Е Елена Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле Замечательная экскурсия! Все понятно, интересно и доступно! Город открылся другими глазами. Рекомендуем!!

Н Наталья Томск вчера, сегодня, завтра 09.05.2024 большое спасибо Сергею за замечательную экскурсию, очень познавательно, ёмко, интересно, комфортно. Забрал от гостиницы, посоветовал что ещё посмотреть самостоятельно. Очень теплые впечатления, человек любит свой город, историю и своё дело.

Н Наталья Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле Экскурсия понравилась. Все понятно, чётко, доступно. Удобно на автомобиле, пешком обойти энергозатратно. Светлана организована, спокойная, разбирающаяся в теме. Отвечает на вопросы. Спасибо.

Е Екатерина Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле Очень замечательная экскурсия.

А Анна Томск вчера, сегодня, завтра читать дальше с вокзала! Экскурсия длилась больше 2х часов. Мы везде остановились и пофоткались. Сергей фотографировал и никуда не подгонял! Все супер! На экскурсию только с ним) Спасибо большое Сергею за интересную экскурсию и любовь к родному городу! Все было даже лучше, чем заявлено) нас встретил прямо

О Ольга Томск вчера, сегодня, завтра Очень понравилась экскурсия,много узнали о Томске,нас немного подвела погода, но все равно было интересно.

А Андрей Елань. Прогулка по заповедным улицам Томска Очень понравилась экскурсия с Любовью! Мы начали знакомство с Томском сразу же после самолета и очень остались довольны тому, что не сами пошли изучать этот прекрасный город, а со знающим и любящим своё дело человеком! Спасибо!

С Светлана Елань. Прогулка по заповедным улицам Томска Спасибо гиду за прекрасную прогулку, гостям города рекомендую к обязательному посещению.