Вы прогуляетесь по историческому центру и увидите знаковые места Тулы.
Мы расскажем об их истории, поможем сравнить былое и действительное, поделимся серьёзными и курьёзными фактами. А наш фотограф сделает удачные кадры для ваших альбомов и соцсетей.
Описание фото-прогулки
Уникальные локации, пешеходные зоны, арт-объекты и достопримечательности будто созданы для того, чтобы сохраниться на ваших фотографиях.
Вы увидите:
- площадь Ленина
- памятник Прянику
- Кремлёвский сад
- Грибную поляну
- Тульский кремль
- Казанскую набережную
- улицу Металлистов и тулячка
Вы узнаете:
- как Тула зарождалась и как выглядела в 19 веке
- как возводились стены кремля
- что было на месте современной набережной в прошлом
- что такое Музейный квартал и как он появился
- почему наши пряники самые вкусные, а женщины — самые красивые
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная и длится 2 часа, она проходит при любой погоде
- Нас сопровождает фотограф, съёмка ведётся в пути и возле достопримечательностей
- Фото обрабатываются от 5 до 14 дней, затем высылаются вам на электронную почту (от 20 штук)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Менделеевской
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Туле
Провели экскурсии для 27788 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александра и на Трипстере я представляю команду гидов-единомышленников. Съездив в 10 лет в первое путешествие в Испанию, я решила, что хочу быть гидом. После
