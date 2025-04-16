Индивидуальная
до 6 чел.
Неспешная прогулка по Торжку
Погрузитесь в атмосферу древнего Торжка, исследуя его улицы и площади. Узнайте о знаменитых зодчих и местных кулинарных традициях
Начало: На Новгородской набережной
11 мая в 09:00
12 мая в 09:00
4000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Торжок - магия древнего русского города: индивидуальная экскурсия
Приглашаем на уникальное путешествие по Торжоку, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Новгородская набережная
Расписание: ежедневно в 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.
11 мая в 09:00
12 мая в 09:00
4000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Торжок: от древности до наших дней
Начало: Новгородская набережная, дом 1а
Завтра в 10:00
10 мая в 17:00
3500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра16 апреля 2025Жанна изумительный экскурсовод! Очень любит свой город и нам старается передать любовь и очарование Торжка:) Спасибо за экскурсию!
- ГГалина15 апреля 2025Прекрасная экскурсия! Экскурсовод Жанна - кладезь знаний!
- ЕЕлена6 декабря 2024Рекомендую Жанну как экскурсовода и рассказчика. Милая, спокойная, доброжелательная. С ней отдыхаешь.
Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «С набережной»
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