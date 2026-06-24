36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представляем уникальную возможность погрузиться в атмосферу старинного Томска, прогуливаясь по историческому району Верхняя Елань.Эта экскурсия подарит вам не только знания о древнем гербе города и истории его улиц, но и

возможность взглянуть на уникальные деревянные здания, выполненные в стиле модерн. Вы узнаете о традициях деревянного зодчества, исследуете настоящую городскую усадьбу 19 века, заглянете во дворы, где жили известные личности, и откроете для себя таинственные истории, связанные с этими местами. Прогулка ведет через Игуменский парк и сад «Буфф», где вы сможете насладиться красотой природы и архитектуры. Экскурсия завершится у сказочного изумрудного замка, который станет ярким завершением вашего путешествия по Верхней Елань. Эта прогулка станет незабываемым опытом для тех, кто хочет глубже познакомиться с историей и культурой Томска

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Идеальное время для прогулки по Томску - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а зелень парков и садов радует глаз. Весной и осенью, в мае и сентябре, также можно насладиться красотой города, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой прогулка возможна, но холод может ограничить комфорт и продолжительность экскурсии.

Сейчас август — это идеальное время.