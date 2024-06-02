Дружеская фотопрогулка по центру Тулы

Тула - город, где переплетаются история и современность. На дружеской фотопрогулке по центру Тулы вас ждут лучшие декорации для живых и естественных снимков. Профессиональный фотограф подскажет, как позировать, чтобы фото
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональные фотографии
- 🏰 Прогулка по историческим местам
- 🌆 Современные локации
- 👨👩👧👦 Идеально для семей и друзей
- 🍪 Попробуйте свежий тульский пряник
Что можно увидеть
- Тульский Кремль
- Современная набережная
- Тульский «Арбат»
- Грибная полянка с ёжиком
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Я не буду загружать вас исторической информацией: я — фотограф и буду ловить ваши эмоции. Но непременно расскажу, как изменился мой любимый город за последние годы, превратившись из провинциального городка в столицу Нового года и популярное туристическое место. Вы обязательно влюбитесь в Тулу и наполнитесь позитивными эмоциями.
Вместе мы пройдём по территории древнейшего Кремля, а после переместимся на современную набережную и соседние улочки. Прогуляемся по тульскому «Арбату» и потрём нос мастеру-тулячку. С вашими детьми зайдём на грибную полянку к ёжику. А ещё вы обязательно попробуете свежий тульский пряник!
Организационные детали
- Фотопрогулка не предполагает экскурсии с рассказом о достопримечательностях
- Вы получите готовые фотографии (от 30 штук) через 7-10 дней после нашей встречи. Все снимки в цветокоррекции в формате jpg.
- По договорённости можно увеличить количество участников с доплатой 800 рублей за человека
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У скульптуры «Тульский пряник»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Туле
Здравствуйте! Меня зовут Ирина. Я профессиональный фотограф в городе Тула. Работаю в этом направлении уже более 12 лет. Родилась в Туле и безумно люблю свой родной город. Я стараюсь путешествоватьЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
2 июня 2024
Спасибо Ирине за прогулку и чудесные фотографии! Идеальный формат! А Ирина просто невероятная ❤
Марина
30 мая 2024
Ирина прекрасный человек, поддержит разговор, расскажет информацию про Тулу и пришлет отличные снимки 😻
Я в полном восторге, от полученных снимков, Ирина превзошла все мои ожидания, рекомендую ☺️
Я в полном восторге, от полученных снимков, Ирина превзошла все мои ожидания, рекомендую ☺️
Анастасия
30 мая 2024
Замечательный фотограф!!! Подскажет куда встать, посмотреть и положить руку. Маршрут выбран хороший. Прекрасный рассказчик и собеседник. Фотографии получили быстро. Остались самые теплые воспоминания, обязательно вернемся на фотопрогулку!!!
Творческих успехов Ирина!!!
Творческих успехов Ирина!!!
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