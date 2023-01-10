Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия по Томску позволит ближе познакомиться с достопримечательностями одного из старейших городов Сибири. Прогуляемся по Университетской роще и у выдающихся памятников деревянного зодчества. Посетим Лагерный сад и смотровую площадку, с которой открываются великолепные виды на Томь. 5 6 отзывов

Gidy Gorode Ваш гид в Томске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 8150 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 6 отзывов 3 часа 1-5 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Набережная В ходе экскурсии мы пройдемся по набережной Томи, которая тянется от площади Ленина на расстояние около 1 км. Здесь можно увидеть Гороховские склады, старинный доходный дом А. Шевцова, здание ресторана «Славянский базар», построенное в 1888 году. Центр татарской культуры в Сибири От набережной мы проедемся мимо Каменного моста и Театра драмы, побываем на улице Обруб и Воскресенской горе, а затем отправимся в Татарскую слободу — исторический район города, который в конце XIX столетия стал центром татарской культуры в Сибири. Прогулка проведет вас по знаковым местам города. Вы увидите особняк золотопромышленника Асташева, памятник Святой Татьяне и студенчеству Томска. Университетская роща и Лагерный сад Мы прогуляемся по Университетской роще, а затем побываем у выдающихся памятников деревянного зодчества — Дома с драконами, Дома со шпилем, Дома с шатром, Дома с жар-птицами. В завершение вас ожидает посещение Лагерного сада и подъем на смотровую площадку, с которой открываются великолепные виды на Томь. Важная информация: Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Соляная площадь

Каменный мост

Богоявленский собор

Гороховские склады

Татарская слобода

Памятник Святой Татьяне и студенчеству Томска

Дом с драконами

Дом со шпилем

Дом с шатром

Дома с жар-птицами

Лагерный сад Что включено Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Транспортное обслуживание - экскурсия проводится на транспорте туристов Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Важная информация Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8 Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.