Наше путешествие будет проходить по одному из самых старых районов города.
Прогулка наполнена разными взглядами на Томск: природа, деревянное зодчество, купечество, история, промышленность, религия, городские детали, закоулки. Вы узнаете легенды Белозерья и увидите шедевры деревянного зодчества. Экскурсия может быть проведена для компании больше 6 человек. Условия уточняйте в сообщениях. ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ!
Прогулка наполнена разными взглядами на Томск: природа, деревянное зодчество, купечество, история, промышленность, религия, городские детали, закоулки. Вы узнаете легенды Белозерья и увидите шедевры деревянного зодчества. Экскурсия может быть проведена для компании больше 6 человек. Условия уточняйте в сообщениях. ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ!
Описание экскурсииМы прогуляемся по одному из самых старых районов города, однако не самых популярных среди горожан. Мы пойдем по Сибирскому тракту, ровно там, где проехал Николай II, возвращаясь из восточных стран, будем крутить головой и познакомимся с судьбами жителей. Вы увидите:
- шедевры деревянного зодчества;
- гидрологическую доминанту города — Белое озеро;
- старинную башню и храмы двух религий;
- закоулочки, проспекты и мостовые;
- каменную архитектуру в стиле модерн, ампир, конструктивизм, классицизм;
• памятник-месть местному купечеству… И это только малая часть! Вы узнаете:
- как развивался район, что на это повлияло;
- легенды Белозерья;
- об интересных и выдающихся жителях;
- как открыть первый книжный магазин и вписать свое имя в историю;
- о религиях города;
- как развивалась промышленность;
- какие истории хранят узорчатые наличники;
- историю Томска и влияние на нее купечества. ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ! Важная информация: ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ! Можем подобрать удобное для вас время. В группе может быть больше 6 человек, условия обговариваются индивидуально.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старообрядческая церковь
- Красная башня
- Завод Сибкабель
- Памятник Н.Н. Рукавишникову и спускаемый космический аппарат
- Старинный Иркутский тракт
- Дом радио
- Узорчатые теремки деревянного зодчества
- Белое озеро
- Дом наук Петра Макушина и арт-заплатки
- Соляная площадь: Коммерческое училище, здание суда со статуей богини, общежитие мукомольно-элеваторного института
- Закоулочки Томска
- Воскресенская церковь и царь-колокол
- Комендантский замок
Что включено
- Услуги гида-экскурсовода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Томск, ул. Яковлева, 4
Завершение: Томск, ул. Пушкина 6
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Важная информация
- ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ! Можем подобрать удобное для вас время. В группе может быть больше 6 человек
- Условия обговариваются индивидуально
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Приехали в Томск первый раз, Арина нам рассказала и показала многие достопримечательности и закоулки города. Мы с её помощью побывали в прошлом и настоящем этого замечательного города и узнали некоторые
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