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Экскурсия "В гости к торжокским золотошвеям"

Гиды В.
Гиды В. – Гид из Торжока
Экскурсия "В гости к торжокским золотошвеям"
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Экскурсия "В гости к торжокским золотошвеям"
Экскурсия "В гости к торжокским золотошвеям"

Что вы увидите

  • Борисоглебский мужской монастырь
  • Введенская церковь XVII века
  • Старо-Вознесенская церковь
  • памятник святому преподобному Ефрему Новоторжскому
  • Спасо-Преображенский собор
  • Торговая площадь
  • набережная реки Тверцы
  • музей золотошвейного мастерства — «Дом пояса» и др.
Мы увидим монументальный Борисоглебский мужской монастырь, основанный в 1038 году и Введенскую церковь ⛪ XVII века. Осмотрим Старо-Вознесенскую церковь, первое упоминание о которой датируется 1653 годом.
Увидим памятник святому преподобному Ефрему Новоторжскому. Взойдем на самую высокую колокольню в городе и сделаем памятные фото с высоты птичьего полёта. Полюбуемся Спасо-Преображенским собором. Прогуляемся по Торговой площади и насладимся красотой набережной реки Тверцы.
Кроме прогулки по историческому центру Торжка с осмотром главных достопримечательностей 🏛️ города мы посетим уникальный музей 🖼 золотошвейного мастерства — «Дом пояса».
В нем находится освященный 12-ти метровый пояс, украшенный 6, 5 тысячами кристаллов Сваровски. На его создание ушло два года работы и 56 километров золотых и серебряных нитей. На Поясе вышита защитная молитва, 90-й псалом царя Давида. Побываем внутри круга, очерченного гигантской реликвией. Осмотрим другие экспонаты музея. Узнаем секреты золотошвейного дела, зародившегося в Торжке в XIII веке.
В магазине, неподалеку от музея, приобретем «живые помощи», уменьшенные копии большого музейного пояса.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля (такси) и входные билеты в музей оплачиваются дополнительно.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Экскурсия "В гости к торжокским золотошвеям"
Экскурсия "В гости к торжокским золотошвеям"

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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