1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Томск: обзорная экскурсия на автомобиле с посещением исторических мест
Погрузитесь в многовековую историю Томска, исследуя его уникальные архитектурные памятники и живописные уголки на комфортабельном автомобиле
Начало: Ул. Бакунина д. 4 на парковке возле Католического ...
«фешенебельные усадьбы, особняки и доходные дома купцов»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по заповедным улицам Томска: Верхняя Елань
Приглашаем на уникальную прогулку по историческому району Томска, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В районе остановки Политехнический университет на ...
«Мы сможем заглянуть во двор настоящей городской усадьбы 19 века»
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
от 5 850₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Томск вчера, сегодня, завтра: путешествие сквозь время
Погрузитесь в уникальную атмосферу Томска, где каждый уголок рассказывает свою историю. От старинных церквей до современных зданий
«Вы проедете по улочкам Томска и увидите старинные церкви, резные деревянные купеческие усадьбы и современную архитектуру»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена20 мая 2024Замечательная экскурсия! Все понятно, интересно и доступно! Город открылся другими глазами. Рекомендуем!!
- ННаталья10 мая 202409.05.2024 большое спасибо Сергею за замечательную экскурсию, очень познавательно, ёмко, интересно, комфортно. Забрал от гостиницы, посоветовал что ещё посмотреть самостоятельно. Очень теплые впечатления, человек любит свой город, историю и своё дело.
- ННаталья8 мая 2024Экскурсия понравилась. Все понятно, чётко, доступно. Удобно на автомобиле, пешком обойти энергозатратно. Светлана организована, спокойная, разбирающаяся в теме. Отвечает на вопросы. Спасибо.
- ЕЕкатерина30 апреля 2024Очень замечательная экскурсия.
- ААнна30 апреля 2024Спасибо большое Сергею за интересную экскурсию и любовь к родному городу! Все было даже лучше, чем заявлено) нас встретил прямо
- ООльга29 апреля 2024Очень понравилась экскурсия,много узнали о Томске,нас немного подвела погода, но все равно было интересно.
- ААндрей6 сентября 2023Очень понравилась экскурсия с Любовью! Мы начали знакомство с Томском сразу же после самолета и очень остались довольны тому, что не сами пошли изучать этот прекрасный город, а со знающим и любящим своё дело человеком! Спасибо!
- ССветлана24 июля 2023Спасибо гиду за прекрасную прогулку, гостям города рекомендую к обязательному посещению.
- ААлександр23 июля 2023Отличная экскурсия. Познавательно, интересно, Людмила — знающий и небанальный рассказчик.
Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Усадьбы и дворцы»
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