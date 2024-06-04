1 чел.
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Групповая
2 часа
Сборная пешеходная экскурсия по сердцу Тулы: от кремля до пряничных королей
Откройте для себя волшебство Тулы: кремль, памятники и дома пряничных королей ждут вас в этой уникальной пешеходной экскурсии
Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ...
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
550₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Тула - первое знакомство: Исторический центр, кремль и знаковые храмы
Погрузитесь в атмосферу древнего города, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя мир тульских достопримечательностей
10 июня в 15:00
11 июня в 08:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
О Туле - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей Тулы, узнайте о знаменитых оружейниках, династии Демидовых и прогуляйтесь по старинным купеческим улочкам
Начало: На ул. Менделеевская
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тульские святыни: путешествие по духовным сокровищам Тулы
Знакомство с величественными соборами и монастырями Тулы, где каждый камень хранит историю
Завтра в 10:30
12 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана4 июня 2024Были на экскурсии с Анастасией 1 июня- очень понравилось! Гид рассказывала очень живо и захватывающе, местами с юмором. Маршрут составлен
- AAlla3 июня 2024Экскурсия просто замечательная! Благодаря Игорю получилось не только ознакомиться с городом и выдающимся жителями Тулы, но и погрузиться в атмосферу
- ДДмитрий2 июня 2024Отличный экскурсовод. Интересная экскурсия. Добавить разве что можно было зайти внутрь храма на пару минут.
- ЮЮлия31 мая 2024Замечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожелания и настроения, понравилось и
- ООльга30 мая 2024Была в Туле в новогодние праздники и, не смотря на мороз, решила пойти на данную экскурсию. И в каком же
- ССергей29 мая 2024Очень понравилось…
- ООльга24 мая 2024Посетили Тулу и до сих пор не можем забыть нашу поездку, так как были удивлены знакомством с этим прекрасным городом.
- ЕЕкатерина20 мая 2024Спасибо Вере, за отличную экскурсию! Наша компания была в восторге. Очень интересно, живо и подвижно. Благодаря Вере по-новому взглянули на город и историю. Всем советую.
- NNnadinn13 мая 2024Ольга - замечательный экскурсовод, приятная женщина и грамотный специалист своего дела. Экскурсия была очень познавательной, нам взрослым и детям было
- ССветлана10 марта 2024Все прошло отлично, познавательно, информативно, интересно, впечатляюще, всем рекомендую экскурсию! Гид Юлия умничка и профессионал! нас 4 человека взрослых и все оценили на высший балл подачу материала и сам материал! Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Храм Благовещения Пресвятой Богородицы»
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