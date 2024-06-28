Н Николай Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы Отличный гид и экскурсия очень понравилась

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Н Наталья По Туле - на автобусе и пешком: групповая обзорная экскурсия Спасибо нашему экскурсоводу Андрею за любовь к родному городу. Интересный рассказ, грамотно построенный маршрут и места для показа. Мы, учителя истории, узнали много нового!

Ю Юлия Сборная вечерняя пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы Экскурсия очень понравилась, экскурсовод-профессионал и отличный знаток Тулы, рассказывал с энтузиазмом и очень интересно.

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В Вера По Туле - на автобусе и пешком: групповая обзорная экскурсия экскурсия очень понравилась (кратко и объемно о значимых и интересных местах города). к сожалению, экскурсовод не представился, но видно, что он - человек, знающий и любящий свой город и его историю, отвечал на все возникающие вопросы. спасибо за экскурсию!

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