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с огромным вниманием и интересом, т. к. Арина профессионал. На наши вопросы отвечала со знанием своего дела. Ее рассказ, о каждом объекте, содержал полную и понятную нам информацию. За время экскурсии мы увидели архитектурные строения разных времён. Эта было наше первое знакомство с памятниками г. Томска, надеемся, что не последнее. Тогда можно будет сказать, что могло быть лучше. Благодарим нашего гида за прекрасную экскурсию!