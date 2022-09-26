Завораживающее Белозерье

Наше путешествие будет проходить в одном из самых старых районов города

Наше путешествие будет проходить в одном из самых старых районов города. Я расскажу вам о судьбах местных жителей, как развивался район. На месте основания Томска вы загадаете свои самые сокровенные желания. Посмотрите шедевры деревянного зодчества, старинную башню и храмы трех религий. Я проведу вас по закоулочкам, проспектам и мостовым.

Покажу каменную архитектуру в стиле модерн, ампир, конструктивизм, классицизм и памятник-месть местному купечеству. Поведаю как открыть первый книжный магазин и вписать свое имя в историю.
Завораживающее Белозерье
Завораживающее Белозерье
Завораживающее Белозерье
Завораживающее Белозерье
Завораживающее Белозерье
Завораживающее Белозерье
Завораживающее Белозерье

Что вас ожидает 🤩

  • Старообрядческая церковь
  • Красная башня
  • Завод Сибкабель
  • Памятник Н. Н. Рукавишникову и спускаемый космический аппарат
  • Старинный Иркутский тракт
  • Дом радио
  • Узорчатые теремки деревянного зодчества
  • Белое озеро
  • Дом наук Петра Макушина и арт-заплатки
  • Соляная площадь: Коммерческое училище, здание суда со статуей богини, общежитие мукомольно-элеваторного института
  • Закоулочки Томска
  • Самая старая улица с вековой брусчаткой
  • Воскресенская церковь и царь-колокол
  • Комендантский замок
  • Католический костел
  • Воскресенская гора - место основания Томска
  • Памятник любовнику, памятник Рублю, камень основания города
  • Завораживающая панорама с высоты птичьего полета
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Прогулка по Томску

Мы прогуляемся по одному из самых старых районов города, однако не самых популярных среди горожан. Прогулка наполнена разными взглядами на Томск: природа, деревянное зодчество, купечество, история, промышленность, религия, городские детали, закоулки. Мы пойдем по Сибирскому тракту, ровно там, где проехал Николай II, возвращаясь из восточных стран, будем крутить головой и познакомимся с судьбами жителей. По самой старой улице дойдем до места основания Томска и загадаем наши заветные желания!

Вы увидите:

  • шедевры деревянного зодчества;
  • гидрологическую доминанту города — белое озеро;
  • старинную башню и храмы трех религий;
  • закоулочки, проспекты и мостовые;
  • каменную архитектуру в стиле модерн, ампир, конструктивизм, классицизм;
  • памятник-месть местному купечеству… И это только малая часть!

Вы узнаете:

  • как развивался район, что на это повлияло;
  • легенды Белозерья;
  • об интересных и выдающихся жителях;
  • как открыть первый книжный магазин и вписать свое имя в историю;
  • о религиях города;
  • как развивалась промышленность;
  • какие истории хранят узорчатые наличники;
  • историю Томска и влияние на нее купечества.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит
  • Питание и напитки
  • Транспорт
  • Подъем на смотровую площадку (50 руб. /чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Томск, ул. Яковлева, 4
Завершение: Томск, ул. Бакунина, 5
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Не торопитесь делать предоплату! Экскурсия требует подтверждения
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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