Ботанический сад ТГУ – экскурсии в Томске

Найдено 3 экскурсии в категории «Ботанический сад ТГУ» в Томске, цены от 7188 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Сибирские теремки: деревянное зодчество Томска
Пешая
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сибирские теремки: путешествие по деревянному наследию Томска
Погрузитесь в мир сибирской архитектуры и истории с экскурсией по деревянным теремкам Томска
Начало: Проспект Кирова, 7, Томск
Расписание: По договоренности
6 мая в 09:00
7 мая в 09:00
от 7188 ₽ за всё до 6 чел.
Томск: большое путешествие
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Томск: исследование города в 4-часовой индивидуальной экскурсии
Погрузитесь в атмосферу Томска, узнайте его историю и культуру за 4 часа. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
6 мая в 17:00
7 мая в 09:00
от 15 625 ₽ за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Томску на транспорте туриста
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Томску
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
7500 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    27 мая 2024
    Сибирские теремки: деревянное зодчество Томска
    Экскурсию проводила гид Арина Бариева, которая в течение двух часов, рассказывала нам о памятниках деревянного зодчества г. Томска. Слушали ее
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    с огромным вниманием и интересом, т. к. Арина профессионал. На наши вопросы отвечала со знанием своего дела. Ее рассказ, о каждом объекте, содержал полную и понятную нам информацию. За время экскурсии мы увидели архитектурные строения разных времён. Эта было наше первое знакомство с памятниками г. Томска, надеемся, что не последнее. Тогда можно будет сказать, что могло быть лучше. Благодарим нашего гида за прекрасную экскурсию!

  • С
    Сергеева
    5 ноября 2023
    Сибирские теремки: деревянное зодчество Томска
    Не смотря на холодный ветер, который был с утра и морозец, нам всё очень понравилось, прекрасный рассказ гида Арины про историю деревянного зодчества Томска, Интересный, грамотный рассказ и построенный маршрут. Спасибо за экскурс в историю города.
  • Т
    Татьяна
    6 августа 2023
    Томск: большое путешествие
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Арина - прекрасный экскурсовод (хорошо поставленная речь, большой багаж знаний, море позитива). Узнали много интересных
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    деталей о Томске и его жителях. В программу экскурсии включено очень много, и темп соответствующий. Если Вы предпочитаете не такой интенсив, можно заранее обговорить и от чего-то отказаться.

Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Ботанический сад ТГУ»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Томске
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сибирские теремки: деревянное зодчество Томска
  2. Томск: большое путешествие
  3. Обзорная экскурсия по Томску на транспорте туриста
Какие места ещё посмотреть в Томске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Воскресенская церковь
  2. Дом с драконами
  3. Богородице-Алексеевский монастырь
  4. Дом с жар-птицами
  5. Белое озеро
  6. Дом с шатром
  7. Музей деревянного зодчества
  8. Самое главное
  9. Богоявленский собор
  10. Крестовоздвиженская Церковь
Сколько стоит экскурсия по Томску в мае 2025
Сейчас в Томске в категории "Ботанический сад ТГУ" можно забронировать 3 экскурсии от 7188 до 15 625. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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