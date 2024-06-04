Храм Благовещения Пресвятой Богородицы – экскурсии в Туле

Найдено 4 экскурсии в категории «Храм Благовещения Пресвятой Богородицы» в Туле, цены от 550 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
121 отзыв
Сборная пешеходная экскурсия по сердцу Тулы: от кремля до пряничных королей
Откройте для себя волшебство Тулы: кремль, памятники и дома пряничных королей ждут вас в этой уникальной пешеходной экскурсии
Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ...
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
550 за человека
Тула - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
193 отзыва
Популярное предложение
Тула - первое знакомство: Исторический центр, кремль и знаковые храмы
Погрузитесь в атмосферу древнего города, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя мир тульских достопримечательностей
10 июня в 15:00
11 июня в 08:30
4 000 за всё до 10 чел.
О Туле - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
141 отзыв
О Туле - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей Тулы, узнайте о знаменитых оружейниках, династии Демидовых и прогуляйтесь по старинным купеческим улочкам
Начало: На ул. Менделеевская
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
4 500 за всё до 5 чел.
Тульские святыни
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Тульские святыни: путешествие по духовным сокровищам Тулы
Знакомство с величественными соборами и монастырями Тулы, где каждый камень хранит историю
Завтра в 10:30
12 июня в 10:00
6 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
    Были на экскурсии с Анастасией 1 июня- очень понравилось! Гид рассказывала очень живо и захватывающе, местами с юмором. Маршрут составлен
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    удачно, узнаешь факты и историю про Тулу разных времен и эпох. Была после 1,5 часов сна, и все равно слушала со вниманием и была довольна. Задали доп. вопрос в конце, получили исчерпывающий и точный ответ) Спасибо Анастасии и организаторам!

  • A
    Alla
    3 июня 2024
    Тула - первое знакомство
    Экскурсия просто замечательная! Благодаря Игорю получилось не только ознакомиться с городом и выдающимся жителями Тулы, но и погрузиться в атмосферу
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    оружейной, самоварной, пряничной и не только столицы России, посетить древние храмы, прогуляться по Тульскому Кремлю и туристическому кварталу. Порадовало абсолютно все - и обширные знания, и умение увлекательно и без занудства рассказать об основных вехах истории города, и внимательность экскурсовода - экскурсия началась от гостиницы, в которой мы остановились. В целом, 5 баллов из 10!

  • Д
    Дмитрий
    2 июня 2024
    Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
    Отличный экскурсовод. Интересная экскурсия. Добавить разве что можно было зайти внутрь храма на пару минут.
    Отличный экскурсовод. Интересная экскурсия. Добавить разве что можно было зайти внутрь храма на пару минут
  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    Тула - первое знакомство
    Замечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожелания и настроения, понравилось и
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    взрослым и сыну 9 лет, интересные истории из жизни города и его жителей. Единственный момент, при планировании покупок сувениров и пряников во время прогулки учитывайте время работы магазинчиков на территории Кремля. На неделе в 19ч все закрываются, а некоторые и в 18ч. Мы этот момент не учли, во время экскурсии не пошли, а потом уже не успели. Это нас не расстроило, нашли другие места на улице Металлистов. Рекомендую самостоятельно посетить музей Оружия, а потом от улицы Металлистов планировать прогулку, там много кафе и ресторанчиков. Очень приятное место для отдыха: чисто, уютно, спокойно. Спасибо Игорю за знакомство с историей и современностью Тулы!

    Замечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожеланияЗамечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожеланияЗамечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожеланияЗамечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожеланияЗамечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожеланияЗамечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожеланияЗамечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожеланияЗамечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожеланияЗамечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожелания
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
    Была в Туле в новогодние праздники и, не смотря на мороз, решила пойти на данную экскурсию. И в каком же
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    я восторге! К содержанию, не помню имя нашего экскурсовода, но такие вовлеченные и интересные люди попадаются не всегда, хотелось слушать бесконечно. Экскурсию очень рекомендую!!

  • С
    Сергей
    29 мая 2024
    О Туле - с интересом и любовью
    Очень понравилось…
  • О
    Ольга
    24 мая 2024
    Тула - первое знакомство
    Посетили Тулу и до сих пор не можем забыть нашу поездку, так как были удивлены знакомством с этим прекрасным городом.
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    Сочетание старины и современности всегда впечатляет. Наш экскурсовод Игорь, прекрасный собеседник и эрудированный человек, с ним было приятно и познавательно пройтись пешком по маршруту и узнать столько интересного про людей, внесших свой вклад в развитие города, начиная с древних времен и по настоящее время, услышать историю старых жилых зданий, промышленных сооружений и церквей. Спасибо Игорю за создание правильной атмосферы.

  • Е
    Екатерина
    20 мая 2024
    О Туле - с интересом и любовью
    Спасибо Вере, за отличную экскурсию! Наша компания была в восторге. Очень интересно, живо и подвижно. Благодаря Вере по-новому взглянули на город и историю. Всем советую.
  • N
    Nnadinn
    13 мая 2024
    О Туле - с интересом и любовью
    Ольга - замечательный экскурсовод, приятная женщина и грамотный специалист своего дела. Экскурсия была очень познавательной, нам взрослым и детям было
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    интересно слушать как историю Ясной Поляны так и факты биографии Льва Николаевича и его родных и близких. Ольга ответит на все ваши вопросы, учтёт все пожелания, заберёт/привезёт куда необходимо и рекомендует отличные рестораны города, сувенирные лавки и тд. Не смотря на холодную и дождливую погоду и майскую туристическую суету, поездка оставила только тёплые воспоминания! Ольга, желаю Вам благодарных туристов, тёплой погоды и отличного настроения.

  • С
    Светлана
    10 марта 2024
    Тульские святыни
    Все прошло отлично, познавательно, информативно, интересно, впечатляюще, всем рекомендую экскурсию! Гид Юлия умничка и профессионал! нас 4 человека взрослых и все оценили на высший балл подачу материала и сам материал! Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Храм Благовещения Пресвятой Богородицы»

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  3. О Туле - с интересом и любовью
  4. Тульские святыни
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  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Кремль
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в июне 2024
Сейчас в Туле в категории "Храм Благовещения Пресвятой Богородицы" можно забронировать 4 экскурсии от 550 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 463 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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