Экскурсия по самым значимым архитектурным и археологическим памятникам Торжка (в городе их более 286). Прогуляемся по городским улочкам, застройка которых велась в начале XIX века.

Осмотрим древний Борисоглебский монастырь. Это монументальное сооружение основано почти тысячу лет назад святым Ефремом Новоторжским. Насладимся красотой Спасо-Преображенского собора. Полюбуемся красивейшими видами Михайло-Архангельского храма и Благовещенской церкви. Ансамблем Воскресенского девичьего монастыря.

Посмотрим на шедевр древнерусского деревянного зодчества, Старо-Вознесенскую (Тихвинскую) церковь ⛪, построенную без единого гвоздя. В ней сохранились росписи XVI века. Совершим прогулку 👣 по набережной Тверцы.