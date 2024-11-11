Индивидуальная
до 6 чел.
Томск: от динозавра до любовника - индивидуальная экскурсия
Насыщенная экскурсия по Томску для любителей неординарных маршрутов! Узнайте тайны города, посетите вулкан, святой источник и другие интересные места
Начало: Площадь Ленина, 12А, Томск
Расписание: По договоренности с вами:)
6 мая в 09:00
7 мая в 09:00
от 7188 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Всё о Томске за 3 часа: от истории до тайных уголков
Погрузитесь в атмосферу Сибирских Афин с экскурсией, раскрывающей все грани Томска. Индивидуальный подход и уникальные места ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
6 мая в 09:00
7 мая в 09:00
от 12 375 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Томск - студенческая столица России: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с уникальной историей Томска, его знаменитыми университетами и памятниками. Окунитесь в атмосферу студенческой жизни и сделайте незабываемые фото
Начало: Центральная площадь - пл. Ленина, 4
Расписание: каждый день с 9:00 до 21:00
4 мая в 14:00
5 мая в 09:00
5500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь11 ноября 2024Понравилось всё! Быстро договорились, вовремя встретились. Было учтено всё для комфортного восприятия. Не смотря на холодный ветер, никто не промерз. Нагулялись. Хорошо и познавательно провели время семьёй
- ТТатьяна4 июля 2024Побольше хотелось услышать о роли медиков в ВОВ, поскольку мы - выпускники мединститута 1984 года
Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Театр драмы имени В. П. Гуркина»
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