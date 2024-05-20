Экскурсии по усадьбам и дворцам Томска

Найдено 3 экскурсии в категории «Усадьбы и дворцы» в Томске, цены от 5 850 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
177 отзывов
Томск: обзорная экскурсия на автомобиле с посещением исторических мест
Погрузитесь в многовековую историю Томска, исследуя его уникальные архитектурные памятники и живописные уголки на комфортабельном автомобиле
Начало: Ул. Бакунина д. 4 на парковке возле Католического ...
«фешенебельные усадьбы, особняки и доходные дома купцов»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за всё до 4 чел.
Елань. Прогулка по заповедным улицам Томска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
61 отзыв
Прогулка по заповедным улицам Томска: Верхняя Елань
Приглашаем на уникальную прогулку по историческому району Томска, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В районе остановки Политехнический университет на ...
«Мы сможем заглянуть во двор настоящей городской усадьбы 19 века»
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
от 5 850 за всё до 8 чел.
Томск вчера, сегодня, завтра
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Томск вчера, сегодня, завтра: путешествие сквозь время
Погрузитесь в уникальную атмосферу Томска, где каждый уголок рассказывает свою историю. От старинных церквей до современных зданий
«Вы проедете по улочкам Томска и увидите старинные церкви, резные деревянные купеческие усадьбы и современную архитектуру»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
    Замечательная экскурсия! Все понятно, интересно и доступно! Город открылся другими глазами. Рекомендуем!!
  • Н
    Наталья
    10 мая 2024
    Томск вчера, сегодня, завтра
    09.05.2024 большое спасибо Сергею за замечательную экскурсию, очень познавательно, ёмко, интересно, комфортно. Забрал от гостиницы, посоветовал что ещё посмотреть самостоятельно. Очень теплые впечатления, человек любит свой город, историю и своё дело.
    09.05.2024 большое спасибо Сергею за замечательную экскурсию, очень познавательно, ёмко, интересно, комфортно. Забрал от гостиницы, посоветовал09.05.2024 большое спасибо Сергею за замечательную экскурсию, очень познавательно, ёмко, интересно, комфортно. Забрал от гостиницы, посоветовал09.05.2024 большое спасибо Сергею за замечательную экскурсию, очень познавательно, ёмко, интересно, комфортно. Забрал от гостиницы, посоветовал09.05.2024 большое спасибо Сергею за замечательную экскурсию, очень познавательно, ёмко, интересно, комфортно. Забрал от гостиницы, посоветовал
  • Н
    Наталья
    8 мая 2024
    Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
    Экскурсия понравилась. Все понятно, чётко, доступно. Удобно на автомобиле, пешком обойти энергозатратно. Светлана организована, спокойная, разбирающаяся в теме. Отвечает на вопросы. Спасибо.
    Экскурсия понравилась. Все понятно, чётко, доступно. Удобно на автомобиле, пешком обойти энергозатратно. Светлана организована, спокойная, разбирающаясяЭкскурсия понравилась. Все понятно, чётко, доступно. Удобно на автомобиле, пешком обойти энергозатратно. Светлана организована, спокойная, разбирающаясяЭкскурсия понравилась. Все понятно, чётко, доступно. Удобно на автомобиле, пешком обойти энергозатратно. Светлана организована, спокойная, разбирающаяся
  • Е
    Екатерина
    30 апреля 2024
    Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
    Очень замечательная экскурсия.
  • А
    Анна
    30 апреля 2024
    Томск вчера, сегодня, завтра
    Спасибо большое Сергею за интересную экскурсию и любовь к родному городу! Все было даже лучше, чем заявлено) нас встретил прямо
    читать дальше

    с вокзала! Экскурсия длилась больше 2х часов. Мы везде остановились и пофоткались. Сергей фотографировал и никуда не подгонял! Все супер! На экскурсию только с ним)

    Спасибо большое Сергею за интересную экскурсию и любовь к родному городу! Все было даже лучше, чемСпасибо большое Сергею за интересную экскурсию и любовь к родному городу! Все было даже лучше, чемСпасибо большое Сергею за интересную экскурсию и любовь к родному городу! Все было даже лучше, чемСпасибо большое Сергею за интересную экскурсию и любовь к родному городу! Все было даже лучше, чемСпасибо большое Сергею за интересную экскурсию и любовь к родному городу! Все было даже лучше, чемСпасибо большое Сергею за интересную экскурсию и любовь к родному городу! Все было даже лучше, чем
  • О
    Ольга
    29 апреля 2024
    Томск вчера, сегодня, завтра
    Очень понравилась экскурсия,много узнали о Томске,нас немного подвела погода, но все равно было интересно.
  • А
    Андрей
    6 сентября 2023
    Елань. Прогулка по заповедным улицам Томска
    Очень понравилась экскурсия с Любовью! Мы начали знакомство с Томском сразу же после самолета и очень остались довольны тому, что не сами пошли изучать этот прекрасный город, а со знающим и любящим своё дело человеком! Спасибо!
  • С
    Светлана
    24 июля 2023
    Елань. Прогулка по заповедным улицам Томска
    Спасибо гиду за прекрасную прогулку, гостям города рекомендую к обязательному посещению.
  • А
    Александр
    23 июля 2023
    Елань. Прогулка по заповедным улицам Томска
    Отличная экскурсия. Познавательно, интересно, Людмила — знающий и небанальный рассказчик.

Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Усадьбы и дворцы»

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  4. Дом с драконами
  5. Памятник Чехову
  6. Дом с шатром
  7. Дом с жар-птицами
  8. Старый город
  9. Белое озеро
  10. Памятник счастью
Сколько стоит экскурсия по Томску в июне 2024
Сейчас в Томске в категории "Усадьбы и дворцы" можно забронировать 3 экскурсии от 5 850 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 252 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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