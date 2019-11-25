36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Елань. Прогулка по заповедным улицам Томска

Выдающиеся образцы деревянного зодчества России в сказочных теремах и прекрасных усадьбах города

Любовь
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Любовь – ваш гид
Старинный город располагает к неторопливым прогулкам.

Я приглашаю прогуляться по одному из исторических районов города с необычным названием: Верхняя Елань.

Мы не будем спешить и пройдем пешком, как ходили томичи по этим же улицам век назад.

Необычный, сказочный город приоткроет свои секреты, покажет самые красивые дома-терема.

Вы сможете рассмотреть затейливую вязь деревянных кружев, полюбоваться плавными линиями оконных переплетов, прикоснуться к старым бревенчатым стенам, заглянуть в укромные уголки города.
2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча в районе остановки "Политехнический университет на пр.Кирова.
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У этой экскурсии36 отзывов
4.89
Елань. Прогулка по заповедным улицам Томска
Елань. Прогулка по заповедным улицам Томска

Программа

  • Начнем прогулку от скульптуры «Рудокоп и рудознатец». Это место, где встречается Томск провинциально-деревянный и Томск парадный университетский. Здесь я расскажу вам о древнем гербе Томска и что же такое «Елань».
  • Затем мы пройдем по заповедной улице, которая в 19 веке носила название Черепичная. Вы узнаете о различных конструкциях деревянных зданий, особенностях архитектурных стилей. Вы увидите, что стиль «модерн» можно воплотить не только в каменных, но и в деревянных зданиях. Мы сможем заглянуть во двор настоящей городской усадьбы 19 века. Вы увидите дом, принадлежавший семье генерала Пепеляева, узнаете таинственную историю пропавшего «золотого парохода».
  • Далее наш путь лежит в Игуменский парк и в тенистые аллеи сада «Буфф». Лютеранская кирха на нашем пути — свидетельство того, что традиции деревянного зодчества достойно продолжают современные мастера.
  • Мы пройдем по бывшей Солдатской улице, узнаем, где в Томске живут жар-птицы и драконы.
  • В сквере деревянного зодчества вы сможете подробно познакомиться с особенностями традиционного декора деревянных зданий Томска.
  • Затем я покажу вам сказочный изумрудный замок.

Прогулка будет интересна гостям города и тем томичам, кто хочет лучше узнать свой город.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, поэтому надо одеваться по погоде. В зимний период время экскурсии может быть сокращено.
Елань. Прогулка по заповедным улицам Томска
Елань. Прогулка по заповедным улицам Томска
Елань. Прогулка по заповедным улицам Томска
Елань. Прогулка по заповедным улицам Томска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе остановки "Политехнический университет на пр.Кирова..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Любовь
Любовь
Я получила историческое образование. Работала в Томском краеведческом музее. Уже много лет занимаюсь совсем другим делом, но любовь к истории и краеведению осталась. Я люблю свой город, люблю показывать его людям, делиться его красотой.
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36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

25 ноября 2019
Конечно, середина ноября не самое лучшее время для пеших прогулок на свежем воздухе ( минус 20-27 градусов в городе), но... Огромное спасибо нашему экскурсоводу! Любовь - не только интересный рассказчик, но и ее построение маршрута с небольшими посещения теплых кафе, просто чудо! Как-то незаметно пролетают часы экскурсии, так что в конце ощущаешь легкое недоумение "Уже все?". Любовь, спасибо Вам большое за интереснейшие экскурсии!
4 сентября 2019
Прекрасная экскурсия по самым красивым и интересным деревянным домам Томска. Любовь очень доступно и увлекательно рассказала об истории и архитектурных особенностях города. Обязательно продолжу изучать город с Любовью в следующий приезд.
27 августа 2019
Очень понравилась экскурсия. До этого были в Томске несколько раз, но не видели многого из того, что нам показала Любовь. Очень понравился район, по которому мы гуляли. Ощутили себя в позапрошлом веке, прониклись атмосферой старого Томска и даже представили каково здесь жить! Спасибо нашему замечательному гиду за хорошо проведенное время и знакомство с городом.
13 августа 2019
Спасибо за интересную экскурсию!Неспеша прогулялись по чудесным улочкам ,познакомились с неповторимой архитектурой,почувствовали дух прошлого и современного Томска.Очень познавательно!Любовь-приятный собеседник и знающий своё дело экскурсовод. Рекомендую!
23 июля 2019
Приехали мы в г.Томск с мамой с целью ознакомления с городом и его жителями, т.к. тут жили когда наши предки. Нам хотелось пройтись по тем улочкам, где они когда то жили и работали, но точного адреса мы не знали. По многочисленным положительным отзывам о Любови, я решила, что она нас устраивает. Прежде, чем забронировать маршрут следования, мы с Любовью неоднократно корректировали наш маршрут. Она старалась организовать маршрут так чтоб мы ознакомились и с Еланью и прошлись по тем местам в городе, которые нас интересовали. Гид, Люба, тщательно подготовилась к встрече с нами, учитывая все наши пожелания и с профессиональным знанием и тактом, ознакомила нас со многими достопримечательностями города, с творчеством мастеров деревянного и каменного зодчества, познакомила нас с Университетской рощей и рассказала о создании там Университета, познакомила с Еланью, а самое главное, помогла нам отыскать то место, где в молодости жила моя бабушка. Домик, к сожалению не сохранился до наших дней, но приблизительное место его существования, мы нашли. А так же мы, благодаря Любе, получили огромную информацию о городе, их жителях и творцах, тех, кто его строил и проектировал. От души всем советую бронировать пешие прогулки, связываться с Любовью и она подберет Вам именно то, что вам нужно и вы не пожалеете, что выбрали именно это пешее путешествие по городу. Это чудесный гид, человек, она со всей любовью и душой, очень ответственно относится к своей работе, при этом профессионал высокого уровня. Люба умеет не только хорошо и доступно рассказать, но и обязательно ответит на все ваши вопросы, касаемо истории города. Одним словом, мы остались очень довольны экскурсией, безумно благодарны гиду Любе, которую видели впервые, но было чувство, что общаемся с родственным человеком. На память мы сделали совместное фото с Любовью и не смогли ее не обнять. Время пролетело в походе быстро, несмотря на мамин возраст (ей 74года), но мы ходили без устали и слушали и впитывали как губка каждое ее слово и боялись что то пропустить. Хотелось узнать всего и побольше. В итоге, мы с мамой пришли к общему мнению, что 3х часовой экскурсии очень мало для того чтоб узнать этот изумительный город и обязательно приедем сюда еще ни 1 раз. Снова закажем экскурсию именно с Любой, но уже по другому маршруту. Хотелось бы выразить огромную благодарность сайту за то, что у вас работают такие высокопрофессиональные гиды, как Любовь. Огромное ей СПАСИБО!
22 июня 2019
2019 год 21 июня. Была великолепная экскурсии по древнему зодчеству , все содержательно , интересно, Томск конечно шикарный город, можно снимать исторические фильмы чтивак много сохранилось старых зданий, которые до сих пор служат верой и правдой, погрузился в атмосферу тех лет, даты, истории с каждым домом, его хозяином. Раньше конечно были щедрые купцы строили действительно архитекторыне сооружения. Обязательно ещё вернусь в этот прекрасный город и отправлюсь на экскурсию, дальше погружаясь в эту странную атмосферу города.
9 марта 2019
Хочется сказать огромное спасибо Любови за невероятную и познавательную экскурсию, а так же за то, что она согласилась провести ее 8 марта. Это сделало праздник незабываемым и запоминающимся. Наконец-то удалось увидеть тот самый кружевной Томск!
28 января 2019
Спасибо большое!Без этой экскурсии у нас не было бы полного представления о Томске.
Все было отлично,несмотря на мороз.
Максим
11 сентября 2018
Сразу хочу поблагодарить Любовь, за возможность провести две экскурсии подряд, чтобы сложилось более полное впечатление об этом замечательном городке. За 5 часов, которые пролетели незаметно, мы смогли погрузиться в историю замечательного города. Спасибо больш !
Сам материал подан в классическом стиле. Но лично мне, хотелось бы еще услышать о бытовых буднях жителей тех времен, истории, зарисовки, чтобы "оживить" рассказ. Сам маршрут прекрасный и хорошо продуманный. Жаль, что вместе не прогулялись в сторону Белого озера, как оказалось, там тоже много интересных зданий, о которых хотелось бы тоже услышать. Так что рекомендую туда прогуляться и обратить внимание на Дом Науки, Водонапорная башня, здание суда и университета.
30 августа 2018
Нам очень понравились две экскурсии с гидом Любовью. Очень легкий, позитивный человек. Любовь умеет найти подход к детям, постоянно ведет диалог с ребенком, задает вопросы тем самым разжигая интерес к теме экскурсии.
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Холмистый, дружелюбный, спокойный, просторный и удивляющий — я с радостью познакомлю вас с Томском. И предлагаю для этого особенный формат. Во-первых, это экскурсия для настоящих гурманов городских прогулок, которая позволит узнать о городе главное и не пропустить must-see места. А во-вторых, вы сами выберете из списка предложенных тем-акцентов наиболее интересные для вас. В результате вы рассмотрите Томск, поймёте логику его развития и роль в истории страны. И конечно, почувствуете атмосферу!

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