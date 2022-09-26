Памятник Н. Н. Рукавишникову и спускаемый космический аппарат
Старинный Иркутский тракт
Дом радио
Узорчатые теремки деревянного зодчества
Белое озеро
Дом наук Петра Макушина и арт-заплатки
Соляная площадь: Коммерческое училище, здание суда со статуей богини, общежитие мукомольно-элеваторного института
Закоулочки Томска
Самая старая улица с вековой брусчаткой
Воскресенская церковь и царь-колокол
Комендантский замок
Католический костел
Воскресенская гора - место основания Томска
Памятник любовнику, памятник Рублю, камень основания города
Завораживающая панорама с высоты птичьего полета
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Описание
Прогулка по Томску
Мы прогуляемся по одному из самых старых районов города, однако не самых популярных среди горожан. Прогулка наполнена разными взглядами на Томск: природа, деревянное зодчество, купечество, история, промышленность, религия, городские детали, закоулки. Мы пойдем по Сибирскому тракту, ровно там, где проехал Николай II, возвращаясь из восточных стран, будем крутить головой и познакомимся с судьбами жителей. По самой старой улице дойдем до места основания Томска и загадаем наши заветные желания!
Вы увидите:
шедевры деревянного зодчества;
гидрологическую доминанту города — белое озеро;
старинную башню и храмы трех религий;
закоулочки, проспекты и мостовые;
каменную архитектуру в стиле модерн, ампир, конструктивизм, классицизм;
памятник-месть местному купечеству… И это только малая часть!
Вы узнаете:
как развивался район, что на это повлияло;
легенды Белозерья;
об интересных и выдающихся жителях;
как открыть первый книжный магазин и вписать свое имя в историю;
о религиях города;
как развивалась промышленность;
какие истории хранят узорчатые наличники;
историю Томска и влияние на нее купечества.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида-экскурсовода
Что не входит
Питание и напитки
Транспорт
Подъем на смотровую площадку (50 руб. /чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Томск, ул. Яковлева, 4
Завершение: Томск, ул. Бакунина, 5
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Не торопитесь делать предоплату! Экскурсия требует подтверждения
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.