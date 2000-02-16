История тульского благочиния напрямую связана с историей 📖 самого города Тулы и Тульской епархии: начало христианской проповеди в тульских местах относится к первой половине XII века, а на момент революционного переворота в городе в 1917 году действовало 68 храмов и домовых церквей (при семинарии, больницах, приютах, учебных заведениях, заводах и фабриках) и три собора. К сожалению, многие из них не сохранились.
Экскурсия знакомит с сохранившимися святынями Тулы:
Кафедральным Всехсвятским собором
Успенским собором
Богоявленским собором
Спасо-Преображенским собором
уникальными церквями города
Богородице-Рождественским женским монастырем
Богородичным Щегловским мужским монастырем
собором Тульских святых
чудотворными иконами и мощами святых
В программе:
Пешеходная экскурсия ⛳ в историческом центре города
Посещение некоторых соборов и храмов города
Автобусная экскурсия по православным святыням города
Организационные детали:
Экскурсия рассчитана на взрослые группы жителей и гостей города.
Оплата наличными. В случае безналичного расчета стоимость увеличивается на 6%.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Транспортное обслуживание (точную стоимость уточняйте у гида)
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.