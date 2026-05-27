Приглашаем вас в путешествие по маршруту, связанному с жизнью и творчеством великого писателя. Вы окунётесь в историю русской классической литературы и насладитесь природой Тульской области. Побываете в Ясной Поляне, Кочаковском некрополе и на станции «Козлова Засека». А также примете участие в моноспектакле, который рассказывает о судьбе Льва Николаевича Толстого.

Описание экскурсии

Усадьба Ясная Поляна — вы прогуляетесь по парку и посетите дом-музей, где жил и творил писатель. Познакомитесь там с экспозицией, посвящённой его жизни и произведениям.

«Козлова Засека» — именно сюда Лев Толстой прибыл из последнего путешествия. Сегодня это небольшая станция, сохранившая дух прошлого.

Кладбище Кочаки рядом с усадьбой Ясная Поляна — место упокоения членов семьи писателя и близких ему людей.

Станция «Ясенки» и музей, рассказывающий о судьбе Льва Толстого. Вы услышите фрагменты его произведений, узнаете интересные факты о писателе и получите представление о его взглядах на искусство и общество.

Мы поговорим:

о духовных поисках Толстого, его философии и переломных моментах жизни

о том, как реальные события и места отражались в его книгах

последних годах писателя и драматических обстоятельствах его ухода

Примерный тайминг

9:30 — сбор группы на площади Ленина и посадка в автобус

10:30 — экскурсия по музею-заповеднику «Ясная Поляна». После будет свободное время на обед

13:30 — железнодорожная станция «Козлова Засека»

14:00 — Кочаковский некрополь

15:00 — железнодорожная станция «Ясенки»

16:00 — возвращение в Тулу

Организационные детали