Рякубон маття — древний и статусный пример этикета между гостем и хозяином чайного дома. Вы пройдёте все этапы медитативной церемонии, попробуете густой Койтя или лёгкий Усутя и отследите, как меняются чувства. Я покажу вам, что маття — не модный порошковый чай, а изящная традиция со множеством драгоценностей.

Ваш гид в Туле

Я проведу вас через все этапы красивой церемонии Рякубон — от омовения рук и знакомства с комнатой до уборки посуды.

Вы попробуете настоящий чай маття: густой Койтя зимой и лёгкий Усутя летом. И традиционные угощения — моти, бобы, соленья.

Узнаете о традициях древнего этикета чайного действа:

правда ли, что японцы пьют зелёный чай вместо воды

почему префектура Сидзуока — сердце чая

зачем японские чаи обрабатывают паром

Смысл церемонии Рякубон — очистить шесть чувств: зрение, обоняние, слух, вкус и осязание. За ними станет чистым ум — мысли прояснятся, придут гармония и тишина.

Рякубон — это медитативный процесс. Вам не обязательно знать нормы японского этикета, но я очень прошу:

не перебивать мастера

следовать рекомендациям во время церемонии

настроиться на спокойное и размеренное чаепитие

