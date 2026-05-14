Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы город оживает, и вы сможете насладиться всеми его красотами. Октябрь и апрель также подходят, но стоит учесть возможные дожди. Зимой экскурсия тоже возможна, но стоит подготовиться к холодной погоде.

Экскурсия по Томску предлагает увлекательное путешествие по историческим местам города.Начало маршрута - Соляная площадь с её знаковыми зданиями, такими как Томский областной суд и Дом науки П.И. Макушина. Далее прогулка

приведет к Белому озеру и Воскресенской церкви в стиле сибирского барокко. На центральной площади Ленина можно увидеть Томский драматический театр и Богоявленский собор. Завершает экскурсию подъем на Воскресную гору с панорамными видами на город

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Начало знакомства с Томском

Ваше приключение в Томске начнется с посещения Соляной площади, которая была основана в XIX веке и расположена у основного въезда в Томский острог. Главной достопримечательностью площади является здание Томского областного суда, построенное в 1904 году по проекту известного архитектора К. Лыгина.

Интересные места поблизости

Рядом с судом располагается Дом науки П. И. Макушина, который был построен в начале XX века. Это место наполнено историей и атмосферой науки.

Прогулка к естественным красотам

Продолжая нашу экскурсию, мы направимся к Белому озеру — одному из самых популярных мест для прогулок среди местных жителей.

Культурное наследие

Октябрьская улица приведет нас к Воскресенской церкви, выполненной в оригинальном стиле сибирского барокко. Это место очарует вас своей необычной архитектурой.

Центр Томска

Улица Розы Люксембург откроет путь к центральной площади Ленина — самой старой площади города. Здесь вы найдете:

Томский драматический театр

Каменный мост

Богоявленский собор, построенный в 1784 году на месте старой деревянной церкви XVII века

Визуальные красоты

Прогуливаясь по булыжной набережной, вы сможете подняться на Воскресную гору, где расположено место основания Томска. С ее смотровой площадки открываются потрясающие панорамы города, где можно увидеть Польский костел, фрагменты Томской крепости и памятник Рублю.

Важная информация

Для бронирования экскурсии в праздничные дни вы можете внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы не упустить шанс на увлекательное путешествие!