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Прогулка по купеческой Туле: Кремль, Пряники, Тульский Арбат

Ольга Т.
Ольга Т. – Гид из Тулы
Прогулка по купеческой Туле: Кремль, Пряники, Тульский Арбат
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🎫Онлайн билеты

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Прогулка по купеческой Туле: Кремль, Пряники, Тульский Арбат
Прогулка по купеческой Туле: Кремль, Пряники, Тульский Арбат

Что вы увидите

  • Успенский собор
  • Тульский Кремль
  • Казанская набережная
  • особняки купцов Белолипецкого
  • Платонова
  • Гречихина
  • Макеева памятник Прянику и мастеровым людям.
Совершим экскурсию ⛳ по старинным улицам Тулы, увидим купеческие особняки купцов-пряничников, сами испечем пряник на мастер-классе. Мы совершим с вами путешествие в Средние века и поговорим о Тульском Кремле. Узнаем, когда и кем был изменен облик Одоевской башни Кремля, поговорим о боевых буднях Осадной крепости, рассмотрим осадные дворы и полюбуемся Успенским собором 18 века.
Приглашаю вас погулять по Туле весело 🥳, интересно, познавательно и вкусно!
Что входит
  • экскурсионное обслуживание на все время э/программы
  • бронирование музеев и мастер-классов по программе
Что не входит
  • входные билеты оплачиваются дополнительно:
  • Кремль 500 рублей за группу до 5 человек если больше 6 человек. то 80
  • рублей взр/60 рублей школьник
  • Музей Пряника + мастер-класс+чаепитие 600 рублей/человек
  • Музей Гармони деда Филимона 350 рублей взр/250 рублей школьник
Начало
🚩 улица Менделевская, 8 у Кремля
Место завершения
🏁 улица Менделеевская 9
Прогулка по купеческой Туле: Кремль, Пряники, Тульский Арбат
Прогулка по купеческой Туле: Кремль, Пряники, Тульский Арбат
Прогулка по купеческой Туле: Кремль, Пряники, Тульский Арбат
Прогулка по купеческой Туле: Кремль, Пряники, Тульский Арбат

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ольга Т.
Ольга Т.
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