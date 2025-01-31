Белое озеро – экскурсии в Томске

Найдено 3 экскурсии в категории «Белое озеро» в Томске, цены от 7188 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
На машине
На микроавтобусе
200 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Томск: обзорная экскурсия на автомобиле с посещением исторических мест
Погрузитесь в многовековую историю Томска, исследуя его уникальные архитектурные памятники и живописные уголки на комфортабельном автомобиле
Начало: Ул. Бакунина д. 4 на парковке возле Католического ...
Завтра в 14:00
26 фев в 09:00
7500 за всё до 4 чел.
ТОМСК на автомобиле. Обзорная экскурсия
На машине
4 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
ТОМСК на автомобиле. Обзорная экскурсия
Увидеть самые знаковые места и проникнуться атмосферой старого Томска на автомобильной экскурсии. Дождь, холод или ветер не помешают вашему путешествию
Начало: Заберем вас в любом месте в центре города
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
26 фев в 09:00
8500 за всё до 3 чел.
Завораживающее Белозерье
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Завораживающее Белозерье: путешествие по историческому Томску
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, узнайте о его истории, архитектуре и важных событиях, пройдя по местам, где скрываются легенды
Начало: Томск, ул. Яковлева, 4
5 мар в 09:00
6 мар в 09:00
от 7188 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    31 января 2025
    Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
    Всем, доброго дня! Были на обзорной экскурсии города, Светлана перед экскурсией уточнила, что нас больше интересует, какие приоритеты у нашей
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    компании и только после этого предложила наш маршрут. Нас интересовало деревянное зодчество города, Светлана в обзорную экскурсию максимально включила наши интересы и очень объемно, с указанием всех дат рассказала историю города. Очень рады, что выбрали данного экскурсовода! Рекомендую всем, кто хочет посмотреть исторические места г. Томска и ознакомиться с его историей!

  • Н
    Наталья
    11 декабря 2024
    Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
    Замечательная экскурсия! Человек, который влюблен в свой город, в историю города, способен ТАК рассказывать! Огромное спасибо Светлане! Такое отношение к истории я встречала только в Питере, у коренных ленинградцев.
  • Ж
    Жанна
    10 декабря 2024
    Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
    Место встречи искали долго(по нашей вине). Понимая что мы не пришли к пункту назначения вовремя, Светлана предложила забрать нас в
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    условленом месте. Ни тени разражения. Хорошо устанавливает контакт. Интересуется пожеланиями. Посещение храмов не ограничевает по времени, что важно верующим. При этом даёт выбор - заходить внутрь или ограничиться внешним осмотром. Ну, и самое главное, после её рассказа я уверовала, что старец Фёдор всё таки это Александр первый! С чем Томск и поздравляю!

  • А
    Анна
    23 августа 2022
    Завораживающее Белозерье
    Приехали в Томск первый раз, Арина нам рассказала и показала многие достопримечательности и закоулки города. Мы с её помощью побывали
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    в прошлом и настоящем этого замечательного города и узнали некоторые факты о нашем родном городе, о которых мы не знали раньше) Если вы собираетесь посетить Томск, то обязательно обращайтесь к этому привлекательному и замечательному гиду, который не только покажет вам этот город, но и влюбит вас в него!

  • К
    Кристина
    2 августа 2022
    ТОМСК на автомобиле. Обзорная экскурсия
    Экскурсия просто спасла нашу поездку! Перевернуло первое впечатление о городе! Всем советую, очень коммуникабельный, начитанный, душевный гид! Стоит своих денег!
  • С
    Соснина
    24 января 2022
    ТОМСК на автомобиле. Обзорная экскурсия
    Спасибо огромное нашему гиду Юрию! Столько историй, легенд он нам поведал! Очень понравилась экскурсия! С таким удовольствием окунулись в историю самого красивого города и отдельные спасибо за комфорт!!)

Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Белое озеро»

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  2. Богородице-Алексеевский монастырь
  3. Дом с драконами
  4. Самое главное
  5. Дом с жар-птицами
  6. Белое озеро
  7. Дом с шатром
  8. Памятник Чехову
  9. Памятник счастью
Сколько стоит экскурсия по Томску в феврале 2025
Сейчас в Томске в категории "Белое озеро" можно забронировать 3 экскурсии от 7188 до 8500. Туристы уже оставили гидам 205 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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