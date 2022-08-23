читать дальше уменьшить факты о нашем родном городе, о которых мы не знали раньше) Если вы собираетесь посетить Томск, то обязательно обращайтесь к этому привлекательному и замечательному гиду, который не только покажет вам этот город, но и влюбит вас в него!

Приехали в Томск первый раз, Арина нам рассказала и показала многие достопримечательности и закоулки города. Мы с её помощью побывали в прошлом и настоящем этого замечательного города и узнали некоторые