Всё о Томске за 3 часа

Экскурсия для тех, кто хочет узнать как можно больше о городе на Томи

Индивидуальная
Экскурсия для тех, кто хочет узнать как можно больше о городе на Томи.

В программе: главные достопримечательности города, любимые всеми памятники, объекты деревянного зодчества, Татарская слобода, рассказы о первом на Урале университете и Чехове – в общем о самых значимых моментах для города.
Всё о Томске за 3 часа
Всё о Томске за 3 часа
Всё о Томске за 3 часа
Всё о Томске за 3 часа
Всё о Томске за 3 часа
Всё о Томске за 3 часа

Что вас ожидает 🤩

  • Воскресенская церковь – место основания города
  • Памятник любовнику
  • Памятник рублю
  • Римско-Католический костел
  • Грот святой девы Марии
  • Самая старая улица в городе
  • Памятник Чехову
  • Гербовая площадь
  • Воскресенская церковь
  • Царь-Колокол
  • Богоявленский собор
  • Дом купца Смирнова – настоящий дворец в центре города
  • Татарская слобода
  • Дом Карим-Бая
  • Площадь Новособорная
  • Памятник студенчеству
  • Томский Императорский Университет
  • Лютеранская Кирха
  • Буфф-сад
  • Дом Хомича
  • Дом купца Голованова
  • Дом с жар-птицами
  • Дом с драконами

Об экскурсии

Экскурсия для тех, кто хочет узнать как можно больше о городе на Томи. В программе: главные достопримечательности города, любимые всеми памятники, объекты деревянного зодчества, Татарская слобода, рассказы о первом на Урале университете и Чехове – в общем о самых значимых моментах для города.
Мы посетим главные площади и улицы, а также уютные закоулки. Будет и история, и архитектура, и факты о жителях, но все это без лишних дат, не скучно и по-дружески!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт (экскурсия проводится на вашем автомобиле или, как альтернатива, на такси)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Бакунина, 3, Томск
Завершение: Красноармейская улица, 71, Томск
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Добрый день! На связи Арина.
  • Напомню, что экскурсия проводится на ВАШЕМ автомобиле. Если вы пропустили этот момент, то альтернативный вариант - такси. Вес решаемо! Не стесняйтесь спросить меня:)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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