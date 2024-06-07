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пришлось немного сдвинуть экскурсию по времени, под нас подстроились, маршрут немного изменился, но на обратном пути все запланированное все равно успели посмотреть. Все было четко организовано, все по времени: и все экскурсии и обед. Татьяна замечательный рассказчик, узнали много новых для нас фактов и не только о Куликовом поле.