоритеты у нашей
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    компании и только после этого предложила наш маршрут. Нас интересовало деревянное зодчество города, Светлана в обзорную экскурсию максимально включила наши интересы и очень объемно, с указанием всех дат рассказала историю города. Очень рады, что выбрали данного экскурсовода! Рекомендую всем, кто хочет посмотреть исторические места г. Томска и ознакомиться с его историей!

  • Н
    Наталья
    11 декабря 2024
    Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
    Замечательная экскурсия! Человек, который влюблен в свой город, в историю города, способен ТАК рассказывать! Огромное спасибо Светлане! Такое отношение к истории я встречала только в Питере, у коренных ленинградцев.
  • Ж
    Жанна
    10 декабря 2024
    Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
    Место встречи искали долго(по нашей вине). Понимая что мы не пришли к пункту назначения вовремя, Светлана предложила забрать нас в
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    условленом месте. Ни тени разражения. Хорошо устанавливает контакт. Интересуется пожеланиями. Посещение храмов не ограничевает по времени, что важно верующим. При этом даёт выбор - заходить внутрь или ограничиться внешним осмотром. Ну, и самое главное, после её рассказа я уверовала, что старец Фёдор всё таки это Александр первый! С чем Томск и поздравляю!

Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Лагерный Сад»

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  4. Дом с жар-птицами
  5. Белое озеро
  6. Дом с шатром
  7. Самое главное
  8. Лагерный Сад
  9. Памятник Чехову
  10. Памятник счастью
Сколько стоит экскурсия по Томску в феврале 2025
Сейчас в Томске в категории "Лагерный Сад" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 15 625. Туристы уже оставили гидам 205 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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