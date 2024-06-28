Экскурсии из центра Тулы

Найдено 4 экскурсии в категории «Из центра» в Туле, цены от 550 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
137 отзывов
Сборная пешеходная экскурсия по сердцу Тулы: от кремля до пряничных королей
Откройте для себя волшебство Тулы: кремль, памятники и дома пряничных королей ждут вас в этой уникальной пешеходной экскурсии
Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ...
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
550 за человека
Сборная вечерняя пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
35 отзывов
Сборная вечерняя пешеходная экскурсия по историческому Туле
Погрузитесь в вечернюю атмосферу Тулы, насладитесь красотой исторических мест и узнайте уникальные истории города
Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ...
Расписание: в среду и пятницу в 19:00
3 июля в 19:00
5 июля в 19:00
650 за человека
По Туле - на автобусе и пешком: групповая обзорная экскурсия
🚌 На автобусе
Мини-группа
2.5 часа
22 отзыва
По Туле - на автобусе и пешком: глубокое погружение в историю
Познайте Тулу с новой стороны: от города-крепости до мастеров и оружейников. Три остановки и пешая прогулка вокруг кремля
Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ...
6 июля в 12:00
7 июля в 13:00
1 100 за человека
«И любовь, и вдохновение, и живопись!». Из Тулы - в Поленово
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
«И любовь, и вдохновение, и живопись!». Из Тулы - в Поленово
Поленово - это место, где искусство и природа сливаются в гармонии. Погрузитесь в атмосферу уюта и вдохновения, которую создал Василий Поленов
Начало: В центре Тулы
24 июля в 09:00
31 июля в 09:00
8 900 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Из центра»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
  2. Сборная вечерняя пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
  3. По Туле - на автобусе и пешком: групповая обзорная экскурсия
  4. «И любовь, и вдохновение, и живопись!». Из Тулы - в Поленово
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Кремль
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в июле 2024
Сейчас в Туле в категории "Из центра" можно забронировать 4 экскурсии от 550 до 8 900. Туристы уже оставили гидам 200 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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