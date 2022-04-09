Об экскурсии

Экскурсия для тех, кто хочет узнать как можно больше о городе на Томи. В программе: главные достопримечательности города, любимые всеми памятники, объекты деревянного зодчества, Татарская слобода, рассказы о первом на Урале университете и Чехове – в общем о самых значимых моментах для города.

Мы посетим главные площади и улицы, а также уютные закоулки. Будет и история, и архитектура, и факты о жителях, но все это без лишних дат, не скучно и по-дружески!