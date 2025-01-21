Мало кто из путешественников знает Тулу православную, покровителем которой считают Николая Чудотворца. И мало кто слышал о Соборе Тульских святых — одном из самых многочисленных среди епархий России.
Мы предлагаем отстраниться от общепризнанных символов Тулы — оружия, самоваров, пряников — и познакомиться с православными страницами летописи города мастеров.
Мы предлагаем отстраниться от общепризнанных символов Тулы — оружия, самоваров, пряников — и познакомиться с православными страницами летописи города мастеров.
Описание экскурсии
На экскурсии мы соберём для города металлистов «каменное ожерелье» из уникальных местных святынь:
- восхитительного рубина — Успенской церкви бывшего женского монастыря
- дивного изумруда — Благовещенской церкви
- крупного янтаря — Спасо-Преображенского собора
- яркого коралла — Ильинской церкви
Вы узнаете:
- Почему Успенскую церковь называют самой готической православной церковью Тулы
- Что зашифровано в каменной грамоте, вмурованной в стену Благовещенской церкви
- Какая тульская святыня помогла в покорении Казанского ханства
- Какие чудеса происходили вокруг стен Ильинской церкви
- Каким собором восхищался Александр I
- Какой храм считали уменьшенной копией московского храма Христа Спасителя
- Какова была судьба тульских святынь в богоборческий период и как они возрождались на рубеже тысячелетий
А ещё:
- Вы заглянете в самую старую каменную церковь Тулы и единственный в городе бесстолпный храм, построенный тульским архитектором
- Оцените сохранившееся убранство одних храмов и обновлённые интерьеры других, получивших второе рождение
- В конце экскурсии окинете взглядом весь исторический центр начала 20 века
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды Марина — автор этой программы, тульский поэт и писатель-краевед
- Программа рассчитана на взрослых, но и подрастающему поколению может быть интересна
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Туле
Провели экскурсии для 621 туриста
Добро пожаловать в Тулу и Тульскую область. Хочешь познать Россию — начни с Тулы! Окунуться в необыкновенную атмосферу нашего города помогу вам я, Светлана, и моя команда гидов. Все гидыЗадать вопрос
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