1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Из Тулы - на Куликово поле: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Тульскому краю, узнайте о Куликовской битве и насладитесь чаепитием в музее Купеческого быта
Начало: Менделевская, д. 8
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
11 500₽ за всё до 18 чел.
Индивидуальная
6 часов
Куликово поле: путешествие из Тулы
Побывайте на месте великой битвы, осмотрите музей Куликовской битвы и храм Сергия Радонежского. Узнайте историю Тульской области в увлекательной экскурсии
6 июля в 08:30
7 июля в 08:30
8 900₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2.5 часа
По Туле - на автобусе и пешком: глубокое погружение в историю
Познайте Тулу с новой стороны: от города-крепости до мастеров и оружейников. Три остановки и пешая прогулка вокруг кремля
Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ...
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
1 100₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день
Совершите увлекательное путешествие в прошлое, посетив Куликово поле и усадьбу Богородицкое. Узнайте о великом подвиге князя Дмитрия и истории графа Бобринского
Начало: У Кремля
10 июня в 09:00
16 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера7 июня 2024экскурсия очень понравилась (кратко и объемно о значимых и интересных местах города). к сожалению, экскурсовод не представился, но видно, что он - человек, знающий и любящий свой город и его историю, отвечал на все возникающие вопросы. спасибо за экскурсию!
- ТТатьяна6 июня 2024Экскурсию в усадьбу Богородицкое и на Куликово поле для нас проводила Светлана Михайловна. Комфортный автомобиль, грамотный экскурсовод, отзывчивый человек. Мы провели чудесный день, превысив обозначенный план экскурсионного дня. Спасибо большое за впечатления и погружение в историческое прошлое России!
- ММаргарита2 июня 2024Прекрасная организация, все чётко. Отличный экскурсовод Артём- историк и преподаватель, донесет свои знания до любого слушателя. Интересно, познавательно, с юмором.
- ЕЕлена13 мая 202410 мая ездили с подругой по индивидуальному туру на Куликово поле. Давно хотели посетить ратное поле, но прямого сообщения из
- ААнна3 мая 2024Огромное спасибо за экскурсию! Для нас её провёл Николай - прекрасный рассказчик, историк по одному из образований. Он ответил на
- ДДарья2 мая 2024Огромное спасибо организатору Александре, гиду Татьяне и водителю Сергею. Все было на высшем уровне. У нас немного изменились обстоятельства и
- оольга30 апреля 2024Очень насыщенная и обширная поездка. Прекрасный современный музей, бережное отношение к истории с одной стороны и удачное использование современных технологий
- ННаталья16 марта 2024Экскурсия очень понравилась! Нашим гидом и водителем был Сергей. Материал был понятен, отлично структурирован, поездка была комфортной и приятной, настроение отличным. Очень понравилась экскурсия в музее Куликовской битвы!!! Экскурсию "Куликово поле: путешествие из Тулы" рекомендую всем!
- ИИгорь11 февраля 2024Отличная, насыщенная экскурсия. Прекрасный гид Сергей, внимательный, отзывчивый, знающий своё дело. Настоятельно рекомендую.
- ССветлана14 августа 2022Хотим поблагодарить за чудесные выходные в Туле и окрестностях! Прекрасно организован и проведён тур. Вся информация структурирована, без перегрузки. Экскурсовод
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Храм Сергия Радонежского»
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