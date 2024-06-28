1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Сборная пешеходная экскурсия по сердцу Тулы: от кремля до пряничных королей
Откройте для себя волшебство Тулы: кремль, памятники и дома пряничных королей ждут вас в этой уникальной пешеходной экскурсии
Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ...
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
550₽ за человека
Групповая
2 часа
Сборная вечерняя пешеходная экскурсия по историческому Туле
Погрузитесь в вечернюю атмосферу Тулы, насладитесь красотой исторических мест и узнайте уникальные истории города
Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ...
Расписание: в среду и пятницу в 19:00
3 июля в 19:00
5 июля в 19:00
650₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
По Туле - на автобусе и пешком: глубокое погружение в историю
Познайте Тулу с новой стороны: от города-крепости до мастеров и оружейников. Три остановки и пешая прогулка вокруг кремля
Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ...
6 июля в 12:00
7 июля в 13:00
1 100₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
«И любовь, и вдохновение, и живопись!». Из Тулы - в Поленово
Поленово - это место, где искусство и природа сливаются в гармонии. Погрузитесь в атмосферу уюта и вдохновения, которую создал Василий Поленов
Начало: В центре Тулы
24 июля в 09:00
31 июля в 09:00
8 900₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай28 июня 2024Отличный гид и экскурсия очень понравилась
- еелена28 июня 2024Экскурсия очень понравилась остались довольны.
- ГГеннадий27 июня 2024Добрый день! Экскурсовод Артём вёл экскурсию со знанием, громко, с юмором и без давления цифрами. Многие цифры остались в памяти.
- ННаталья18 июня 2024Спасибо нашему экскурсоводу Андрею за любовь к родному городу. Интересный рассказ, грамотно построенный маршрут и места для показа. Мы, учителя истории, узнали много нового!
- ЮЮлия15 июня 2024Экскурсия очень понравилась, экскурсовод-профессионал и отличный знаток Тулы, рассказывал с энтузиазмом и очень интересно.
- ААнна11 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Много интересных фактов из прошлого города. А также получили много рекомендаций куда можно ещё сходить в городе, что посмотреть и что купить в подарок)))
- ООльга8 июня 2024Так получилось, что нам удалось побывать в Туле очень короткий период времени, всего 17 часов. Но нам очень хотелось узнать
- ВВера7 июня 2024экскурсия очень понравилась (кратко и объемно о значимых и интересных местах города). к сожалению, экскурсовод не представился, но видно, что он - человек, знающий и любящий свой город и его историю, отвечал на все возникающие вопросы. спасибо за экскурсию!
- ККлименко7 июня 2024Спасибо за организацию поездки в Поленово. Спасибо Нине и Сергею за чёткость и надёжность а выполнении взятых на себя обязательств по
- ЛЛариса19 мая 2024Хотелось бы больше информации о В. Д. Поленове и о месте. Путешествие комфортное, гид вежливый и культурный. Много знает о Туле и области
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Из центра»
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