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делятся на две категории: профессиональные (те, что получили соответствующую профессию) и гиды по призванию (люди, которые не просто знают и любят свой родной город и край, но и постоянно открывают для себя и своих гостей много нового и интересного). Мы, те, что по призванию, поможем вам узнать Тулу!