Совершим экскурсию ⛳ по старинным улицам Тулы, увидим купеческие особняки купцов-пряничников, сами испечем пряник на мастер-классе. Мы совершим с вами путешествие в Средние века и поговорим о Тульском Кремле. Узнаем, когда и кем был изменен облик Одоевской башни Кремля, поговорим о боевых буднях Осадной крепости, рассмотрим осадные дворы и полюбуемся Успенским собором 18 века.
Приглашаю вас погулять по Туле весело 🥳, интересно, познавательно и вкусно!
Что входит
экскурсионное обслуживание на все время э/программы
бронирование музеев и мастер-классов по программе
Что не входит
входные билеты оплачиваются дополнительно:
Кремль 500 рублей за группу до 5 человек если больше 6 человек. то 80
рублей взр/60 рублей школьник
Музей Пряника + мастер-класс+чаепитие 600 рублей/человек
Музей Гармони деда Филимона 350 рублей взр/250 рублей школьник
Начало
🚩 улица Менделевская, 8 у Кремля
Место завершения
🏁 улица Менделеевская 9
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