Совершим экскурсию ⛳ по старинным улицам Тулы, увидим купеческие особняки купцов-пряничников, сами испечем пряник на мастер-классе. Мы совершим с вами путешествие в Средние века и поговорим о Тульском Кремле. Узнаем, когда и кем был изменен облик Одоевской башни Кремля, поговорим о боевых буднях Осадной крепости, рассмотрим осадные дворы и полюбуемся Успенским собором 18 века.

Приглашаю вас погулять по Туле весело 🥳, интересно, познавательно и вкусно!