Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия в Ясной Поляне
Ясная Поляна ждёт вас для незабываемой фотосессии. Поймайте эмоции и узнайте больше о месте, вдохновившем Толстого
Начало: В музее-усадьбе Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
Лучший выборМастер-класс в Туле по мотивам легендарной филимоновской игрушки
Расписать свистульку и узнать её историю за чаем с пряником
Начало: На Советской улице
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 1520 ₽
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Рякубон маття - японское чаепитие с историей в Туле
Пройти путь маття от чувственного восприятия к внутренней ясности
Начало: На улице Фридриха Энгельса
12 ноя в 19:00
13 ноя в 19:00
5800 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРегина27 августа 2025Отличная фотоэксурсия!!! Всё было легко и в удовольствие, Ксения рассказывала про Ясную Поляну и попутно делала фотографии. Замечательные фото и море эмоций!!!
- ЕЕвгения29 сентября 2024Добрый день! Большое спасибо нашему гиду-фотографу Ксении за красивые и качественные фотографии, за экскурсию по всем значимым местам усадьбы! Все очень понравилось! Ксения, нам с вами было очень приятно и интересно!
- РРатха21 августа 2024Очень понравилась фотосессия с фотографом Ксенией. Знаток своего дела, но истории "Ясной поляны".
