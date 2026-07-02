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Всё о Томске за 3 часа

Обзорная индивидуальная экскурсия по Томску: узнайте все о городе за 3 часа
Хотите больше узнать о Томске за один раз? Тогда приглашаем на экскурсию, в ходе которой вы получите комплексное представление о городе через главные достопримечательности, любимые всеми памятники, легенды, факты и шутки.

Посмотрим на природу города и его переулки, увидим шедевры деревянного зодчества — и все это в дружеской атмосфере! ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ!
5
9 отзывов
Всё о Томске за 3 часа
Всё о Томске за 3 часа
Всё о Томске за 3 часа

Описание экскурсии

Об экскурсии Экскурсия для тех, кто хочет узнать как можно больше о Сибирских Афинах! В программе вас ждут главные достопримечательности города, любимые всеми памятники, объекты деревянного зодчества, Татарская слобода, рассказы о первом в Сибири университете и Чехове — в общем о самых значимых моментах в истории города. Но не забудем увидеть и тайные места, о которых не подозревают даже местные. Что увидим:
  • Воскресенскую церковь — самую красивую в городе и Царь-колокол (третий по величине в Сибири!);
  • памятник Чехову и памятник рублю;
  • Римско-Католический костел - первый католический храм в Сибири;
  • самую старую улицу в городе и место основания Томска;
  • легендарный ресторан «Славянский базар», где обедал Чехов;
  • Базарную площадь, театр, торговые каменные лавки;
  • Богоявленский собор и проспект Ленина;
  • Татарскую слободу и Дом Карим-Бая;
  • Томский Императорский Университет и университетскую рощу;

• шедевры деревянной архитектуры: Изумрудный замок, Дом с Жар-птицами, Дом с драконами, Дом со Шпилем. Что узнаем:

  • историю города от А до Я;
  • как формировался архитектурный облик Томска;
  • посмотрим природу города и заглянем в закоулочки;
об интересных и выдающихся личностях Томска. В ходе экскурсии у вас сложится полное и всеобъемлющее представление о Томске. И все это без лишних дат, не скучно и по-дружески! ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ! Важная информация:.
об интересных и выдающихся личностях Томска. В ходе экскурсии у вас сложится полное и всеобъемлющее представление о Томске. И все это без лишних дат, не скучно и по-дружески! ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ! Важная информация:.
• об интересных и выдающихся личностях Томска. В ходе экскурсии у вас сложится полное и всеобъемлющее представление о Томске. И все это без лишних дат, не скучно и по-дружески! ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ! Важная информация:
  • Программа гибкая: подберем объекты и памятники, такие места, которые интересны именно вам.
  • Можем подобрать удобное для Вас время. ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ!

Вы сами выбираете дату и время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Богородице-Алексеевский монастырь
  • Маленький Питер в Томске
  • Воскресенская церковь
  • Памятник рублю
  • Проспект Ленина
  • Римско-Католический костел
  • Воскресенская гора - место основания Томска
  • Памятник Чехову и «Славянский базар»
  • Набережная
  • Базарная площадь, театр драмы, Мучной корпус
  • Богоявленский собор и Иверская часовня
  • Татарская слобода, Дом Карим-Бая
  • Томский Императорский Университет и университетская роща
  • Шедевры деревянной архитектуры: Изумрудный замок, Дом с Жар-птицами, Дом с драконами, Дом со шпилем
  • Белое озеро (опционально)
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт в некоторых видах билетов
Что не входит в цену
  • Подъем на смотровую площадку (100 р/вз, 80 р/реб, пенсионер)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Ул. Красноармейская 67/1
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Важная информация
  • Программа гибкая: подберем объекты и памятники, такие места, которые интересны именно вам
  • Можем подобрать удобное для Вас время. ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
Л
Впечатление отличное. Профессиональный экскурсовод Арина рассказала и показала максимально все, что возможно было за 3 часа, с учетом потребности аудитории.
Профессиональный и доброжелательный водитель Александр.
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А
Позитив Движение Общение Интересные факты Качественное изложение Мобильность в общении Гибкость при запросах туристов Высокий уровень знаний Самые благоприятные впечатления
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А
Советую Арину как гида в Томске. Мы прекрасно провели время! 3 часа прошли на одном дыхании, не заметно. Мы с женой очень довольны. Арина работает с водителями, мы выбрали экскурсию
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на мини-вене, очень хороший транспорт, кожаные кресла. Водителю Александру отдельное спасибо. Комфортно и с удовольствием провели время с профессионалами своего дела! Нас не загрузили датами, но было очень познавательно, а порой удивительно. 10 из 10. Приедем еще!

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Е
Ездили га экскурсию с гидом Ариной, всем понравилось и маленьким и стареньким, настолько интересно, живо и не скучно донесен исторический материал. Приятно слушать грамотную речь, с правильно расставленными акцентами, которые врезаются в память и оставляют там хорошие воспоминания. Рекомендуем всем гостям города Томска без сомнений.
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Н
Увидели все главные достопримечательности Томска. Понравились храмы. Очень впечатлены деревянными домами, настоящие шедевры. Большое спасибо гиду Арине за интересный рассказ, теплое отношение и незабываемые впечатления о Томске, теплом и красивом сибирском городе. Обязательно вернемся)))
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А
Очень понравилось город, экскурсия с Ариной было отдельная удовольствие!
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