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Обзорная экскурсия по Торжку на транспорте

Гиды В.
Гиды В. – Гид из Торжока
Обзорная экскурсия по Торжку на транспорте
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Торжку на транспорте
Обзорная экскурсия по Торжку на транспорте

Что вы увидите

  • Борисоглебский монастырь (без посещения)
  • Спасо-Преображенский собор
  • Михайло-Архангельский храм
  • Благовещенская церковь
  • Воскресенский девичий монастырь. Старо-Вознесенская (Тихвинская) церковь
  • набережная Тверцы и др.
Экскурсия по самым значимым архитектурным и археологическим памятникам Торжка (в городе их более 286). Прогуляемся по городским улочкам, застройка которых велась в начале XIX века.
Осмотрим древний Борисоглебский монастырь. Это монументальное сооружение основано почти тысячу лет назад святым Ефремом Новоторжским. Насладимся красотой Спасо-Преображенского собора. Полюбуемся красивейшими видами Михайло-Архангельского храма и Благовещенской церкви. Ансамблем Воскресенского девичьего монастыря.
Посмотрим на шедевр древнерусского деревянного зодчества, Старо-Вознесенскую (Тихвинскую) церковь ⛪, построенную без единого гвоздя. В ней сохранились росписи XVI века. Совершим прогулку 👣 по набережной Тверцы.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля (такси) оплачивается дополнительно.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Обзорная экскурсия по Торжку на транспорте
Обзорная экскурсия по Торжку на транспорте

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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