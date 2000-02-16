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По святым местам Тулы

5
15 отзывов
Екатерина Д.
Екатерина Д. – Гид из Тулы
Авторская историческая экскурсия ⛳ познакомит Вас с сохранившимися православными святынями Тулы.

Пройдемся по историческому центру, посетим некоторые соборы и церкви, а также познакомимся с православными святынями Тула.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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По святым местам Тулы
По святым местам Тулы

Что вы увидите

  • Кафедральный Всехсвятский собор
  • Успенский собор
  • Богоявленский собор
  • Спасо-Преображенский собор
  • Уникальные церкви города
  • Богородице-Рождественский женский монастырь
  • Богородичный Щегловский мужской монастырь
  • Собор Тульских святых
История православия
История тульского благочиния напрямую связана с историей 📖 самого города Тулы и Тульской епархии: начало христианской проповеди в тульских местах относится к первой половине XII века, а на момент революционного переворота в городе в 1917 году действовало 68 храмов и домовых церквей (при семинарии, больницах, приютах, учебных заведениях, заводах и фабриках) и три собора. К сожалению, многие из них не сохранились.

Экскурсия знакомит с сохранившимися святынями Тулы:

  • Кафедральным Всехсвятским собором
  • Успенским собором
  • Богоявленским собором
  • Спасо-Преображенским собором
  • уникальными церквями города
  • Богородице-Рождественским женским монастырем
  • Богородичным Щегловским мужским монастырем
  • собором Тульских святых
  • чудотворными иконами и мощами святых

В программе:

  • Пешеходная экскурсия ⛳ в историческом центре города
  • Посещение некоторых соборов и храмов города
  • Автобусная экскурсия по православным святыням города

Организационные детали:

  • Экскурсия рассчитана на взрослые группы жителей и гостей города.
  • Оплата наличными. В случае безналичного расчета стоимость увеличивается на 6%.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспортное обслуживание (точную стоимость уточняйте у гида)
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
По святым местам Тулы
По святым местам Тулы
По святым местам Тулы
По святым местам Тулы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Екатерина Д.
Екатерина Д.
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15 отзывов оставили туристы

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