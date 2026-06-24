36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представляем уникальную возможность погрузиться в атмосферу старинного Томска, прогуливаясь по историческому району Верхняя Елань.
Эта экскурсия подарит вам не только знания о древнем гербе города и истории его улиц, но и
Эта экскурсия подарит вам не только знания о древнем гербе города и истории его улиц, но и
5 причин купить эту экскурсию
- 🌳 Уникальная прогулка по историческим улицам
- 🏰 Восхитительные деревянные дома-терема
- 🕵️♂️ Тайны и легенды старого Томска
- 🏞 Посещение красивых парков и скверов
- 🎨 Знакомство с традиционным декором
Лучшее время для посещения
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Идеальное время для прогулки по Томску - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а зелень парков и садов радует глаз. Весной и осенью, в мае и сентябре, также можно насладиться красотой города, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой прогулка возможна, но холод может ограничить комфорт и продолжительность экскурсии.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Скульптура «Рудокоп и рудознатец»
- Дом генерала Пепеляева
- Игуменский парк
- Сад «Буфф»
- Лютеранская кирха
- Сквер деревянного зодчества
- Изумрудный замок
Описание экскурсии
- Начнём прогулку от старинного бульвара. Это место, где встречается Томск провинциально-деревянный и Томск парадный университетский. Здесь я расскажу вам о древнем гербе Томска и что же такое «Елань».
- Затем мы пройдём по заповедной улице, которая в 19 веке носила название Черепичная. Вы узнаете о различных конструкциях деревянных зданий, особенностях архитектурных стилей. Вы увидите, что стиль «модерн» можно воплотить не только в каменных, но и в деревянных зданиях. Мы сможем заглянуть во двор настоящей городской усадьбы 19 века. На этой тихой улочке жили люди, которые своими достижениями прославили на только Томск, но и нашу страну.
- Далее наш путь лежит в Игуменский парк и в тенистые аллеи сада «Буфф». Лютеранская кирха на нашем пути — свидетельство того, что традиции деревянного зодчества достойно продолжают современные мастера.
- Мы пройдем по бывшей Солдатской улице, узнаем, где в Томске живут жар-птицы и драконы.
- В сквере деревянного зодчества вы сможете подробно познакомиться с особенностями традиционного декора деревянных зданий Томска.
- Затем я покажу вам сказочный изумрудный замок.
Прогулка будет интересна гостям города и тем томичам, кто хочет лучше узнать свой город.
Организационные детали
- В ходе экскурсии возможно короткое посещение музея деревянного зодчества. Оплачивается дополнительно: 250 руб. / чел., льготный билет— 200 руб.
- Экскурсия пешеходная, поэтому одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь
- Возможно проведение экскурсии (по расширенному маршруту) на вашем авто. Или можно арендовать автомобиль за дополнительную плату
- При желании можно сократить или увеличить продолжительность экскурсии с соответствующим изменением стоимости
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1800 ₽
|Дети до 10 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе остановки Политехнический университет на пр. Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Томске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1495 туристов
Я историк, профессиональный гид. Работала в Томском краеведческом музее, увлекаюсь архитектурой. Исторические события на моих экскурсиях переплетаются с бытовыми подробностями жизни и судьбами людей. Томск оживает, становится ближе и понятнее. Вы даже сможете потрогать историю руками. Приглашаю вас на интересные и познавательные прогулки.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 72 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
прекрасная экскурсия по деревянному зодчеству Томска, мы добавили в программу еще и посещение университета ТГУ и это было очень правильное решение - университетский городок поражает масштабом и историей! спасибо Любови, что учитывала все наши пожелания и комментарии, мы много гуляли, очень много всего увидели и услащали и влюбились в Томск! ❤️
+4
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А
Превосходно прогулялись по Томску, содержательно и интересно побеседовали. Думал, что неплохо знаю город, но открыл для себя такие уголки и такие подробности, о которых даже не подозревал. Любовь действительно глубоко знает Томск и любит его, это ценно. Экскурсия подойдёт и приезжему, и томичу - у нас как раз была смешанная компания, и в восторге все.
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А
Отличная, интересная и познавательная экскурсия. Любовь очень много знает об истории своего города, отвечала на все наши вопросы, речь грамотная,без запинок и придумывания как сформулировать фразу (для меня это важно). Мы остались очень довольны экскурсией и не пожалели, что приехали из другого города для этого
Любовь
Ответ организатора:
Анна, благодарю за отзыв. Я рада, что наш деревянный Томск и экскурсия оставили хорошее впечатление.
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С
Прекрасная экскурсия. организовывали для участников научной конференции. Гости погрузились в историю Томска и влюбились в город. Огромное спасибо!!!
Любовь
Ответ организатора:
Светлана, благодарю за отзыв. Рада, что наш Томск подарил гостям хорошие впечатления.
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А
Очень интересная экскурсия! Помогает прочувствовать город, понять его. На мой взгляд, обязательно к посещению!
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Ходили на экскурсию с Любовью по Томску второй раз. Теперь Елань. ГИД интересно оживляла любой дом или улицу, историческими зарисовками о людях значимых для судьбы города. Мы снова остались довольны! Любовь, Спасибо!
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