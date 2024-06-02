Дружеская фотопрогулка по центру Тулы

Прогулка по Туле с профессиональным фотографом: живые снимки на фоне исторических и современных мест. Идеально для семей и друзей
Тула - город, где переплетаются история и современность. На дружеской фотопрогулке по центру Тулы вас ждут лучшие декорации для живых и естественных снимков. Профессиональный фотограф подскажет, как позировать, чтобы фото
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получились непринужденными. Прогулка пройдет по территории древнего Кремля, современной набережной и уютным улочкам. Вы увидите тульский «Арбат», потрете нос мастеру-тулячку и зайдете на грибную полянку к ёжику. Также обязательно попробуете свежий тульский пряник.

Фотопрогулка не включает экскурсию с рассказом о достопримечательностях, но вы узнаете, как изменился город за последние годы. Готовые фотографии (от 30 штук) будут доступны через 7-10 дней в цветокоррекции в формате jpg. Возможность увеличения количества участников с доплатой

5
3 отзыва

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  1. 📸 Профессиональные фотографии
  2. 🏰 Прогулка по историческим местам
  3. 🌆 Современные локации
  4. 👨‍👩‍👧‍👦 Идеально для семей и друзей
  5. 🍪 Попробуйте свежий тульский пряник

Что можно увидеть

  • Тульский Кремль
  • Современная набережная
  • Тульский «Арбат»
  • Грибная полянка с ёжиком
Дружеская фотопрогулка по центру Тулы
Дружеская фотопрогулка по центру Тулы
Дружеская фотопрогулка по центру Тулы
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Я не буду загружать вас исторической информацией: я — фотограф и буду ловить ваши эмоции. Но непременно расскажу, как изменился мой любимый город за последние годы, превратившись из провинциального городка в столицу Нового года и популярное туристическое место. Вы обязательно влюбитесь в Тулу и наполнитесь позитивными эмоциями.

Вместе мы пройдём по территории древнейшего Кремля, а после переместимся на современную набережную и соседние улочки. Прогуляемся по тульскому «Арбату» и потрём нос мастеру-тулячку. С вашими детьми зайдём на грибную полянку к ёжику. А ещё вы обязательно попробуете свежий тульский пряник!

Организационные детали

  • Фотопрогулка не предполагает экскурсии с рассказом о достопримечательностях
  • Вы получите готовые фотографии (от 30 штук) через 7-10 дней после нашей встречи. Все снимки в цветокоррекции в формате jpg.
  • По договорённости можно увеличить количество участников с доплатой 800 рублей за человека

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У скульптуры «Тульский пряник»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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3
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1
Анастасия
2 июня 2024
Спасибо Ирине за прогулку и чудесные фотографии! Идеальный формат! А Ирина просто невероятная ❤
Марина
30 мая 2024
Ирина прекрасный человек, поддержит разговор, расскажет информацию про Тулу и пришлет отличные снимки 😻
Я в полном восторге, от полученных снимков, Ирина превзошла все мои ожидания, рекомендую ☺️
Ирина прекрасный человек, поддержит разговор, расскажет информацию про Тулу и пришлет отличные снимки 😻Ирина прекрасный человек, поддержит разговор, расскажет информацию про Тулу и пришлет отличные снимки 😻Ирина прекрасный человек, поддержит разговор, расскажет информацию про Тулу и пришлет отличные снимки 😻Ирина прекрасный человек, поддержит разговор, расскажет информацию про Тулу и пришлет отличные снимки 😻Ирина прекрасный человек, поддержит разговор, расскажет информацию про Тулу и пришлет отличные снимки 😻Ирина прекрасный человек, поддержит разговор, расскажет информацию про Тулу и пришлет отличные снимки 😻
Анастасия
30 мая 2024
Замечательный фотограф!!! Подскажет куда встать, посмотреть и положить руку. Маршрут выбран хороший. Прекрасный рассказчик и собеседник. Фотографии получили быстро. Остались самые теплые воспоминания, обязательно вернемся на фотопрогулку!!!
Творческих успехов Ирина!!!
Замечательный фотограф!!! Подскажет куда встать, посмотреть и положить руку. Маршрут выбран хороший. Прекрасный рассказчик и собеседник.Замечательный фотограф!!! Подскажет куда встать, посмотреть и положить руку. Маршрут выбран хороший. Прекрасный рассказчик и собеседник.Замечательный фотограф!!! Подскажет куда встать, посмотреть и положить руку. Маршрут выбран хороший. Прекрасный рассказчик и собеседник.

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