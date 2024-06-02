Дружеская фотопрогулка по центру Тулы

Тула - город, где переплетаются история и современность. На дружеской фотопрогулке по центру Тулы вас ждут лучшие декорации для живых и естественных снимков. Профессиональный фотограф подскажет, как позировать, чтобы фото

получились непринужденными. Прогулка пройдет по территории древнего Кремля, современной набережной и уютным улочкам. Вы увидите тульский «Арбат», потрете нос мастеру-тулячку и зайдете на грибную полянку к ёжику. Также обязательно попробуете свежий тульский пряник. Фотопрогулка не включает экскурсию с рассказом о достопримечательностях, но вы узнаете, как изменился город за последние годы. Готовые фотографии (от 30 штук) будут доступны через 7-10 дней в цветокоррекции в формате jpg. Возможность увеличения количества участников с доплатой

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Я не буду загружать вас исторической информацией: я — фотограф и буду ловить ваши эмоции. Но непременно расскажу, как изменился мой любимый город за последние годы, превратившись из провинциального городка в столицу Нового года и популярное туристическое место. Вы обязательно влюбитесь в Тулу и наполнитесь позитивными эмоциями.

Вместе мы пройдём по территории древнейшего Кремля, а после переместимся на современную набережную и соседние улочки. Прогуляемся по тульскому «Арбату» и потрём нос мастеру-тулячку. С вашими детьми зайдём на грибную полянку к ёжику. А ещё вы обязательно попробуете свежий тульский пряник!

Организационные детали