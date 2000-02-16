История православия

История тульского благочиния напрямую связана с историей 📖 самого города Тулы и Тульской епархии: начало христианской проповеди в тульских местах относится к первой половине XII века, а на момент революционного переворота в городе в 1917 году действовало 68 храмов и домовых церквей (при семинарии, больницах, приютах, учебных заведениях, заводах и фабриках) и три собора. К сожалению, многие из них не сохранились.

Экскурсия знакомит с сохранившимися святынями Тулы:

Кафедральным Всехсвятским собором

Успенским собором

Богоявленским собором

Спасо-Преображенским собором

уникальными церквями города

Богородице-Рождественским женским монастырем

Богородичным Щегловским мужским монастырем

собором Тульских святых

чудотворными иконами и мощами святых

В программе:

Пешеходная экскурсия ⛳ в историческом центре города

Посещение некоторых соборов и храмов города

Автобусная экскурсия по православным святыням города

Организационные детали: