Мы увидим монументальный Борисоглебский мужской монастырь, основанный в 1038 году и Введенскую церковь ⛪ XVII века. Осмотрим Старо-Вознесенскую церковь, первое упоминание о которой датируется 1653 годом.

Увидим памятник святому преподобному Ефрему Новоторжскому. Взойдем на самую высокую колокольню в городе и сделаем памятные фото с высоты птичьего полёта. Полюбуемся Спасо-Преображенским собором. Прогуляемся по Торговой площади и насладимся красотой набережной реки Тверцы.

После обзорной экскурсии 🧭 по Торжку мы совершим переезд в живописную усадьбу Василево (15 км). Это необычное место часто называют музеем деревянного зодчества под открытым небом.

Пройдем по аллеям усадьбы к каскаду из трех прудов и ручью, спускающемуся к Тверце. Здесь архитектором Николаем Львовым из валунов были сложены красивые 🤩 запруды и эпичный «Чертов мост». Знаменитый стометровый арочный мост в технике архивольт с гротами.

Осмотрим другие экспонаты этнографического музея, около двух десятков шедевров деревянной архитектуры. Побываем у стен церкви Преображения 1732 года постройки. Осмотрим Знаменский храм, часовню Архистратига Михаила XVIII века постройки. Полюбуемся камнем-следовиком с отпечатком босой человеческой ступни, «ступни Богородицы».