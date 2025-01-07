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в Музей гармонии, и пока были на мастер-классе по изготовлению пряника, сам сходил в музей, узнал, о чем рассказывали в начале экскурсии, и потом нам наглядно рассказал! Очень внимательный! За этот день мы так много узнали о городе! Все экскурсоводы старались вместить в нас все, что знали сами! В музее Самовара нам показали индивидуальные самовары детей последнего императора, в музее Гармоники звучала переливами саратовская гармонь-черепашка, а в музее Пряника мы изготовили настоящие пряники с начинкой, которые просто "таяли" во рту! Екатерина, спасибо за организацию! Все было почти здорово!