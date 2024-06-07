Храм Сергия Радонежского – экскурсии в Туле

Найдено 4 экскурсии в категории «Храм Сергия Радонежского» в Туле, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Тулы - на Куликово поле
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
Из Тулы - на Куликово поле: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Тульскому краю, узнайте о Куликовской битве и насладитесь чаепитием в музее Купеческого быта
Начало: Менделевская, д. 8
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
11 500 за всё до 18 чел.
Куликово поле: путешествие из Тулы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
36 отзывов
Куликово поле: путешествие из Тулы
Побывайте на месте великой битвы, осмотрите музей Куликовской битвы и храм Сергия Радонежского. Узнайте историю Тульской области в увлекательной экскурсии
6 июля в 08:30
7 июля в 08:30
8 900 за всё до 3 чел.
По Туле - на автобусе и пешком: групповая обзорная экскурсия
🚌 На автобусе
Мини-группа
2.5 часа
21 отзыв
По Туле - на автобусе и пешком: глубокое погружение в историю
Познайте Тулу с новой стороны: от города-крепости до мастеров и оружейников. Три остановки и пешая прогулка вокруг кремля
Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ...
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
1 100 за человека
Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день
Совершите увлекательное путешествие в прошлое, посетив Куликово поле и усадьбу Богородицкое. Узнайте о великом подвиге князя Дмитрия и истории графа Бобринского
Начало: У Кремля
10 июня в 09:00
16 июня в 09:00
12 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    7 июня 2024
    По Туле - на автобусе и пешком: групповая обзорная экскурсия
    экскурсия очень понравилась (кратко и объемно о значимых и интересных местах города). к сожалению, экскурсовод не представился, но видно, что он - человек, знающий и любящий свой город и его историю, отвечал на все возникающие вопросы. спасибо за экскурсию!
  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день (на вашем автомобиле)
    Экскурсию в усадьбу Богородицкое и на Куликово поле для нас проводила Светлана Михайловна. Комфортный автомобиль, грамотный экскурсовод, отзывчивый человек. Мы провели чудесный день, превысив обозначенный план экскурсионного дня. Спасибо большое за впечатления и погружение в историческое прошлое России!
  • М
    Маргарита
    2 июня 2024
    По Туле - на автобусе и пешком: групповая обзорная экскурсия
    Прекрасная организация, все чётко. Отличный экскурсовод Артём- историк и преподаватель, донесет свои знания до любого слушателя. Интересно, познавательно, с юмором.
  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Куликово поле: путешествие из Тулы
    10 мая ездили с подругой по индивидуальному туру на Куликово поле. Давно хотели посетить ратное поле, но прямого сообщения из
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    Тулы нет. Очень рады, что нашли ваш сайт и заказали экскурсию. Мы получили много новой интересной информации от гида Сергея. Грамотно выстроенный маршрут позволил посетить все исторические и мемориальные объекты. Музейный комплекс «Куликово поле» заслуживает отдельное внимание. Замечательный современный интерактивный музей подробно, ясно, наглядно рассказывает о Куликовской битве 1380 года, а также знакомит с исследовательской работой в современное время. Выражаю огромную благодарность работникам фирмы за организацию экскурсии и популяризацию интереса к истории, воспитание чувства гордости за отечество и патриотизма.

  • А
    Анна
    3 мая 2024
    Из Тулы - на Куликово поле
    Огромное спасибо за экскурсию! Для нас её провёл Николай - прекрасный рассказчик, историк по одному из образований. Он ответил на
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    все наши вопросы и сделал поездку комфортной и интересной. Нас не торопили и мы смогли спокойно и с удовольствием всё осмотреть. Программа поездки хорошо составлена. Море впечатлений за один день. Музей Куликово поле понравился. Рекомендую.

  • Д
    Дарья
    2 мая 2024
    Из Тулы - на Куликово поле
    Огромное спасибо организатору Александре, гиду Татьяне и водителю Сергею. Все было на высшем уровне. У нас немного изменились обстоятельства и
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    пришлось немного сдвинуть экскурсию по времени, под нас подстроились, маршрут немного изменился, но на обратном пути все запланированное все равно успели посмотреть. Все было четко организовано, все по времени: и все экскурсии и обед. Татьяна замечательный рассказчик, узнали много новых для нас фактов и не только о Куликовом поле.

  • о
    ольга
    30 апреля 2024
    Из Тулы - на Куликово поле
    Очень насыщенная и обширная поездка. Прекрасный современный музей, бережное отношение к истории с одной стороны и удачное использование современных технологий
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    с другой. Когда ты оказываешься в центре боя… потрясающе… Гиды Павел и Татьяна- отдельное спасибо - просто влюбили в свой родной край. Молодцы!!!!

  • Н
    Наталья
    16 марта 2024
    Куликово поле: путешествие из Тулы
    Экскурсия очень понравилась! Нашим гидом и водителем был Сергей. Материал был понятен, отлично структурирован, поездка была комфортной и приятной, настроение отличным. Очень понравилась экскурсия в музее Куликовской битвы!!! Экскурсию "Куликово поле: путешествие из Тулы" рекомендую всем!
  • И
    Игорь
    11 февраля 2024
    Куликово поле: путешествие из Тулы
    Отличная, насыщенная экскурсия. Прекрасный гид Сергей, внимательный, отзывчивый, знающий своё дело. Настоятельно рекомендую.
  • С
    Светлана
    14 августа 2022
    Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день (на вашем автомобиле)
    Хотим поблагодарить за чудесные выходные в Туле и окрестностях! Прекрасно организован и проведён тур. Вся информация структурирована, без перегрузки. Экскурсовод
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    очень любит свой край и гордится им, что передается путешественникам. Хочется слушать, смотреть м наслаждаться. Экскурсовод еще и замечательный водитель. Комфортабельная машина и прекрасное вождение. Мы впечатлены и удовлетворены. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Храм Сергия Радонежского»

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  4. Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день (на вашем автомобиле)
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  2. Самое главное
  3. Набережная
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  5. Кремль
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в июне 2024
Сейчас в Туле в категории "Храм Сергия Радонежского" можно забронировать 4 экскурсии от 1 100 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 93 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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