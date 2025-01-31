2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Томск: обзорная экскурсия на автомобиле с посещением исторических мест
Погрузитесь в многовековую историю Томска, исследуя его уникальные архитектурные памятники и живописные уголки на комфортабельном автомобиле
Начало: Ул. Бакунина д. 4 на парковке возле Католического ...
Завтра в 14:00
26 фев в 09:00
7500₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
ТОМСК на автомобиле. Обзорная экскурсия
Увидеть самые знаковые места и проникнуться атмосферой старого Томска на автомобильной экскурсии. Дождь, холод или ветер не помешают вашему путешествию
Начало: Заберем вас в любом месте в центре города
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
26 фев в 09:00
8500₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Завораживающее Белозерье: путешествие по историческому Томску
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, узнайте о его истории, архитектуре и важных событиях, пройдя по местам, где скрываются легенды
Начало: Томск, ул. Яковлева, 4
5 мар в 09:00
6 мар в 09:00
от 7188₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга31 января 2025Всем, доброго дня! Были на обзорной экскурсии города, Светлана перед экскурсией уточнила, что нас больше интересует, какие приоритеты у нашей
- ННаталья11 декабря 2024Замечательная экскурсия! Человек, который влюблен в свой город, в историю города, способен ТАК рассказывать! Огромное спасибо Светлане! Такое отношение к истории я встречала только в Питере, у коренных ленинградцев.
- ЖЖанна10 декабря 2024Место встречи искали долго(по нашей вине). Понимая что мы не пришли к пункту назначения вовремя, Светлана предложила забрать нас в
- ААнна23 августа 2022Приехали в Томск первый раз, Арина нам рассказала и показала многие достопримечательности и закоулки города. Мы с её помощью побывали
- ККристина2 августа 2022Экскурсия просто спасла нашу поездку! Перевернуло первое впечатление о городе! Всем советую, очень коммуникабельный, начитанный, душевный гид! Стоит своих денег!
- ССоснина24 января 2022Спасибо огромное нашему гиду Юрию! Столько историй, легенд он нам поведал! Очень понравилась экскурсия! С таким удовольствием окунулись в историю самого красивого города и отдельные спасибо за комфорт!!)
Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Белое озеро»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Томске
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Томске
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Томску в феврале 2025
Сейчас в Томске в категории "Белое озеро" можно забронировать 3 экскурсии от 7188 до 8500. Туристы уже оставили гидам 205 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте экскурсию в Томске на 2025 год по теме «Белое озеро», 205 ⭐ отзывов, цены от 7188₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель