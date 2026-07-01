За один день вы посетите дворцово-парковый ансамбль графов Бобринских в Богородицке, а затем отправитесь в Кондуки — бывшие угольные карьеры, которые ныне превратились в озёра с бирюзовой водой и необычными ландшафтами. Вы увидите, какой удивительной может стать работа рук человека, когда её завершает природа.
Описание экскурсии
Богородицкий дворец-музей. Вы посетите дворцово-парковый ансамбль 18 века, познакомитесь с историей графов Бобринских и осмотрите величественные интерьеры.
Кондуки. Вы окажетесь среди Романцевских гор. Лазурь воды гармонично опоясывает серо-бежевые рельефы, которые создают ощущение внеземного пейзажа. У вас будет свободное время для прогулки, отдыха и фотографий. По желанию можно взять напрокат сапборд, катамаран или лодку.
Мы расскажем:
- как появились необычные ландшафты Кондуков
- какую тайну скрывала Екатерина Великая
- какую роль в истории России сыграли графы Бобринские
- как промышленный ландшафт превратился в одно из самых красивых мест Тульской области
Примерный тайминг
9:30 — выезд в Богородицк
10:30 — Богородицкий дворец-музей
13:00 — Кондуки
16:30 — отправление в Тулу
18:00 — прибытие
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на автомобиле, минивэне или микроавтобусе, входной билет в Богородицкий дворец с экскурсией
- Дополнительно оплачиваются обед в Кондуках и аренда сапбордов, катамаранов или лодок (по желанию)
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|7600 ₽
|Пенсионеры
|7505 ₽
|Дети до 18 лет
|7505 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 31 туриста
Мы — туроператор по внутреннему и международному въездному туризму. Занимаемся экскурсиями с 2022 года. Точно знаем, что Тула — это больше, чем пряники, самовары и оружие. Любим свой город и свой регион и хотим, чтобы наши гости тоже влюбились в Тулу.
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