Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Тулы

Найдено 12 экскурсий в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Туле, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тульский кремль и Казанская набережная
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
90 отзывов
Тульский кремль и Казанская набережная: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Тулы, посетив Тульский кремль и Казанскую набережную. Узнайте о выдающихся личностях, легендах и современной архитектуре
Начало: Около кремля
«Мы посетим Свято-Успенский собор XVIII века, Храм во имя Дмитрия Донского и Богоявленский собор XIX столетия, а кроме того увидим торговые ряды XIX столетия и здание первой городской электростанции»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
4 500 за всё до 5 чел.
Из Тулы - на Куликово поле
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
Из Тулы - на Куликово поле: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Тульскому краю, узнайте о Куликовской битве и насладитесь чаепитием в музее Купеческого быта
Начало: Менделевская, д. 8
«Далее мы отправимся на Красный холм — здесь вы увидите памятник-колонну Донского и храм преподобного Сергия Радонежского»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
11 500 за всё до 18 чел.
Куликово поле: путешествие из Тулы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
36 отзывов
Куликово поле: путешествие из Тулы
Побывайте на месте великой битвы, осмотрите музей Куликовской битвы и храм Сергия Радонежского. Узнайте историю Тульской области в увлекательной экскурсии
«Вы увидите памятник-колонну во имя Дмитрия Ивановича Донского, узнаете об особенностях его конструкции, а также осмотрите храм Сергия Радонежского, построенный по проекту архитектора Алексея Щусева»
6 июля в 08:30
7 июля в 08:30
8 900 за всё до 3 чел.
По Туле - на автобусе и пешком: групповая обзорная экскурсия
🚌 На автобусе
Мини-группа
2.5 часа
21 отзыв
По Туле - на автобусе и пешком: глубокое погружение в историю
Познайте Тулу с новой стороны: от города-крепости до мастеров и оружейников. Три остановки и пешая прогулка вокруг кремля
Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ...
«Вы прогуляетесь вдоль стен и башен, увидите Успенский собор с колокольней»
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
1 100 за человека
Тульские святыни
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Тульские святыни: путешествие по духовным сокровищам Тулы
Знакомство с величественными соборами и монастырями Тулы, где каждый камень хранит историю
«Также вы увидите целый ряд соборов и храмов, в том числе:»
Завтра в 10:30
12 июня в 10:00
6 000 за всё до 5 чел.
Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день
Совершите увлекательное путешествие в прошлое, посетив Куликово поле и усадьбу Богородицкое. Узнайте о великом подвиге князя Дмитрия и истории графа Бобринского
Начало: У Кремля
«В дворянской усадьбе Богородицкое вы увидите въездную башню XVIII века и посетите Свято-Казанский храм»
10 июня в 09:00
16 июня в 09:00
12 000 за всё до 5 чел.
Истории только для взрослых: легенды старой и новой Тулы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Истории только для взрослых: легенды старой и новой Тулы
Познакомиться с городом через судьбы его жителей - интересные и сложные, увлекательные и роковые
Начало: У памятника Никите Демидову
«Тульский Кремль с великолепным образцом русского зодчества — Успенским собором»
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
4 270 за всё до 5 чел.
Из Тулы - в старинный Венёв
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Из Тулы - в старинный Венёв
Открыть историю маленького уездного города с самой высокой колокольней и очароваться его атмосферой
«Осмотрите Воскресенский собор того же столетия»
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
8 150 за всё до 3 чел.
Из Тулы в Одоев - на родину слонов
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
3 отзыва
Из Тулы в Одоев - на родину слонов
Вдохновиться стариной уездного города, побывать в усадьбе 19 века и музеях ярких народных промыслов
«Также вы увидите городской символ — памятник Кузькиной матери — и величественный храм Святой Троицы середины 19 века»
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
8 150 за всё до 3 чел.
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
Что ассоциируется с Тулой? Самовары, пряники, гармонь? А как насчет промышленности? Погрузитесь в историю индустриального развития города на этой экскурсии
«Вы прогуляетесь по кремлю, полюбуетесь архитектурой Успенского и Богоявленского соборов и выясните, почему Спасскую башню называли «Вестовой» и куда вел подземный ход под Ивановской башней»
Завтра в 11:00
10 июня в 15:00
4 600 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия в Туле
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
105 отзывов
Эксклюзивная обзорная экскурсия по историческим местам Тулы
Прогулка по центральным улочкам Тулы раскроет страницы истории и культурные традиции знаменитого города
Начало: По договорённости
«Вы узнаете о строительстве тульского кремля, заглянете в старейшую Благовещенскую церковь и переместитесь во времени на Киевской улице»
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 900 за всё до 5 чел.
«Тула - мастерская России» с мультимедийной экскурсией в Музее Станка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
«Тула - мастерская России» с мультимедийной экскурсией в Музее Станка
Начало: По согласованию с гидом
«В его архитектурный ансамбль входят Спасо-Преображенский собор постройки XIX столетия и Успенский собор, выполненный в роскошном неорусском стиле»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 600 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    7 июня 2024
    По Туле - на автобусе и пешком: групповая обзорная экскурсия
    экскурсия очень понравилась (кратко и объемно о значимых и интересных местах города). к сожалению, экскурсовод не представился, но видно, что он - человек, знающий и любящий свой город и его историю, отвечал на все возникающие вопросы. спасибо за экскурсию!
  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день (на вашем автомобиле)
    Экскурсию в усадьбу Богородицкое и на Куликово поле для нас проводила Светлана Михайловна. Комфортный автомобиль, грамотный экскурсовод, отзывчивый человек. Мы провели чудесный день, превысив обозначенный план экскурсионного дня. Спасибо большое за впечатления и погружение в историческое прошлое России!
  • М
    Маргарита
    2 июня 2024
    По Туле - на автобусе и пешком: групповая обзорная экскурсия
    Прекрасная организация, все чётко. Отличный экскурсовод Артём- историк и преподаватель, донесет свои знания до любого слушателя. Интересно, познавательно, с юмором.
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Истории только для взрослых: легенды старой и новой Тулы
    Экскурсия ООООЧЕНЬ понравилась. В обществе Людмилы, два часа пролетели совсем не заметно. Людмила великолепный рассказчик, знающий и любящий свой город.
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    Вся информация была подана на столько легко, понятно и главное очень интересно, что мы готовы были ее слушать ещё и еще. Людмила с удовольствием вела с нами диалог и отвечала на все наши вопросы. Мы с огромной радостью запомним наше путешествие по г Туле, в сопровождении такого замечательного экскурсовода.

  • Н
    Надежда
    27 мая 2024
    Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
    Экскурсовод Владимир Львович очень много рассказал об истории города, о Кремле, о ключевых для Тулы фигурах. Отдельно Музей Станка мне тоже
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    понравился. Но остался вопрос. В Музей Станка я покупала билеты отдельно и добиралась тоже отдельно. Значит, это не была единая экскурсия? Когда не успевала вызвать такси от Кремля до Музея, волновалась, успею ли к началу, мне в Вотсапе агентства тоже ничего не ответили, никак на сообщение не отреагировали. Зачем тогда совмещать эти экскурсии в одну? В общем, кроме оргмоментов, впечатления самые приятные. Спасибо.

  • Ю
    Юлия
    14 мая 2024
    Истории только для взрослых: легенды старой и новой Тулы
    Чудесный гид Людмила провела нас по самым примечательным местам исторического центра Тулы, Рассказ очень хорошо ложится на маршрут: от литейщиков
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    Демидовых и XVIII века к пряничникам Белолипецким и веку XIX-ому. Рады, что не ошиблись, выбрав гида-филолога, очень приятно слушать грамотного и эрудированного человека. Отдельно хочу отметить рассказ о местах, связанных со Львом Толстым, наш гид много лет работала в Ясной Поляне и погружена в тему очень глубоко. Жаль, что не было билетов в этот музей на майские праздники, иначе обязательно добавили бы в свою программу Ясную Поляну с Людмилой.

  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Куликово поле: путешествие из Тулы
    10 мая ездили с подругой по индивидуальному туру на Куликово поле. Давно хотели посетить ратное поле, но прямого сообщения из
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    Тулы нет. Очень рады, что нашли ваш сайт и заказали экскурсию. Мы получили много новой интересной информации от гида Сергея. Грамотно выстроенный маршрут позволил посетить все исторические и мемориальные объекты. Музейный комплекс «Куликово поле» заслуживает отдельное внимание. Замечательный современный интерактивный музей подробно, ясно, наглядно рассказывает о Куликовской битве 1380 года, а также знакомит с исследовательской работой в современное время. Выражаю огромную благодарность работникам фирмы за организацию экскурсии и популяризацию интереса к истории, воспитание чувства гордости за отечество и патриотизма.

  • В
    Вера
    12 мая 2024
    Тульский кремль и Казанская набережная
    Экскурсия прошла прекрасно! Видно, что специалист не только хорошо разбирается в теме, но и любит свой родной город. Маршрут был
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    скорректирован под погодные условия (был сильный ветер). Ещё очень понравилось, что нам показали архивные фотографии города в разные времена. Всё понравилось, и обязательно попробуем другие маршруты в будущем!

    Экскурсия прошла прекрасно! Видно, что специалист не только хорошо разбирается в теме, но и любит свой
  • Е
    Евгения
    11 мая 2024
    Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
    Ольга отличный рассказчик. Получили непередаваемое удовольствие от прогулки по центру Тулы в сопровождение рассказа об истории города, его характере. Получили все ответы на свои вопросы. Совершенно не устали и небольшой дождь не помешал нам насладится центром Тулы.
  • Е
    Елена
    11 мая 2024
    Обзорная экскурсия в Туле
    Спасибо гиду Татьяне,которая так много интересного рассказала о Туле,о Тульском кремле,экскурсия была познавательна,увлекательна,узнали много фактов. Благодарим.

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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  3. Набережная
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  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
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