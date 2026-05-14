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Обзорная пешеходная экскурсия по Томску

Прогуляйтесь по историческим местам Томска, наслаждаясь видами и узнавая интересные факты о городе. Откройте для себя его уникальную атмосферу
Экскурсия по Томску предлагает увлекательное путешествие по историческим местам города.

Начало маршрута - Соляная площадь с её знаковыми зданиями, такими как Томский областной суд и Дом науки П.И. Макушина. Далее прогулка
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приведет к Белому озеру и Воскресенской церкви в стиле сибирского барокко. На центральной площади Ленина можно увидеть Томский драматический театр и Богоявленский собор. Завершает экскурсию подъем на Воскресную гору с панорамными видами на город

5
19 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные исторические памятники
  • 🌳 Прогулка по живописным улочкам
  • 🎭 Визит к драматическому театру
  • 🏞️ Панорамные виды с Воскресной горы
  • ⛪ Архитектура сибирского барокко

Лучшее время для посещения

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июл
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Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы город оживает, и вы сможете насладиться всеми его красотами. Октябрь и апрель также подходят, но стоит учесть возможные дожди. Зимой экскурсия тоже возможна, но стоит подготовиться к холодной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Обзорная пешеходная экскурсия по Томску
Обзорная пешеходная экскурсия по Томску
Обзорная пешеходная экскурсия по Томску

Описание экскурсии

Начало знакомства с Томском

Ваше приключение в Томске начнется с посещения Соляной площади, которая была основана в XIX веке и расположена у основного въезда в Томский острог. Главной достопримечательностью площади является здание Томского областного суда, построенное в 1904 году по проекту известного архитектора К. Лыгина.

Интересные места поблизости

Рядом с судом располагается Дом науки П. И. Макушина, который был построен в начале XX века. Это место наполнено историей и атмосферой науки.

Прогулка к естественным красотам

Продолжая нашу экскурсию, мы направимся к Белому озеру — одному из самых популярных мест для прогулок среди местных жителей.

Культурное наследие

Октябрьская улица приведет нас к Воскресенской церкви, выполненной в оригинальном стиле сибирского барокко. Это место очарует вас своей необычной архитектурой.

Центр Томска

Улица Розы Люксембург откроет путь к центральной площади Ленина — самой старой площади города. Здесь вы найдете:

  • Томский драматический театр
  • Каменный мост
  • Богоявленский собор, построенный в 1784 году на месте старой деревянной церкви XVII века

Визуальные красоты

Прогуливаясь по булыжной набережной, вы сможете подняться на Воскресную гору, где расположено место основания Томска. С ее смотровой площадки открываются потрясающие панорамы города, где можно увидеть Польский костел, фрагменты Томской крепости и памятник Рублю.

Важная информация

Для бронирования экскурсии в праздничные дни вы можете внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы не упустить шанс на увлекательное путешествие!

Ежедневно, в любое время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Соляная площадь
  • Здание Томского областного суда
  • Белое озеро
  • Воскресенская церковь
  • Томский драматический театр
  • Каменный мост
  • Богоявленский собор
  • Польский костел
  • Памятник Рублю
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
1
3
2
1
А
Очень хорошая экскурсия. Остались довольны. Экскурсовод Евгения Станиславовна настоящий эксперт. Мы были поражены её вовлечённостью. Единственный минус экскурсии это то, что она закончилась. Спасибо!
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О
Очень понравилась экскурсия. Гид Юрий рассказывал все подробно и интересно. Обязательно буду рекомендовать знакомым эту экскурсию
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А
Все что хотел - увидел. Экскурсия была замечательная.
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М
Огромное спасибо за экскурсию. Время пролетело быстро,много узнали интересного,а помог нам в этом наш экскурсовод Юрий Александрович. Удивительный человек. Начитанный,любящий свой город и умеющий о нем рассказать так,что мы и сами влюбились в Томск.
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Ю
Отличная экскурсия! Прекрасный экскурсовод с хорошим чувством юмора и массой интересных историй о городе и ее жителях. Время прошло незаметно, но мы все равно успели влюбиться в Томск:)
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В
Получили представление о прошлом и настоящем Томска, посмотрели много интересных локаций, исторических зданий. Экскурсоводу Евгении большое спасибо!
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