Мы увидим монументальный Борисоглебский мужской монастырь, основанный в 1038 году и Введенскую церковь ⛪ XVII века. Осмотрим Старо-Вознесенскую церковь, первое упоминание о которой датируется 1653 годом.

Увидим памятник святому преподобному Ефрему Новоторжскому. Взойдем на самую высокую колокольню в городе и сделаем памятные фото с высоты птичьего полёта. Полюбуемся Спасо-Преображенским собором. Прогуляемся по Торговой площади и насладимся красотой набережной реки Тверцы.

Кроме прогулки по историческому центру Торжка с осмотром главных достопримечательностей 🏛️ города мы посетим уникальный музей 🖼 золотошвейного мастерства — «Дом пояса».

В нем находится освященный 12-ти метровый пояс, украшенный 6, 5 тысячами кристаллов Сваровски. На его создание ушло два года работы и 56 километров золотых и серебряных нитей. На Поясе вышита защитная молитва, 90-й псалом царя Давида. Побываем внутри круга, очерченного гигантской реликвией. Осмотрим другие экспонаты музея. Узнаем секреты золотошвейного дела, зародившегося в Торжке в XIII веке.

В магазине, неподалеку от музея, приобретем «живые помощи», уменьшенные копии большого музейного пояса.