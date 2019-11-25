36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приехали мы в г.Томск с мамой с целью ознакомления с городом и его жителями, т.к. тут жили когда наши предки. Нам хотелось пройтись по тем улочкам, где они когда то жили и работали, но точного адреса мы не знали. По многочисленным положительным отзывам о Любови, я решила, что она нас устраивает. Прежде, чем забронировать маршрут следования, мы с Любовью неоднократно корректировали наш маршрут. Она старалась организовать маршрут так чтоб мы ознакомились и с Еланью и прошлись по тем местам в городе, которые нас интересовали. Гид, Люба, тщательно подготовилась к встрече с нами, учитывая все наши пожелания и с профессиональным знанием и тактом, ознакомила нас со многими достопримечательностями города, с творчеством мастеров деревянного и каменного зодчества, познакомила нас с Университетской рощей и рассказала о создании там Университета, познакомила с Еланью, а самое главное, помогла нам отыскать то место, где в молодости жила моя бабушка. Домик, к сожалению не сохранился до наших дней, но приблизительное место его существования, мы нашли. А так же мы, благодаря Любе, получили огромную информацию о городе, их жителях и творцах, тех, кто его строил и проектировал. От души всем советую бронировать пешие прогулки, связываться с Любовью и она подберет Вам именно то, что вам нужно и вы не пожалеете, что выбрали именно это пешее путешествие по городу. Это чудесный гид, человек, она со всей любовью и душой, очень ответственно относится к своей работе, при этом профессионал высокого уровня. Люба умеет не только хорошо и доступно рассказать, но и обязательно ответит на все ваши вопросы, касаемо истории города. Одним словом, мы остались очень довольны экскурсией, безумно благодарны гиду Любе, которую видели впервые, но было чувство, что общаемся с родственным человеком. На память мы сделали совместное фото с Любовью и не смогли ее не обнять. Время пролетело в походе быстро, несмотря на мамин возраст (ей 74года), но мы ходили без устали и слушали и впитывали как губка каждое ее слово и боялись что то пропустить. Хотелось узнать всего и побольше. В итоге, мы с мамой пришли к общему мнению, что 3х часовой экскурсии очень мало для того чтоб узнать этот изумительный город и обязательно приедем сюда еще ни 1 раз. Снова закажем экскурсию именно с Любой, но уже по другому маршруту. Хотелось бы выразить огромную благодарность сайту за то, что у вас работают такие высокопрофессиональные гиды, как Любовь. Огромное ей СПАСИБО!