Экскурсия по Торжку, одному из старейших городов российских. Его улицы хранят дух дореволюционной России, а дома XVII века переносят в давно прошедшую эпоху. Мы увидим монументальный Борисоглебский мужской монастырь, основанный в 1038 году и Введенскую церковь ⛪ XVII века. Осмотрим Старо-Вознесенскую церковь, первое упоминание о которой датируется 1653 годом. Это небольшой деревянное здание, выстроенное без единого гвоздя, является впечатляющим примером зодческого мастерства.

Увидим памятник святому преподобному Ефрему Новоторжскому. Взойдем на самую высокую колокольню в городе и сделаем памятные фото с высоты птичьего полёта. Полюбуемся Спасо-Преображенским собором. Прогуляемся по Торговой площади и насладимся красотой набережной реки Тверцы.