Тула бережно хранит атмосферу старинного русского города — и мы зовём вас окунуться в неё.
Вы прогуляетесь по историческому центру, побываете в древнем кремле и посетите музеи гармони и самоваров. И узнаете, почему Тула — южный щит Москвы и мастерская столицы России.
Описание экскурсии
Музей гармони — 40–50 мин
Вы познакомитесь с историей русской гармони и других народных музыкальных инструментов. Услышите, как звучат гармошки разных эпох, и узнаете, какое место они занимали в русской культуре и народных праздниках.
Музей самоваров — 50–60 мин
Знаменитые тульские самовары — символ домашнего уюта и русского чаепития. Вы рассмотрите старинные и не очень изделия и узнаете, как развивалось самоварное производство в Туле.
Пешеходная экскурсия по Туле и кремлю — 1,5 ч
Пройдёмся по историческому центру, Казанской набережной и Музейному кварталу. Исследуем кремль — памятник оборонного зодчества 16 века.
А ещё вы узнаете:
- насколько Тула старше Москвы
- сколько известных брендов связано с городом
- кто такие казюки
- почему Тулу называют одним из главных ремесленных городов России
Организационные детали
- Входные билеты включены в стоимость
- Внутри музеев с вами будут местные гиды, на территории кремля и на улице — один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4000 ₽
|Пенсионеры
|3500 ₽
|Школьники
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 15:45, в воскресенье в 09:45
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Туле
Мы — туроператор по внутреннему и международному въездному туризму. Занимаемся экскурсиями с 2022 года. Точно знаем, что Тула — это больше, чем пряники, самовары и оружие. Любим свой город и свой регион и хотим, чтобы наши гости тоже влюбились в Тулу.
