Индивидуальная
до 6 чел.
Сибирские теремки: путешествие по деревянному наследию Томска
Погрузитесь в мир сибирской архитектуры и истории с экскурсией по деревянным теремкам Томска
Начало: Проспект Кирова, 7, Томск
Расписание: По договоренности
6 мая в 09:00
7 мая в 09:00
от 7188 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Томск: исследование города в 4-часовой индивидуальной экскурсии
Погрузитесь в атмосферу Томска, узнайте его историю и культуру за 4 часа. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
6 мая в 17:00
7 мая в 09:00
от 15 625 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Томску
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
7500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей27 мая 2024Экскурсию проводила гид Арина Бариева, которая в течение двух часов, рассказывала нам о памятниках деревянного зодчества г. Томска. Слушали ее
- ССергеева5 ноября 2023Не смотря на холодный ветер, который был с утра и морозец, нам всё очень понравилось, прекрасный рассказ гида Арины про историю деревянного зодчества Томска, Интересный, грамотный рассказ и построенный маршрут. Спасибо за экскурс в историю города.
- ТТатьяна6 августа 2023Очень интересная и познавательная экскурсия. Арина - прекрасный экскурсовод (хорошо поставленная речь, большой багаж знаний, море позитива). Узнали много интересных
Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Ботанический сад ТГУ»
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Сейчас в Томске в категории "Ботанический сад ТГУ" можно забронировать 3 экскурсии от 7188 до 15 625. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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