Наше путешествие будет проходить в одном из самых старых районов города. Я расскажу вам о судьбах местных жителей, как развивался район. На месте основания Томска вы загадаете свои самые сокровенные желания. Посмотрите шедевры деревянного зодчества, старинную башню и храмы трех религий. Я проведу вас по закоулочкам, проспектам и мостовым.



Покажу каменную архитектуру в стиле модерн, ампир, конструктивизм, классицизм и памятник-месть местному купечеству. Поведаю как открыть первый книжный магазин и вписать свое имя в историю.