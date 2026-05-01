Мои заказы

По улицам и музеям самобытной Тулы

Гармони, самовары, кремль и казюки
Тула бережно хранит атмосферу старинного русского города — и мы зовём вас окунуться в неё.

Вы прогуляетесь по историческому центру, побываете в древнем кремле и посетите музеи гармони и самоваров. И узнаете, почему Тула — южный щит Москвы и мастерская столицы России.
По улицам и музеям самобытной Тулы
По улицам и музеям самобытной Тулы
По улицам и музеям самобытной Тулы

Описание экскурсии

Музей гармони — 40–50 мин

Вы познакомитесь с историей русской гармони и других народных музыкальных инструментов. Услышите, как звучат гармошки разных эпох, и узнаете, какое место они занимали в русской культуре и народных праздниках.

Музей самоваров — 50–60 мин

Знаменитые тульские самовары — символ домашнего уюта и русского чаепития. Вы рассмотрите старинные и не очень изделия и узнаете, как развивалось самоварное производство в Туле.

Пешеходная экскурсия по Туле и кремлю — 1,5 ч

Пройдёмся по историческому центру, Казанской набережной и Музейному кварталу. Исследуем кремль — памятник оборонного зодчества 16 века.

А ещё вы узнаете:

  • насколько Тула старше Москвы
  • сколько известных брендов связано с городом
  • кто такие казюки
  • почему Тулу называют одним из главных ремесленных городов России

Организационные детали

  • Входные билеты включены в стоимость
  • Внутри музеев с вами будут местные гиды, на территории кремля и на улице — один из гидов нашей команды

в пятницу в 15:45, в воскресенье в 09:45

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный4000 ₽
Пенсионеры3500 ₽
Школьники3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 15:45, в воскресенье в 09:45
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Туле
Мы — туроператор по внутреннему и международному въездному туризму. Занимаемся экскурсиями с 2022 года. Точно знаем, что Тула — это больше, чем пряники, самовары и оружие. Любим свой город и свой регион и хотим, чтобы наши гости тоже влюбились в Тулу.

Входит в следующие категории Тулы

Похожие экскурсии на «По улицам и музеям самобытной Тулы»

Кремль и старые улочки Тулы: история, которую можно пройти пешком
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Кремль и старые улочки Тулы: история, которую можно пройти пешком
Узнать город - через богатое прошлое и судьбы жителей
Завтра в 09:00
15 мая в 09:00
5600 ₽ за всё до 5 чел.
Магия вечерней Тулы
Пешая
2.5 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Магия вечерней Тулы
Погулять по историческому центру, посетить кремль и раскрыть тайны ушедших эпох
Завтра в 08:00
18 мая в 08:00
5200 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру Тулы
Пешая
2 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру Тулы
Познакомиться с богатым наследием самобытного города и увидеть его главные достопримечательности
16 мая в 19:30
17 мая в 09:30
4600 ₽ за всё до 6 чел.
Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно
Пешая
5.5 часов
48 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно
Побывать в музеях пряника и гармони, открыть секреты самовара и смастерить филимоновскую игрушку
Начало: У Кремля
Завтра в 10:00
15 мая в 10:00
8500 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Туле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Туле
4000 ₽ за человека