Белая Мечеть – экскурсии в Томске

Найдено 3 экскурсии в категории «Белая Мечеть» в Томске, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Томск: большое путешествие
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Томск: исследование города в 4-часовой индивидуальной экскурсии
Погрузитесь в атмосферу Томска, узнайте его историю и культуру за 4 часа. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
6 мая в 17:00
7 мая в 09:00
от 15 625 ₽ за всё до 6 чел.
ТОМСК на автомобиле. Обзорная экскурсия
На машине
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
ТОМСК на автомобиле. Обзорная экскурсия
Увидеть самые знаковые места и проникнуться атмосферой старого Томска на автомобильной экскурсии. Дождь, холод или ветер не помешают вашему путешествию
Начало: Заберем вас в любом месте в центре города
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
8500 ₽ за экскурсию
Обзорная пешеходная экскурсия по Томску
Пешая
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Томска
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, прогуливаясь по его живописным улицам и площадям в компании опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
6000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    6 августа 2023
    Томск: большое путешествие
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Арина - прекрасный экскурсовод (хорошо поставленная речь, большой багаж знаний, море позитива). Узнали много интересных
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    деталей о Томске и его жителях. В программу экскурсии включено очень много, и темп соответствующий. Если Вы предпочитаете не такой интенсив, можно заранее обговорить и от чего-то отказаться.

  • К
    Кристина
    2 августа 2022
    ТОМСК на автомобиле. Обзорная экскурсия
    Экскурсия просто спасла нашу поездку! Перевернуло первое впечатление о городе! Всем советую, очень коммуникабельный, начитанный, душевный гид! Стоит своих денег!
  • С
    Соснина
    24 января 2022
    ТОМСК на автомобиле. Обзорная экскурсия
    Спасибо огромное нашему гиду Юрию! Столько историй, легенд он нам поведал! Очень понравилась экскурсия! С таким удовольствием окунулись в историю самого красивого города и отдельные спасибо за комфорт!!)

Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Белая Мечеть»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Какие места ещё посмотреть в Томске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Воскресенская церковь
  2. Дом с драконами
  3. Богородице-Алексеевский монастырь
  4. Дом с жар-птицами
  5. Белое озеро
  6. Дом с шатром
  7. Музей деревянного зодчества
  8. Самое главное
  9. Богоявленский собор
  10. Крестовоздвиженская Церковь
Сколько стоит экскурсия по Томску в мае 2025
Сейчас в Томске в категории "Белая Мечеть" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 15 625. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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