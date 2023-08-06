Индивидуальная
до 6 чел.
Томск: исследование города в 4-часовой индивидуальной экскурсии
Погрузитесь в атмосферу Томска, узнайте его историю и культуру за 4 часа. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
6 мая в 17:00
7 мая в 09:00
от 15 625 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
ТОМСК на автомобиле. Обзорная экскурсия
Увидеть самые знаковые места и проникнуться атмосферой старого Томска на автомобильной экскурсии. Дождь, холод или ветер не помешают вашему путешествию
Начало: Заберем вас в любом месте в центре города
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
8500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Томска
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, прогуливаясь по его живописным улицам и площадям в компании опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
6000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна6 августа 2023Очень интересная и познавательная экскурсия. Арина - прекрасный экскурсовод (хорошо поставленная речь, большой багаж знаний, море позитива). Узнали много интересных
- ККристина2 августа 2022Экскурсия просто спасла нашу поездку! Перевернуло первое впечатление о городе! Всем советую, очень коммуникабельный, начитанный, душевный гид! Стоит своих денег!
- ССоснина24 января 2022Спасибо огромное нашему гиду Юрию! Столько историй, легенд он нам поведал! Очень понравилась экскурсия! С таким удовольствием окунулись в историю самого красивого города и отдельные спасибо за комфорт!!)
Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Белая Мечеть»
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