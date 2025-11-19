Рякубон маття — древний и статусный пример этикета между гостем и хозяином чайного дома.
Вы пройдёте все этапы медитативной церемонии, попробуете густой Койтя или лёгкий Усутя и отследите, как меняются чувства.
Я покажу вам, что маття — не модный порошковый чай, а изящная традиция со множеством драгоценностей.
Описание мастер-класса
Я проведу вас через все этапы красивой церемонии Рякубон — от омовения рук и знакомства с комнатой до уборки посуды.
Вы попробуете настоящий чай маття: густой Койтя зимой и лёгкий Усутя летом. И традиционные угощения — моти, бобы, соленья.
Узнаете о традициях древнего этикета чайного действа:
- правда ли, что японцы пьют зелёный чай вместо воды
- почему префектура Сидзуока — сердце чая
- зачем японские чаи обрабатывают паром
Смысл церемонии Рякубон — очистить шесть чувств: зрение, обоняние, слух, вкус и осязание. За ними станет чистым ум — мысли прояснятся, придут гармония и тишина.
Как подготовиться
Рякубон — это медитативный процесс. Вам не обязательно знать нормы японского этикета, но я очень прошу:
- не перебивать мастера
- следовать рекомендациям во время церемонии
- настроиться на спокойное и размеренное чаепитие
Организационные детали
- В зале предусмотрена низкая посадка. Для возрастных гостей я подготовлю европейскую посадку с диванами или стульями
- Можно приходить с детьми от 12 лет — но важно понимать, что церемония спокойная и тихая
- Чаепитие можно провести для большего количества человек — до 5. Доплата за каждого гостя — 1400 ₽
- Церемонию проведу я или артистки театра Инари-но-Мико Александра или Елена
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Фридриха Энгельса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимофей — ваш гид в Туле
Провёл экскурсии для 33 туристов
Я — чайный мастер, специалист по китайской культуре и организатор чайного клуба в Туле. С 2022 года регулярно провожу церемонии и знакомлю гостей и туляков с культурой Японии и Китая. Мои коллеги — сотрудники галереи и артистки театра японского танца Инари-но-Мико.
