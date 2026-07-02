Об экскурсии Экскурсия для тех, кто хочет узнать как можно больше о Сибирских Афинах! В программе вас ждут главные достопримечательности города, любимые всеми памятники, объекты деревянного зодчества, Татарская слобода, рассказы о первом в Сибири университете и Чехове — в общем о самых значимых моментах в истории города. Но не забудем увидеть и тайные места, о которых не подозревают даже местные. Что увидим:

Воскресенскую церковь — самую красивую в городе и Царь-колокол (третий по величине в Сибири!);

памятник Чехову и памятник рублю;

Римско-Католический костел - первый католический храм в Сибири;

самую старую улицу в городе и место основания Томска;

легендарный ресторан «Славянский базар», где обедал Чехов;

Базарную площадь, театр, торговые каменные лавки;

Богоявленский собор и проспект Ленина;

Татарскую слободу и Дом Карим-Бая;

Томский Императорский Университет и университетскую рощу;

• шедевры деревянной архитектуры: Изумрудный замок, Дом с Жар-птицами, Дом с драконами, Дом со Шпилем. Что узнаем:

историю города от А до Я;

как формировался архитектурный облик Томска;

посмотрим природу города и заглянем в закоулочки;

об интересных и выдающихся личностях Томска. В ходе экскурсии у вас сложится полное и всеобъемлющее представление о Томске. И все это без лишних дат, не скучно и по-дружески! ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ! Важная информация:.

об интересных и выдающихся личностях Томска. В ходе экскурсии у вас сложится полное и всеобъемлющее представление о Томске. И все это без лишних дат, не скучно и по-дружески! ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ! Важная информация:.

• об интересных и выдающихся личностях Томска. В ходе экскурсии у вас сложится полное и всеобъемлющее представление о Томске. И все это без лишних дат, не скучно и по-дружески! ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ! Важная информация: