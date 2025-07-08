Экспресс-экскурсия по Туле вокруг кремля или по набережной (на выбор)

Ю Юлия читать дальше по вкусным местам города и магазинчикам, где можно приобрести местные сувениры (в т. ч. свежайшие пряники).

Экскурсия не долгая, длится чуть более часа. В течение этого времени Галина провела нас вокруг тульского кремля, очень интересно рассказывая об истории города, самого кремля, известных уроженцах Тулы. Мы посмотрели на площадь Ленина, увидели вечный огонь, обновленную Казанскую набережную, потерли ежиков и загадали желание, посмотрели музейный квартал и закончили экскурсию на улице Металлистов. Галина рассказывала нам о современном городе, а также показывала старые фото Тулы, чтобы можно было сравнить "до" и "после". Нам очень понравилось. Не скучно, не долго, и в памяти остались интересные факты о Туле и туляках. Галине особое спасибо за великолепную экскурсию! Приезжали в Тулу на 2 дня в первый раз, поэтому было интересно послушать рассказ о городе от местного жителя. У нас была экскурсовод Галина. Еще до экскурсии она прислала памятку

Н Наталья Нашему маленькому коллективу очень понравилась экскурсия! Мило, позитивно, с любовью к городу

А Анастасия Интересный, увлекательный рассказ Дмитрия погрузил в историю города Тулы так, что время пролетело незаметно. Казалось, что прожили это время, начиная с 10 века и до наших дней. Неспешным шагом проследовали вокруг Кремля, прошлись по купеческой улице, посетили Набережную реки Упы и узнали много познавательного.

В Виктория Гуляли сегодня по набережной вместе с экскурсоводом Александрой Липкан! Сказать, что было супер… ничего не сказать и это правда) Было очень интересно, познавательно и зажигательно) Саша искренне любит свое дело и это чувствуется с первой секунды экскурсии. Безграничная благодарность, а особенно за то, что даже подростка сумели заинтересовать и погрузить в интереснейшую историю!!!

А Алина Большая благодарность Александре за яркую, интересную и увлекательную экскурсию! Дети почти каждый день гуляли по этим улицам, но ничего про них не знали, теперь знают и будут рассказывать своим друзьям. С экскурсии пришли хоть и замерзшие, но зато очень довольные, им все понравилось и было как никогда интересно, а мы, родители, пожалели что сами не попали.

О Олег Хотим передать огромное спасибо Александре Липкан за интересную экскурсию по Туле. Очень интересно слушать человека, так любящего свой город. Рекомендуем туристам с детьми, которые были вовлечены в познавательный квест по истории Тулы. Не часто встретишь такого зажигательного и интересного экскурсовода. Александра, спасибо!!! Дмитрий и самые дисциплинированные туристы. 23 мая 2021г.

И Ирина Отличная прогулка по городу,гид Галина профессионал своего дела!

Л Любовь "Безусловно достойна звания Лучший гид России! Александра всегда невероятно интересно рассказывает. На одном дыхании. Она много знает и всегда уверена во всех фактах, о которых рассказывает. З)аметно, как она любит свою работу, которую смело можно назвать и хобби. Она очень любит всех своих гостей, внимательна абсолютно к каждому.

Советую ее, если хотите, чтобы экскурсия стала незабываемой!"

М Михаил Очень интересная экскурсия Спасибо за увлекательную и познавательную экскурсию! Полтора часа пролетели как один миг! Даже мой непоседливый сын очень внимательно слушал Александру, старался встать к ней поближе! А я думал, что знаю про свой город все, однако, очень многое я услышал впервые! Большое спасибо!

Т Томара читать дальше свою профессию, свой город, историю своей страны…. На экскурсиях не всегда так бывает, обычно скучно, какие какие-то стандартные факты и т. Д. Но тут совсем другая история….. Саша рассказывает интересно, доступно, красочно познавательно! Хочется, чтобы она не останавливалась! Я ездила с дочерьми 8 и 11 лет. Они в полном восторге!!!! Я всем рекомендую александру!!! Лучшая!!!!! Профессионал!!!!! Очень светлый, добрый, позитивный, искренний человек!!!!! С любовью, уважением и благодарностью к вам, александра!!!! Спасибо от всего сердца!!!! Теперь мы знаем, кто лучший гид Тулы Лучший гид!!! Ездили на экскурсию с александрой 04.11.2020. Это лучшая экскурсия!!!! Александра необыкновенный человек! Настоящий" мастер" своего дела! Видно, что она очееень любит