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Обзорная экскурсия и поездка в усадьбу "Василево"

Гиды В.
Гиды В. – Гид из Торжока
Обзорная экскурсия и поездка в усадьбу "Василево"
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия и поездка в усадьбу "Василево"
Обзорная экскурсия и поездка в усадьбу "Василево"

Что вы увидите

  • Борисоглебский мужской монастырь
  • Введенская церковь XVII века
  • Старо-Вознесенская церковь
  • памятник святому преподобному Ефрему Новоторжскому
  • Спасо-Преображенский собор
  • Торговая площадь
  • набережная реки Тверцы
  • усадьба Василево и др.
Мы увидим монументальный Борисоглебский мужской монастырь, основанный в 1038 году и Введенскую церковь ⛪ XVII века. Осмотрим Старо-Вознесенскую церковь, первое упоминание о которой датируется 1653 годом.
Увидим памятник святому преподобному Ефрему Новоторжскому. Взойдем на самую высокую колокольню в городе и сделаем памятные фото с высоты птичьего полёта. Полюбуемся Спасо-Преображенским собором. Прогуляемся по Торговой площади и насладимся красотой набережной реки Тверцы.
После обзорной экскурсии 🧭 по Торжку мы совершим переезд в живописную усадьбу Василево (15 км). Это необычное место часто называют музеем деревянного зодчества под открытым небом.
Пройдем по аллеям усадьбы к каскаду из трех прудов и ручью, спускающемуся к Тверце. Здесь архитектором Николаем Львовым из валунов были сложены красивые 🤩 запруды и эпичный «Чертов мост». Знаменитый стометровый арочный мост в технике архивольт с гротами.
Осмотрим другие экспонаты этнографического музея, около двух десятков шедевров деревянной архитектуры. Побываем у стен церкви Преображения 1732 года постройки. Осмотрим Знаменский храм, часовню Архистратига Михаила XVIII века постройки. Полюбуемся камнем-следовиком с отпечатком босой человеческой ступни, «ступни Богородицы».
  • Аренда автомобиля (такси) и входные билеты 🎫 оплачиваются дополнительно.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля (такси) и входные билеты в музей оплачиваются дополнительно.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Обзорная экскурсия и поездка в усадьбу "Василево"
Обзорная экскурсия и поездка в усадьбу "Василево"
Обзорная экскурсия и поездка в усадьбу "Василево"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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