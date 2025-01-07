5.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Тульские бренды - пряник, самовар и гармонь
Погрузитесь в атмосферу Тулы, узнайте историю пряников, самоваров и гармони. Прогулка по старинным улицам и посещение уникальных музеев ждут вас
Начало: В историческом центре Тулы
10 фев в 09:00
11 фев в 09:00
9800₽ за всё до 5 чел.
5.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно
Почувствуйте себя легендарным Левшой, испеките пряник, распишите игрушку и узнайте истории Тулы. Погрузитесь в атмосферу старинного города и его ремесел
Начало: У Кремля
Завтра в 10:00
8 фев в 10:00
8500₽ за всё до 5 чел.
1.5 часа
Квест
до 7 чел.
Квест-приключение «Кто здесь притулился» (5+)
В окрестностях кремля найти подкованную блоху и узнать о тульском богатстве
Начало: На Менделеевской улице
Завтра в 14:00
8 фев в 10:00
4400₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина7 января 2025Все отлично
- ООльга9 октября 2024Отличная экскурсия. В небольшом объёме уложилась большая информация. Интересные мастер-классы. Много положительных эмоций.
- ЕЕкатерина5 августа 2024Экскурсия очень понравилась, очень насыщенная, интересная и разносторонняя. Наш экскурсовод Ольга- очень приятная, энергичная и чудесная, отличный, увлекательный оратор. Всё было супер)
- ЛЛюдмила12 июля 2024С нами на экскурсии был Дмитрий, он много знает, интересно рассказывает. И даже, когда мы не успели к началу экскурсии
- ООльга29 мая 2023Спасибо огромное за экскурсию, она была великолепна!
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Музей самоваров»
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