Почувствовать себя местным – экскурсии в Туле

Найдено 3 экскурсии в категории «Почувствовать себя местным» в Туле, цены от 3600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Тула на одном вдохе: от самоваров до современных брендов
Пешая
1.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Тула на одном вдохе: от самоваров до современных брендов
Отправиться в путешествие по улицам города, собирая в шкатулку тульские ароматы
Начало: На Менделеевской улице
13 дек в 10:00
20 дек в 14:00
3600 ₽ за всё до 5 чел.
«Тульские тайны»: семейная квест-экскурсия
Пешая
2 часа
4 отзыва
Квест
до 5 чел.
«Тульские тайны»: семейная квест-экскурсия
Увлекательное путешествие по Туле, где история встречается с современностью. Соберите ключи и найдите тайник с наградой, разгадывая загадки города
Начало: У Тульского кремля
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5700 ₽ за всё до 5 чел.
Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму с заездом в Кондуки
На машине
9 часов
12 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму с заездом в Кондуки
За один день - от погружения в тайны прошлого до умиротворяющего общения с природой
Начало: От Музея Самоваров
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
7500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    30 сентября 2025
    Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму с заездом в Кондуки
    Хотели выразить огромную благодарность нашему гиду Сергею, мы катались с ним 12 часов по Тульской области, время пролетело незаметно, очень
    читать дальше

    красивые и интересные места посетили. Сергей забрал нас рано утром и провез еще по Туле на обратном пути, показал нам места, куда мы сами не успели доехать, прогулка была очень насыщенная и познавательная. Рекомендуем!

    Хотели выразить огромную благодарность нашему гиду Сергею, мы катались с ним 12 часов по Тульской области
  • И
    Ирина
    10 сентября 2025
    Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму с заездом в Кондуки
    Огромное спасибо Сергею. Очень интересный рассказ, удивительные локации. Богородицкий дворец-красота необыкновенная. Экоферма- погружение в живую природу, общение с милейшими животными в среде обитания, а не через решётки клеток. Кондуки-завораживающая красота. И вся поездка сопровождалась интересным рассказом увлечённого историей человека
  • О
    Ольга
    30 августа 2025
    Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму с заездом в Кондуки
    В день экскурсии 27.08.2025г. погода выдалась от яркого жаркого солнца до пронизывающего насквозь холодного ветра с дождем, но это только
    читать дальше

    усилило мои впечатления. Сергей абсолютно клиентоориентированный гид, легко подстроится под ваши желания и темп, мне было с ним очень комфортно. Таких нетривиальных локаций вы не увидите больше нигде, только у Сергея. Однозначно рекомендую!!!

    В день экскурсии 27.08.2025г. погода выдалась от яркого жаркого солнца до пронизывающего насквозь холодного ветра с
  • Е
    Елена
    25 августа 2025
    Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму с заездом в Кондуки
    Прекрасно организованная поездка: полностью продуманный маршрут от начала и до конца. Ответственный, доброжелательный и грамотный гид. Остались полностью довольны, жалеем
    читать дальше

    только об одном: у Сергея нет других экскурсий (по крайней мере на этом сайте), с удовольствие поехали бы с ним и по другим маршрутам. Рекомендую!

  • Н
    Наталья
    7 августа 2025
    Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму с заездом в Кондуки
    Это была не просто поездка, это было целое мини- путешествие по Тульской области, где мы полюбовались природой, прикаснулись к вехами многовековой истории и даже пообщались с милыми зверушками. Спасибо Сергею за то, что в нашей жизни случился такой день!
    Это была не просто поездка, это было целое мини- путешествие по Тульской области, где мы полюбовались
  • Н
    Наталья
    4 августа 2025
    Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму с заездом в Кондуки
    Огромное спасибо Сергею от нашей семьи! Планировали экскурсию в Богородицк, но по пути заехали еще в усадьбу Языкова, посмотрели подвесной
    читать дальше

    мост, побывали в усыпальнице Бобринских, а также на озерах Кондуки, в усадьбе в Богородицке и на нутриевой ферме! Без доплаты! И все это благодаря Сергею - очень интересному собеседнику и просто хорошему человеку. Рекомендую однозначно! Супер познавательная и комфортная поездка. Сергей, спасибо!

  • В
    Виктория
    30 июля 2025
    Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму с заездом в Кондуки
    Экскурсией остались очень довольны! Одни позитивные эмоции! Удобный автомобиль и сервис. Внимательный и чуткий гид. Информация преподносилась ненавязчиво и увлекательно.
    читать дальше

    Индивидуальная экскурсия подстраивалась под наши потребности и желания (в виде неспешной расслабленной прогулки и дополнительных локаций). Очень хочется еще посетить другие локации с Сергеем в качестве гида!!!

  • Е
    Елена
    14 июля 2025
    Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму с заездом в Кондуки
    Нам очень понравилась программа экскурсии и гид Сергей. Выражаем ему огромную благодарность за прекрасно проведенный день и море впечатлений!
  • Е
    Елена
    13 июля 2025
    Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму с заездом в Кондуки
    Замечательная экскурсия 🔥Отличное увлекательное путешествие 👌. Огромная благодарность нашему гиду Сергею, он профессионал, знаток своего дела, приятный собеседник🤩. Я была с ребенком (8 лет), он подобрал интересный маршрут с потрясающими видами, за что отдельное спасибо❤️. Однозначно рекомендую всем👍👍👍
  • Е
    Екатерина
    4 июля 2025
    Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму с заездом в Кондуки
    У Сергея очень интнресный маршрут. День прошел насышенно и очень интересно! Нам очень понравилось. Показал даже больше, чем планировалось. Спасибо ему огромное! В Богородицке взяли еще дополнительно экскурсию по музею усадьбе - очень рекомендую! Там подробно рассказали про семью Бобровских.
  • И
    Ирина
    26 июня 2025
    Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму с заездом в Кондуки
    Заказывали экскурсию по данному маршруту с гидом Сергеем 25 июня - 2 взрослых и 2 детей. Отлично провели время! Сергей
    читать дальше

    приятный собеседник, профессионал своего дела! Помимо объектов, включенных в программу, побывали на так называемых "заброшках". Особый восторг -"нутриевая эко-ферма" в Богородицком районе в селе Иевлево. В целом, прекрасно провели день! Всем рекомендую: заказывайте поездку с Сергеем, и вперёд! Спасибо!!!

  • Е
    Елена
    11 июня 2025
    Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму с заездом в Кондуки
    Маршрут очень интересный, подход у Сергея творческий, узнали много нового из истории, увидели красивую природу, впечатляющую архитектуру. Пообщались с чудесными
    читать дальше

    нутиями в их естественной среде. Провели весь день в легкой и доброжелательной атмосфере. Рекомендуем путешествовать с Сергеем! Останетесь довольны на все 100!

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тула на одном вдохе: от самоваров до современных брендов
  2. «Тульские тайны»: семейная квест-экскурсия
  3. Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму с заездом в Кондуки
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Памятник тульскому прянику
  6. Музей пряника
  7. Всехсвятский кафедральный собор
  8. Станция «Козлова Засека»
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Музей Оружия
Сколько стоит экскурсия по Туле в декабре 2025
Сейчас в Туле в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 3 экскурсии от 3600 до 7500. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Туле на 2025 год по теме «Почувствовать себя местным», 26 ⭐ отзывов, цены от 3600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль