Экскурсия для тех, кто хочет узнать как можно больше о городе на Томи. В программе: главные достопримечательности города, любимые всеми памятники, объекты деревянного зодчества, Татарская слобода, рассказы о первом на Урале университете и Чехове – в общем о самых значимых моментах для города.
Мы посетим главные площади и улицы, а также уютные закоулки. Будет и история, и архитектура, и факты о жителях, но все это без лишних дат, не скучно и по-дружески!
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Транспорт (экскурсия проводится на вашем автомобиле или, как альтернатива, на такси)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Бакунина, 3, Томск
Завершение: Красноармейская улица, 71, Томск
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Добрый день! На связи Арина.
Напомню, что экскурсия проводится на ВАШЕМ автомобиле. Если вы пропустили этот момент, то альтернативный вариант - такси. Вес решаемо! Не стесняйтесь спросить меня:)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.