Отличная фотоэксурсия!!! Всё было легко и в удовольствие, Ксения рассказывала про Ясную Поляну и попутно делала фотографии. Замечательные фото и море эмоций!!!

Е Евгения

Добрый день! Большое спасибо нашему гиду-фотографу Ксении за красивые и качественные фотографии, за экскурсию по всем значимым местам усадьбы! Все очень понравилось! Ксения, нам с вами было очень приятно и интересно!