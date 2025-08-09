Авторская историческая экскурсия познакомит вас с сохранившимися православными святынями Тулы. Пройдемся по историческому центру и обязательно посетим некоторые соборы и церкви.
Описание экскурсии
История православияИстория тульского благочиния напрямую связана с историей самого города Тулы и Тульской епархии: начало христианской проповеди в тульских местах относится к первой половине XII века, а на момент революционного переворота в городе в 1917 году действовало 68 храмов и домовых церквей (при семинарии, больницах, приютах, учебных заведениях, заводах и фабриках) и три собора. К сожалению, многие из них не сохранились. Экскурсия знакомит с сохранившимися святынями Тулы:• Кафедральным Всехсвятским собором;
- Успенским собором;
- Богоявленским собором;
- Спасо-Преображенским собором;
- уникальными церквями города;
- Богородице-Рождественским женским монастырем;
- Богородичным Щегловским мужским монастырем;
- собором Тульских святых;
• чудотворными иконами и мощами святых. Важная информация:
- Экскурсия рассчитана на взрослую аудиторию.
- Оплата наличными. В случае безналичного расчета стоимость увеличивается на 6%.
По запросу
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кафедральный Всехсвятский собор
- Успенский собор
- Богоявленский собор
- Спасо-Преображенский собор
- Уникальные церкви города
- Богородице-Рождественский женский монастырь
- Богородичный Щегловский мужской монастырь
- Собор Тульских святых
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание (точную стоимость уточняйте у организатора)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По запросу
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Экскурсия рассчитана на взрослую аудиторию
- Оплата наличными. В случае безналичного расчета стоимость увеличивается на 6%
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
На экскурсии "По святым местам Тулы", благодаря замечательному, любящему своë дело, экскурсоводу Максиму, удалось увидеть необыкновенно красивые храмы, не только снаружи, но и внутри, узнать много полезной и интересной информации. Спасибо.
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И
Отличная 4-х часовая пешеходно/автомобильная экскурсия по храмам и монастырям. Познопательно, интересная подача материала. Квалифицированный и заинтересованный гид Валентина. Рекомендую!
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И
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