Музей самоваров – экскурсии в Туле

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей самоваров» в Туле, цены от 4400 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Тульские бренды - пряник, самовар и гармонь
Пешая
25 отзывов
5.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Тульские бренды - пряник, самовар и гармонь
Погрузитесь в атмосферу Тулы, узнайте историю пряников, самоваров и гармони. Прогулка по старинным улицам и посещение уникальных музеев ждут вас
Начало: В историческом центре Тулы
10 фев в 09:00
11 фев в 09:00
9800 за всё до 5 чел.
Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно
Пешая
48 отзывов
5.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно
Почувствуйте себя легендарным Левшой, испеките пряник, распишите игрушку и узнайте истории Тулы. Погрузитесь в атмосферу старинного города и его ремесел
Начало: У Кремля
Завтра в 10:00
8 фев в 10:00
8500 за всё до 5 чел.
Квест-приключение «Кто здесь притулился» (5+)
Пешая
1.5 часа
Квест
до 7 чел.
Квест-приключение «Кто здесь притулился» (5+)
В окрестностях кремля найти подкованную блоху и узнать о тульском богатстве
Начало: На Менделеевской улице
Завтра в 14:00
8 фев в 10:00
4400 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    7 января 2025
    Тульские бренды - пряник, самовар и гармонь
    Все отлично
  • О
    Ольга
    9 октября 2024
    Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно
    Отличная экскурсия. В небольшом объёме уложилась большая информация. Интересные мастер-классы. Много положительных эмоций.
  • Е
    Екатерина
    5 августа 2024
    Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно
    Экскурсия очень понравилась, очень насыщенная, интересная и разносторонняя. Наш экскурсовод Ольга- очень приятная, энергичная и чудесная, отличный, увлекательный оратор. Всё было супер)
  • Л
    Людмила
    12 июля 2024
    Тульские бренды - пряник, самовар и гармонь
    С нами на экскурсии был Дмитрий, он много знает, интересно рассказывает. И даже, когда мы не успели к началу экскурсии
    читать дальше

    в Музей гармонии, и пока были на мастер-классе по изготовлению пряника, сам сходил в музей, узнал, о чем рассказывали в начале экскурсии, и потом нам наглядно рассказал! Очень внимательный! За этот день мы так много узнали о городе! Все экскурсоводы старались вместить в нас все, что знали сами! В музее Самовара нам показали индивидуальные самовары детей последнего императора, в музее Гармоники звучала переливами саратовская гармонь-черепашка, а в музее Пряника мы изготовили настоящие пряники с начинкой, которые просто "таяли" во рту! Екатерина, спасибо за организацию! Все было почти здорово!

    С нами на экскурсии был Дмитрий, он много знает, интересно рассказывает. И даже, когда мы неС нами на экскурсии был Дмитрий, он много знает, интересно рассказывает. И даже, когда мы неС нами на экскурсии был Дмитрий, он много знает, интересно рассказывает. И даже, когда мы не
  • О
    Ольга
    29 мая 2023
    Тульские бренды - пряник, самовар и гармонь
    Спасибо огромное за экскурсию, она была великолепна!

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Музей самоваров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тульские бренды - пряник, самовар и гармонь
  2. Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно
  3. Квест-приключение «Кто здесь притулился» (5+)
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Памятник тульскому прянику
  6. Кремль
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в феврале 2025
Сейчас в Туле в категории "Музей самоваров" можно забронировать 3 экскурсии от 4400 до 9800. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Туле на 2025 год по теме «Музей самоваров», 73 ⭐ отзыва, цены от 4400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель