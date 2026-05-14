Прогуляйтесь по историческим местам Томска, наслаждаясь видами и узнавая интересные факты о городе. Откройте для себя его уникальную атмосферу
Экскурсия по Томску предлагает увлекательное путешествие по историческим местам города.
Начало маршрута - Соляная площадь с её знаковыми зданиями, такими как Томский областной суд и Дом науки П.И. Макушина. Далее прогулка читать дальшеуменьшить
приведет к Белому озеру и Воскресенской церкви в стиле сибирского барокко. На центральной площади Ленина можно увидеть Томский драматический театр и Богоявленский собор. Завершает экскурсию подъем на Воскресную гору с панорамными видами на город
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы город оживает, и вы сможете насладиться всеми его красотами. Октябрь и апрель также подходят, но стоит учесть возможные дожди. Зимой экскурсия тоже возможна, но стоит подготовиться к холодной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Описание экскурсии
Начало знакомства с Томском
Ваше приключение в Томске начнется с посещения Соляной площади, которая была основана в XIX веке и расположена у основного въезда в Томский острог. Главной достопримечательностью площади является здание Томского областного суда, построенное в 1904 году по проекту известного архитектора К. Лыгина.
Интересные места поблизости
Рядом с судом располагается Дом науки П. И. Макушина, который был построен в начале XX века. Это место наполнено историей и атмосферой науки.
Прогулка к естественным красотам
Продолжая нашу экскурсию, мы направимся к Белому озеру — одному из самых популярных мест для прогулок среди местных жителей.
Культурное наследие
Октябрьская улица приведет нас к Воскресенской церкви, выполненной в оригинальном стиле сибирского барокко. Это место очарует вас своей необычной архитектурой.
Центр Томска
Улица Розы Люксембург откроет путь к центральной площади Ленина — самой старой площади города. Здесь вы найдете:
Томский драматический театр
Каменный мост
Богоявленский собор, построенный в 1784 году на месте старой деревянной церкви XVII века
Визуальные красоты
Прогуливаясь по булыжной набережной, вы сможете подняться на Воскресную гору, где расположено место основания Томска. С ее смотровой площадки открываются потрясающие панорамы города, где можно увидеть Польский костел, фрагменты Томской крепости и памятник Рублю.
Важная информация
Для бронирования экскурсии в праздничные дни вы можете внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы не упустить шанс на увлекательное путешествие!
Ежедневно, в любое время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Соляная площадь
Здание Томского областного суда
Белое озеро
Воскресенская церковь
Томский драматический театр
Каменный мост
Богоявленский собор
Польский костел
Памятник Рублю
Что включено
Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
Личные расходы
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алексей
Очень хорошая экскурсия. Остались довольны. Экскурсовод Евгения Станиславовна настоящий эксперт. Мы были поражены её вовлечённостью. Единственный минус экскурсии это то, что она закончилась. Спасибо!
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О
Ольга
Очень понравилась экскурсия. Гид Юрий рассказывал все подробно и интересно. Обязательно буду рекомендовать знакомым эту экскурсию
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А
Андрей
Все что хотел - увидел. Экскурсия была замечательная.
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М
Мария
Огромное спасибо за экскурсию. Время пролетело быстро,много узнали интересного,а помог нам в этом наш экскурсовод Юрий Александрович. Удивительный человек. Начитанный,любящий свой город и умеющий о нем рассказать так,что мы и сами влюбились в Томск.
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Ю
Юлия
Отличная экскурсия! Прекрасный экскурсовод с хорошим чувством юмора и массой интересных историй о городе и ее жителях. Время прошло незаметно, но мы все равно успели влюбиться в Томск:)
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В
Виталий
Получили представление о прошлом и настоящем Томска, посмотрели много интересных локаций, исторических зданий. Экскурсоводу Евгении большое спасибо!
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