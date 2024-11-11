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Индивидуальная до 6 чел.

Томск: от динозавра до любовника - индивидуальная экскурсия Насыщенная экскурсия по Томску для любителей неординарных маршрутов! Узнайте тайны города, посетите вулкан, святой источник и другие интересные места Начало: Площадь Ленина, 12А, Томск

Расписание: По договоренности с вами:)