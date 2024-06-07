1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Тульский кремль и Казанская набережная: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Тулы, посетив Тульский кремль и Казанскую набережную. Узнайте о выдающихся личностях, легендах и современной архитектуре
Начало: Около кремля
«Мы посетим Свято-Успенский собор XVIII века, Храм во имя Дмитрия Донского и Богоявленский собор XIX столетия, а кроме того увидим торговые ряды XIX столетия и здание первой городской электростанции»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Тулы - на Куликово поле: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Тульскому краю, узнайте о Куликовской битве и насладитесь чаепитием в музее Купеческого быта
Начало: Менделевская, д. 8
«Далее мы отправимся на Красный холм — здесь вы увидите памятник-колонну Донского и храм преподобного Сергия Радонежского»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
11 500₽ за всё до 18 чел.
Индивидуальная
6 часов
Куликово поле: путешествие из Тулы
Побывайте на месте великой битвы, осмотрите музей Куликовской битвы и храм Сергия Радонежского. Узнайте историю Тульской области в увлекательной экскурсии
«Вы увидите памятник-колонну во имя Дмитрия Ивановича Донского, узнаете об особенностях его конструкции, а также осмотрите храм Сергия Радонежского, построенный по проекту архитектора Алексея Щусева»
6 июля в 08:30
7 июля в 08:30
8 900₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2.5 часа
По Туле - на автобусе и пешком: глубокое погружение в историю
Познайте Тулу с новой стороны: от города-крепости до мастеров и оружейников. Три остановки и пешая прогулка вокруг кремля
Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ...
«Вы прогуляетесь вдоль стен и башен, увидите Успенский собор с колокольней»
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
1 100₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Тульские святыни: путешествие по духовным сокровищам Тулы
Знакомство с величественными соборами и монастырями Тулы, где каждый камень хранит историю
«Также вы увидите целый ряд соборов и храмов, в том числе:»
Завтра в 10:30
12 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день
Совершите увлекательное путешествие в прошлое, посетив Куликово поле и усадьбу Богородицкое. Узнайте о великом подвиге князя Дмитрия и истории графа Бобринского
Начало: У Кремля
«В дворянской усадьбе Богородицкое вы увидите въездную башню XVIII века и посетите Свято-Казанский храм»
10 июня в 09:00
16 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Истории только для взрослых: легенды старой и новой Тулы
Познакомиться с городом через судьбы его жителей - интересные и сложные, увлекательные и роковые
Начало: У памятника Никите Демидову
«Тульский Кремль с великолепным образцом русского зодчества — Успенским собором»
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
4 270₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Тулы - в старинный Венёв
Открыть историю маленького уездного города с самой высокой колокольней и очароваться его атмосферой
«Осмотрите Воскресенский собор того же столетия»
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
8 150₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Из Тулы в Одоев - на родину слонов
Вдохновиться стариной уездного города, побывать в усадьбе 19 века и музеях ярких народных промыслов
«Также вы увидите городской символ — памятник Кузькиной матери — и величественный храм Святой Троицы середины 19 века»
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
8 150₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
Что ассоциируется с Тулой? Самовары, пряники, гармонь? А как насчет промышленности? Погрузитесь в историю индустриального развития города на этой экскурсии
«Вы прогуляетесь по кремлю, полюбуетесь архитектурой Успенского и Богоявленского соборов и выясните, почему Спасскую башню называли «Вестовой» и куда вел подземный ход под Ивановской башней»
Завтра в 11:00
10 июня в 15:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Эксклюзивная обзорная экскурсия по историческим местам Тулы
Прогулка по центральным улочкам Тулы раскроет страницы истории и культурные традиции знаменитого города
Начало: По договорённости
«Вы узнаете о строительстве тульского кремля, заглянете в старейшую Благовещенскую церковь и переместитесь во времени на Киевской улице»
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Тула - мастерская России» с мультимедийной экскурсией в Музее Станка
Начало: По согласованию с гидом
«В его архитектурный ансамбль входят Спасо-Преображенский собор постройки XIX столетия и Успенский собор, выполненный в роскошном неорусском стиле»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 600₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера7 июня 2024экскурсия очень понравилась (кратко и объемно о значимых и интересных местах города). к сожалению, экскурсовод не представился, но видно, что он - человек, знающий и любящий свой город и его историю, отвечал на все возникающие вопросы. спасибо за экскурсию!
- ТТатьяна6 июня 2024Экскурсию в усадьбу Богородицкое и на Куликово поле для нас проводила Светлана Михайловна. Комфортный автомобиль, грамотный экскурсовод, отзывчивый человек. Мы провели чудесный день, превысив обозначенный план экскурсионного дня. Спасибо большое за впечатления и погружение в историческое прошлое России!
- ММаргарита2 июня 2024Прекрасная организация, все чётко. Отличный экскурсовод Артём- историк и преподаватель, донесет свои знания до любого слушателя. Интересно, познавательно, с юмором.
- ЕЕлена29 мая 2024Экскурсия ООООЧЕНЬ понравилась. В обществе Людмилы, два часа пролетели совсем не заметно. Людмила великолепный рассказчик, знающий и любящий свой город.
- ННадежда27 мая 2024Экскурсовод Владимир Львович очень много рассказал об истории города, о Кремле, о ключевых для Тулы фигурах. Отдельно Музей Станка мне тоже
- ЮЮлия14 мая 2024Чудесный гид Людмила провела нас по самым примечательным местам исторического центра Тулы, Рассказ очень хорошо ложится на маршрут: от литейщиков
- ЕЕлена13 мая 202410 мая ездили с подругой по индивидуальному туру на Куликово поле. Давно хотели посетить ратное поле, но прямого сообщения из
- ВВера12 мая 2024Экскурсия прошла прекрасно! Видно, что специалист не только хорошо разбирается в теме, но и любит свой родной город. Маршрут был
- ЕЕвгения11 мая 2024Ольга отличный рассказчик. Получили непередаваемое удовольствие от прогулки по центру Тулы в сопровождение рассказа об истории города, его характере. Получили все ответы на свои вопросы. Совершенно не устали и небольшой дождь не помешал нам насладится центром Тулы.
- ЕЕлена11 мая 2024Спасибо гиду Татьяне,которая так много интересного рассказала о Туле,о Тульском кремле,экскурсия была познавательна,увлекательна,узнали много фактов. Благодарим.
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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