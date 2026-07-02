Хотите больше узнать о Томске за один раз? Тогда приглашаем на экскурсию, в ходе которой вы получите комплексное представление о городе через главные достопримечательности, любимые всеми памятники, легенды, факты и шутки.
Посмотрим на природу города и его переулки, увидим шедевры деревянного зодчества — и все это в дружеской атмосфере! ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ!
Посмотрим на природу города и его переулки, увидим шедевры деревянного зодчества — и все это в дружеской атмосфере! ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ!
Описание экскурсии
Об экскурсии Экскурсия для тех, кто хочет узнать как можно больше о Сибирских Афинах! В программе вас ждут главные достопримечательности города, любимые всеми памятники, объекты деревянного зодчества, Татарская слобода, рассказы о первом в Сибири университете и Чехове — в общем о самых значимых моментах в истории города. Но не забудем увидеть и тайные места, о которых не подозревают даже местные. Что увидим:
- Воскресенскую церковь — самую красивую в городе и Царь-колокол (третий по величине в Сибири!);
- памятник Чехову и памятник рублю;
- Римско-Католический костел - первый католический храм в Сибири;
- самую старую улицу в городе и место основания Томска;
- легендарный ресторан «Славянский базар», где обедал Чехов;
- Базарную площадь, театр, торговые каменные лавки;
- Богоявленский собор и проспект Ленина;
- Татарскую слободу и Дом Карим-Бая;
- Томский Императорский Университет и университетскую рощу;
• шедевры деревянной архитектуры: Изумрудный замок, Дом с Жар-птицами, Дом с драконами, Дом со Шпилем. Что узнаем:
- историю города от А до Я;
- как формировался архитектурный облик Томска;
- посмотрим природу города и заглянем в закоулочки;
об интересных и выдающихся личностях Томска. В ходе экскурсии у вас сложится полное и всеобъемлющее представление о Томске. И все это без лишних дат, не скучно и по-дружески! ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ! Важная информация:.
об интересных и выдающихся личностях Томска. В ходе экскурсии у вас сложится полное и всеобъемлющее представление о Томске. И все это без лишних дат, не скучно и по-дружески! ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ! Важная информация:.
• об интересных и выдающихся личностях Томска. В ходе экскурсии у вас сложится полное и всеобъемлющее представление о Томске. И все это без лишних дат, не скучно и по-дружески! ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ! Важная информация:
- Программа гибкая: подберем объекты и памятники, такие места, которые интересны именно вам.
- Можем подобрать удобное для Вас время. ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ!
Вы сами выбираете дату и время
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Богородице-Алексеевский монастырь
- Маленький Питер в Томске
- Воскресенская церковь
- Памятник рублю
- Проспект Ленина
- Римско-Католический костел
- Воскресенская гора - место основания Томска
- Памятник Чехову и «Славянский базар»
- Набережная
- Базарная площадь, театр драмы, Мучной корпус
- Богоявленский собор и Иверская часовня
- Татарская слобода, Дом Карим-Бая
- Томский Императорский Университет и университетская роща
- Шедевры деревянной архитектуры: Изумрудный замок, Дом с Жар-птицами, Дом с драконами, Дом со шпилем
- Белое озеро (опционально)
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт в некоторых видах билетов
Что не входит в цену
- Подъем на смотровую площадку (100 р/вз, 80 р/реб, пенсионер)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Ул. Красноармейская 67/1
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Важная информация
- Программа гибкая: подберем объекты и памятники, такие места, которые интересны именно вам
- Можем подобрать удобное для Вас время. ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Впечатление отличное. Профессиональный экскурсовод Арина рассказала и показала максимально все, что возможно было за 3 часа, с учетом потребности аудитории.
Профессиональный и доброжелательный водитель Александр.
Профессиональный и доброжелательный водитель Александр.
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А
Позитив Движение Общение Интересные факты Качественное изложение Мобильность в общении Гибкость при запросах туристов Высокий уровень знаний Самые благоприятные впечатления
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А
Советую Арину как гида в Томске. Мы прекрасно провели время! 3 часа прошли на одном дыхании, не заметно. Мы с женой очень довольны. Арина работает с водителями, мы выбрали экскурсию
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Е
Ездили га экскурсию с гидом Ариной, всем понравилось и маленьким и стареньким, настолько интересно, живо и не скучно донесен исторический материал. Приятно слушать грамотную речь, с правильно расставленными акцентами, которые врезаются в память и оставляют там хорошие воспоминания. Рекомендуем всем гостям города Томска без сомнений.
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Н
Увидели все главные достопримечательности Томска. Понравились храмы. Очень впечатлены деревянными домами, настоящие шедевры. Большое спасибо гиду Арине за интересный рассказ, теплое отношение и незабываемые впечатления о Томске, теплом и красивом сибирском городе. Обязательно вернемся)))
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А
Очень понравилось город, экскурсия с Ариной было отдельная удовольствие!
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