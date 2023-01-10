Экскурсия по Томску позволит ближе познакомиться с достопримечательностями одного из старейших городов Сибири. Прогуляемся по Университетской роще и у выдающихся памятников деревянного зодчества. Посетим Лагерный сад и смотровую площадку, с которой открываются великолепные виды на Томь.
Описание экскурсииНабережная В ходе экскурсии мы пройдемся по набережной Томи, которая тянется от площади Ленина на расстояние около 1 км. Здесь можно увидеть Гороховские склады, старинный доходный дом А. Шевцова, здание ресторана «Славянский базар», построенное в 1888 году. Центр татарской культуры в Сибири От набережной мы проедемся мимо Каменного моста и Театра драмы, побываем на улице Обруб и Воскресенской горе, а затем отправимся в Татарскую слободу — исторический район города, который в конце XIX столетия стал центром татарской культуры в Сибири. Прогулка проведет вас по знаковым местам города. Вы увидите особняк золотопромышленника Асташева, памятник Святой Татьяне и студенчеству Томска. Университетская роща и Лагерный сад Мы прогуляемся по Университетской роще, а затем побываем у выдающихся памятников деревянного зодчества — Дома с драконами, Дома со шпилем, Дома с шатром, Дома с жар-птицами. В завершение вас ожидает посещение Лагерного сада и подъем на смотровую площадку, с которой открываются великолепные виды на Томь. Важная информация: Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Соляная площадь
- Каменный мост
- Богоявленский собор
- Гороховские склады
- Татарская слобода
- Памятник Святой Татьяне и студенчеству Томска
- Дом с драконами
- Дом со шпилем
- Дом с шатром
- Дома с жар-птицами
- Лагерный сад
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание - экскурсия проводится на транспорте туристов
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Юрий отличный экскурсовод, очень глубоко погружен в историю города, с большой любовью рассказывал о достопримечательностях Томска! Огромное спасибо остались очень довольны и много узнали нового и смогли полюбить этот город!
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И
Юрий отличный экскурсовод, очень глубоко погружен в историю города, с большой любовью рассказывал о достопримечательностях Томска! Огромное спасибо остались очень довольны и много узнали нового и смогли полюбить этот город!
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Л
Юрий замечательный экскурсовод.
Все было интересно, познавательно и увлекательно. Видно, что человек большой профессионал и подаёт информацию с душой. Однозначно высший балл!!!
Все было интересно, познавательно и увлекательно. Видно, что человек большой профессионал и подаёт информацию с душой. Однозначно высший балл!!!
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С
Юрий замечательный экскурсовод.
Все было интересно, познавательно и увлекательно. Видно, что человек большой профессионал и подаёт информацию с душой. Однозначно высший балл!!!
Все было интересно, познавательно и увлекательно. Видно, что человек большой профессионал и подаёт информацию с душой. Однозначно высший балл!!!
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Е
Замечательный гид, множество фактов и историй о Томске, душевная атмосфера на протяжении всей экскурсии.
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Е
Замечательный гид, множество фактов и историй о Томске, душевная атмосфера на протяжении всей экскурсии.
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