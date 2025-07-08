Экспресс-экскурсия по Туле вокруг кремля или по набережной (на выбор)

В удобном часовом формате экспресс-экскурсии вы познакомитесь с самыми интересными достопримечательностями Тулы. На ваш выбор — два маршрута.
Отправляйтесь на прогулку вокруг древних кремлевских стен или пройдитесь по живописной Казанской набережной до Музейного квартала.
Отправляйтесь на прогулку вокруг древних кремлевских стен или пройдитесь по живописной Казанской набережной до Музейного квартала.
Описание экскурсии
Новая старая Тула
Казанская набережная была открыта в сентябре 2018 года и сразу стала центром притяжения для каждого приезжающего в Тулу, это место с уникальной историей и интересной современной жизнью. Она плавно переходит в музейный квартал, место созданной специально для гостей Тулы, где сосредоточены филиалы государственных и региональных музеев, расположившиеся в исторических купеческих особняках. Важная информация:
Данная экскурсия полностью пешеходная. Она состоится при любой погоде, прошу вас одеваться соответственно прогнозу.
Ежедневно с 09:00 до 19:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Маршрут по Казанской набережной
- Казанская набережная
- Музейная площадь
- Музейный квартал
- Ул. Металлистов (Пятницкая)
- Сквер Оружейников
- Памятник С.И. Мосину
- Маршрут вокруг кремля:
- Кремлевский сад
- Тульская азбука
- Арт объект "Грибная полянка" ("Ежиха")
- Памятник Петру и Февронии
- Памятник Органам государственной безопасности
- Онлайн портал в Москву
- Памятник Городовому
- Крестовоздвиженская площадь
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казанская набережная, башня «Водяных Ворот»
Завершение: Крестовоздвиженская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00 до 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Данная экскурсия полностью пешеходная. Она состоится при любой погоде
- Прошу вас одеваться соответственно прогнозу
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
8 июл 2025
Приезжали в Тулу на 2 дня в первый раз, поэтому было интересно послушать рассказ о городе от местного жителя. У нас была экскурсовод Галина. Еще до экскурсии она прислала памятку
Н
Наталья
27 ноя 2023
Нашему маленькому коллективу очень понравилась экскурсия! Мило, позитивно, с любовью к городу
А
Анастасия
20 июл 2023
Интересный, увлекательный рассказ Дмитрия погрузил в историю города Тулы так, что время пролетело незаметно. Казалось, что прожили это время, начиная с 10 века и до наших дней. Неспешным шагом проследовали вокруг Кремля, прошлись по купеческой улице, посетили Набережную реки Упы и узнали много познавательного.
В
Виктория
1 ноя 2021
Гуляли сегодня по набережной вместе с экскурсоводом Александрой Липкан! Сказать, что было супер… ничего не сказать и это правда) Было очень интересно, познавательно и зажигательно) Саша искренне любит свое дело и это чувствуется с первой секунды экскурсии. Безграничная благодарность, а особенно за то, что даже подростка сумели заинтересовать и погрузить в интереснейшую историю!!!
А
Алина
1 ноя 2021
Большая благодарность Александре за яркую, интересную и увлекательную экскурсию! Дети почти каждый день гуляли по этим улицам, но ничего про них не знали, теперь знают и будут рассказывать своим друзьям. С экскурсии пришли хоть и замерзшие, но зато очень довольные, им все понравилось и было как никогда интересно, а мы, родители, пожалели что сами не попали.
О
Олег
23 мая 2021
Хотим передать огромное спасибо Александре Липкан за интересную экскурсию по Туле. Очень интересно слушать человека, так любящего свой город. Рекомендуем туристам с детьми, которые были вовлечены в познавательный квест по истории Тулы. Не часто встретишь такого зажигательного и интересного экскурсовода. Александра, спасибо!!! Дмитрий и самые дисциплинированные туристы. 23 мая 2021г.
И
Ирина
24 мар 2021
Отличная прогулка по городу,гид Галина профессионал своего дела!
Л
Любовь
30 ноя 2020
"Безусловно достойна звания Лучший гид России! Александра всегда невероятно интересно рассказывает. На одном дыхании. Она много знает и всегда уверена во всех фактах, о которых рассказывает. З)аметно, как она любит свою работу, которую смело можно назвать и хобби. Она очень любит всех своих гостей, внимательна абсолютно к каждому.
Советую ее, если хотите, чтобы экскурсия стала незабываемой!"
Советую ее, если хотите, чтобы экскурсия стала незабываемой!"
М
Михаил
15 ноя 2020
Очень интересная экскурсия Спасибо за увлекательную и познавательную экскурсию! Полтора часа пролетели как один миг! Даже мой непоседливый сын очень внимательно слушал Александру, старался встать к ней поближе! А я думал, что знаю про свой город все, однако, очень многое я услышал впервые! Большое спасибо!
Т
Томара
4 ноя 2020
Теперь мы знаем, кто лучший гид Тулы Лучший гид!!! Ездили на экскурсию с александрой 04.11.2020. Это лучшая экскурсия!!!! Александра необыкновенный человек! Настоящий" мастер" своего дела! Видно, что она очееень любит
С
Светлана
15 окт 2020
Выражаем огромную благодарность Александре за проведенную для нас экскурсию. Было очень интересно услышать о нашем родном городе, да еще и от самой Александры Липкан! Вы очень интересно рассказываете, Александра, я слушала бы и слушала! Не смотря на дикий холод на улице)). Мы первый раз посетили экскурсию с Вами и влюбились! Обязательно и с удовольствием придем снова!!! Спасибо!
