В Вера По Туле - на автобусе и пешком: групповая обзорная экскурсия экскурсия очень понравилась (кратко и объемно о значимых и интересных местах города). к сожалению, экскурсовод не представился, но видно, что он - человек, знающий и любящий свой город и его историю, отвечал на все возникающие вопросы. спасибо за экскурсию!

Т Татьяна Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день (на вашем автомобиле) Экскурсию в усадьбу Богородицкое и на Куликово поле для нас проводила Светлана Михайловна. Комфортный автомобиль, грамотный экскурсовод, отзывчивый человек. Мы провели чудесный день, превысив обозначенный план экскурсионного дня. Спасибо большое за впечатления и погружение в историческое прошлое России!

М Маргарита По Туле - на автобусе и пешком: групповая обзорная экскурсия Прекрасная организация, все чётко. Отличный экскурсовод Артём- историк и преподаватель, донесет свои знания до любого слушателя. Интересно, познавательно, с юмором.

Е Елена Истории только для взрослых: легенды старой и новой Тулы читать дальше Вся информация была подана на столько легко, понятно и главное очень интересно, что мы готовы были ее слушать ещё и еще. Людмила с удовольствием вела с нами диалог и отвечала на все наши вопросы. Мы с огромной радостью запомним наше путешествие по г Туле, в сопровождении такого замечательного экскурсовода. Экскурсия ООООЧЕНЬ понравилась. В обществе Людмилы, два часа пролетели совсем не заметно. Людмила великолепный рассказчик, знающий и любящий свой город.

Н Надежда Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка читать дальше понравился. Но остался вопрос. В Музей Станка я покупала билеты отдельно и добиралась тоже отдельно. Значит, это не была единая экскурсия? Когда не успевала вызвать такси от Кремля до Музея, волновалась, успею ли к началу, мне в Вотсапе агентства тоже ничего не ответили, никак на сообщение не отреагировали. Зачем тогда совмещать эти экскурсии в одну? В общем, кроме оргмоментов, впечатления самые приятные. Спасибо. Экскурсовод Владимир Львович очень много рассказал об истории города, о Кремле, о ключевых для Тулы фигурах. Отдельно Музей Станка мне тоже

Ю Юлия Истории только для взрослых: легенды старой и новой Тулы читать дальше Демидовых и XVIII века к пряничникам Белолипецким и веку XIX-ому. Рады, что не ошиблись, выбрав гида-филолога, очень приятно слушать грамотного и эрудированного человека. Отдельно хочу отметить рассказ о местах, связанных со Львом Толстым, наш гид много лет работала в Ясной Поляне и погружена в тему очень глубоко. Жаль, что не было билетов в этот музей на майские праздники, иначе обязательно добавили бы в свою программу Ясную Поляну с Людмилой. Чудесный гид Людмила провела нас по самым примечательным местам исторического центра Тулы, Рассказ очень хорошо ложится на маршрут: от литейщиков

Е Елена Куликово поле: путешествие из Тулы читать дальше Тулы нет. Очень рады, что нашли ваш сайт и заказали экскурсию. Мы получили много новой интересной информации от гида Сергея. Грамотно выстроенный маршрут позволил посетить все исторические и мемориальные объекты. Музейный комплекс «Куликово поле» заслуживает отдельное внимание. Замечательный современный интерактивный музей подробно, ясно, наглядно рассказывает о Куликовской битве 1380 года, а также знакомит с исследовательской работой в современное время. Выражаю огромную благодарность работникам фирмы за организацию экскурсии и популяризацию интереса к истории, воспитание чувства гордости за отечество и патриотизма. 10 мая ездили с подругой по индивидуальному туру на Куликово поле. Давно хотели посетить ратное поле, но прямого сообщения из

В Вера Тульский кремль и Казанская набережная читать дальше скорректирован под погодные условия (был сильный ветер). Ещё очень понравилось, что нам показали архивные фотографии города в разные времена. Всё понравилось, и обязательно попробуем другие маршруты в будущем! Экскурсия прошла прекрасно! Видно, что специалист не только хорошо разбирается в теме, но и любит свой родной город. Маршрут был

Е Евгения Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка Ольга отличный рассказчик. Получили непередаваемое удовольствие от прогулки по центру Тулы в сопровождение рассказа об истории города, его характере. Получили все ответы на свои вопросы. Совершенно не устали и небольшой дождь не помешал нам насладится центром Тулы.