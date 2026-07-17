Вас ждёт полное погружение в творчество! Вы научитесь работать с глиной и освоите основы ручной лепки. Под руководством опытного мастера создадите уникальную кружку — сами выберете дизайн, форму, детали и фактуру. И получите изделие, которое станет прекрасным подарком — или будет украшать ваш дом.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание мастер-класса

Сначала мастер расскажет обо всех этапах и особенностях работы с глиной. И обсудит с каждым участником дизайн изделия и дальнейшие шаги.

Затем вы начнёте лепить детали кружки — работаем без гончарного круга, используем только собственные руки и керамические инструменты.

Слепленную кружку вы оставите в мастерской для сушки, первого утильного обжига, покрытия глазурями и второго обжига. А через 2 недели сможете забрать готовое изделие!

Организационные детали