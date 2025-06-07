Мои заказы

Благовещенский храм – экскурсии в Торжке

Найдено 9 экскурсий в категории «Благовещенский храм» в Торжке, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
От истории до чая: путешествие по Торжку
Пешая
2 часа
55 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
От истории до чая: путешествие по Торжку
Погружение в атмосферу Торжка через его легенды и традиции. Узнайте о ключевых местах города и завершите прогулку чаем в советском стиле
Начало: По договорённости
12 дек в 09:00
13 дек в 14:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Прогулка по Торжку - городу-музею под открытым небом
Пешая
1.5 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по Торжку - городу-музею под открытым небом
Торжок - город, где история и современность сливаются воедино. Откройте для себя его уникальные достопримечательности и узнайте секреты прошлого
Начало: На улице Дзержинского
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 7 чел.
Торжок - северная Флоренция на Тверской земле
Пешая
3 часа
112 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Исторические храмы и монастыри Торжка
Погрузитесь в уникальную атмосферу Торжка, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя великолепие северной Флоренции
Начало: В центре города
17 дек в 10:00
18 дек в 10:00
7200 ₽ за всё до 5 чел.
Завораживающие виды, секретные локации и знаковые места Торжка
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выбор
Завораживающие виды и локации Торжка
Обзорная экскурсия по Торжку: история, виды и уникальные места. Откройте для себя город с новой стороны, изучая его прошлое и настоящее
Начало: На ул. Дзержинского
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 8 чел.
Торжок: путешествие во времени
Пешая
2 часа
70 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Торжок сквозь века: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Торжок, его величественные монастыри, площади и чарующие пейзажи. Узнайте интересные факты и легенды, связанные с этим древним городом
Начало: Ул. Дзержинского, 48
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
5000 ₽ за всё до 8 чел.
Торжок: на перекрестке дорог и эпох
Пешая
2.5 часа
213 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Торжок: на перекрестке дорог и эпох
Торжок - город с богатой историей и множеством достопримечательностей. Путешествие по древним монастырям, усадьбам и купеческим кварталам
Начало: улица Дзержинского, 71
Сегодня в 08:00
11 дек в 08:00
от 5000 ₽ за всё до 20 чел.
Неспешная прогулка по живописному Торжку
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Неспешная прогулка по Торжку
Погрузитесь в атмосферу древнего Торжка, исследуя его улицы и площади. Узнайте о знаменитых зодчих и местных кулинарных традициях
Начало: На Новгородской набережной
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Торжок православный
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Святыни древнего Торжка
Исследуйте святыни древнего Торжка: от Ильинской церкви до Спасо-Преображенского собора. Узнайте о богатырях и трагедиях прошлого
Начало: На улице Дзержинского
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Торжок: прогулка по старинным улицам
На машине
2.5 часа
82 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Торжок: прогулка по старинным улицам с личным гидом
Откройте для себя душу Торжка в индивидуальной экскурсии: от величественных монастырей до купеческих площадей
Сегодня в 08:00
13 дек в 08:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    7 июня 2025
    Торжок православный
    Дата посещения: 6 июня 2025
    Очень все было хорошо
  • Е
    Елена
    15 июня 2025
    Торжок православный
    Если бы не отличный эксурсовод то поездку можно считать не удачной. Город навеял меланхолию. Но оптимизм эксурсовода нас взбодрил. Любовь вне сомнения один из лучших в своем деле.
  • Л
    Людмила
    22 мая 2025
    Торжок православный
    Экскурсия прошла великолепно! Прекрасный экскурсовод влюбленный в свой город!

Сколько стоит экскурсия по Торжку в декабре 2025
Сейчас в Торжке в категории "Благовещенский храм" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 4000 до 7200. Туристы уже оставили гидам 571 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
