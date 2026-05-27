По дорогам Льва Толстого

Путешествие из Тулы в Ясную Поляну и на станцию Ясенки и «Козлова Засека»
Приглашаем вас в путешествие по маршруту, связанному с жизнью и творчеством великого писателя. Вы окунётесь в историю русской классической литературы и насладитесь природой Тульской области. Побываете в Ясной Поляне, Кочаковском некрополе и на станции «Козлова Засека». А также примете участие в моноспектакле, который рассказывает о судьбе Льва Николаевича Толстого.
Описание экскурсии

Усадьба Ясная Поляна — вы прогуляетесь по парку и посетите дом-музей, где жил и творил писатель. Познакомитесь там с экспозицией, посвящённой его жизни и произведениям.

«Козлова Засека» — именно сюда Лев Толстой прибыл из последнего путешествия. Сегодня это небольшая станция, сохранившая дух прошлого.

Кладбище Кочаки рядом с усадьбой Ясная Поляна — место упокоения членов семьи писателя и близких ему людей.

Станция «Ясенки» и музей, рассказывающий о судьбе Льва Толстого. Вы услышите фрагменты его произведений, узнаете интересные факты о писателе и получите представление о его взглядах на искусство и общество.

Мы поговорим:

  • о духовных поисках Толстого, его философии и переломных моментах жизни
  • о том, как реальные события и места отражались в его книгах
  • последних годах писателя и драматических обстоятельствах его ухода

Примерный тайминг

9:30 — сбор группы на площади Ленина и посадка в автобус
10:30 — экскурсия по музею-заповеднику «Ясная Поляна». После будет свободное время на обед
13:30 — железнодорожная станция «Козлова Засека»
14:00 — Кочаковский некрополь
15:00 — железнодорожная станция «Ясенки»
16:00 — возвращение в Тулу

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер на Kia Sportage, минивэне Hyundai или Mercedes Sprinter, все билеты
  • Дополнительно оплачивается обед (по желанию)
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный5700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Мы — туроператор по внутреннему и международному въездному туризму. Занимаемся экскурсиями с 2022 года. Точно знаем, что Тула — это больше, чем пряники, самовары и оружие. Любим свой город и свой регион и хотим, чтобы наши гости тоже влюбились в Тулу.

Входит в следующие категории Тулы

