Воскресенский девичий монастырь. Старо-Вознесенская (Тихвинская) церковь
набережная Тверцы и др.
Экскурсия по самым значимым архитектурным и археологическим памятникам Торжка (в городе их более 286). Прогуляемся по городским улочкам, застройка которых велась в начале XIX века.
Осмотрим древний Борисоглебский монастырь. Это монументальное сооружение основано почти тысячу лет назад святым Ефремом Новоторжским. Насладимся красотой Спасо-Преображенского собора. Полюбуемся красивейшими видами Михайло-Архангельского храма и Благовещенской церкви. Ансамблем Воскресенского девичьего монастыря.
Посмотрим на шедевр древнерусского деревянного зодчества, Старо-Вознесенскую (Тихвинскую) церковь ⛪, построенную без единого гвоздя. В ней сохранились росписи XVI века. Совершим прогулку 👣 по набережной Тверцы.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Аренда автомобиля (такси) оплачивается дополнительно.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.