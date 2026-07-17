Вас ждёт полное погружение в творчество! Вы научитесь работать с глиной и освоите основы ручной лепки.
Под руководством опытного мастера создадите уникальную кружку — сами выберете дизайн, форму, детали и фактуру. И получите изделие, которое станет прекрасным подарком — или будет украшать ваш дом.
Под руководством опытного мастера создадите уникальную кружку — сами выберете дизайн, форму, детали и фактуру. И получите изделие, которое станет прекрасным подарком — или будет украшать ваш дом.
Описание мастер-класса
Сначала мастер расскажет обо всех этапах и особенностях работы с глиной. И обсудит с каждым участником дизайн изделия и дальнейшие шаги.
Затем вы начнёте лепить детали кружки — работаем без гончарного круга, используем только собственные руки и керамические инструменты.
Слепленную кружку вы оставите в мастерской для сушки, первого утильного обжига, покрытия глазурями и второго обжига. А через 2 недели сможете забрать готовое изделие!
Организационные детали
- В стоимость входят все нужные материалы, два обжига, простая роспись и покрытие глазурями
- Мастер-класс проходит в уютной мастерской
- Подходит как взрослым, так и детям от 8 лет. Если ребенок младше, взрослый может лепить вместе с ним один предмет — оплата как за одного участника
- Готовую работу можно забрать из мастерской через 2 недели. Если вы из другого города, мы отправим изделие транспортной компанией, доставка оплачивается отдельно
- Мастер-класс для вас проведу я или мои коллеги
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Болдина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 33 туристов
Я керамист и основатель студии керамики. Керамикой занимаюсь с 2018 года. Сначала это было простым увлечением после работы, но быстро переросло во что-то большее. Приглашаю поучаствовать в групповом или индивидуальном мастер-классе. Они подходят
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
отличный мастер-класс! очень увлекательный! можете реализовать все свои мечты!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Нам очень понравился мастер-класс. Благодаря Марине мы слепили великолепные кружки, ведь она создала очень уютную атмосферу, все отлично объясняла, помогала, где это было необходимо, и поддерживала. Мы получили массу положительных эмоций.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Тулы
Похожие экскурсии на «Мастер-класс по ручной лепке кружки с авторским дизайном»
Групповая
до 25 чел.
Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
Откройте для себя волшебство Тулы: кремль, памятники и дома пряничных королей ждут вас в этой уникальной пешеходной экскурсии
Начало: Пересечение улиц Советской и Фридриха Энгельса, ря...
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:00, в субботу в 11:00 и 14:00
Завтра в 12:00
7 авг в 12:00
750 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Литературное путешествие по Туле с гидом-писателем
Пройтись по старинным улицам и прикоснуться к невыдуманным сюжетам города
Начало: В Пушкинском сквере
11 авг в 13:00
15 авг в 13:00
от 4000 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
до 20 чел.
Мастер-класс по изготовлению и росписи тульских пряников
Начало: Улица Каминского, 24А
Расписание: Каждый день в 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
1500 ₽ за человека
Групповая
Тульский пряник своими руками - мастер-класс для взрослых и детей
Начало: Тургеневская улица, 7
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 11:00
7 авг в 11:00
1350 ₽ за человека
2000 ₽ за человека