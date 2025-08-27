Мои заказы

Романтические экскурсии по Туле

Найдено 3 экскурсии в категории «Романтические» в Туле, цены от 1520 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Фотосессия в Ясной Поляне
Пешая
1 час
3 отзыва
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия в Ясной Поляне
Ясная Поляна ждёт вас для незабываемой фотосессии. Поймайте эмоции и узнайте больше о месте, вдохновившем Толстого
Начало: В музее-усадьбе Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Мастер-класс в Туле по мотивам легендарной филимоновской игрушки
1.5 часа
-
5%
20 отзывов
Индивидуальная
Лучший выбор
Мастер-класс в Туле по мотивам легендарной филимоновской игрушки
Расписать свистульку и узнать её историю за чаем с пряником
Начало: На Советской улице
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 1520 ₽1600 ₽ за человека
Рякубон маття - японское чаепитие с историей в Туле
1 час
Индивидуальная
до 2 чел.
Рякубон маття - японское чаепитие с историей в Туле
Пройти путь маття от чувственного восприятия к внутренней ясности
Начало: На улице Фридриха Энгельса
12 ноя в 19:00
13 ноя в 19:00
5800 ₽ за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Регина
    27 августа 2025
    Фотосессия в Ясной Поляне
    Отличная фотоэксурсия!!! Всё было легко и в удовольствие, Ксения рассказывала про Ясную Поляну и попутно делала фотографии. Замечательные фото и море эмоций!!!
    Отличная фотоэксурсия!!! Всё было легко и в удовольствие, Ксения рассказывала про Ясную Поляну и попутно делалаОтличная фотоэксурсия!!! Всё было легко и в удовольствие, Ксения рассказывала про Ясную Поляну и попутно делалаОтличная фотоэксурсия!!! Всё было легко и в удовольствие, Ксения рассказывала про Ясную Поляну и попутно делалаОтличная фотоэксурсия!!! Всё было легко и в удовольствие, Ксения рассказывала про Ясную Поляну и попутно делалаОтличная фотоэксурсия!!! Всё было легко и в удовольствие, Ксения рассказывала про Ясную Поляну и попутно делалаОтличная фотоэксурсия!!! Всё было легко и в удовольствие, Ксения рассказывала про Ясную Поляну и попутно делалаОтличная фотоэксурсия!!! Всё было легко и в удовольствие, Ксения рассказывала про Ясную Поляну и попутно делалаОтличная фотоэксурсия!!! Всё было легко и в удовольствие, Ксения рассказывала про Ясную Поляну и попутно делалаОтличная фотоэксурсия!!! Всё было легко и в удовольствие, Ксения рассказывала про Ясную Поляну и попутно делалаОтличная фотоэксурсия!!! Всё было легко и в удовольствие, Ксения рассказывала про Ясную Поляну и попутно делала
  • Е
    Евгения
    29 сентября 2024
    Фотосессия в Ясной Поляне
    Добрый день! Большое спасибо нашему гиду-фотографу Ксении за красивые и качественные фотографии, за экскурсию по всем значимым местам усадьбы! Все очень понравилось! Ксения, нам с вами было очень приятно и интересно!
  • Р
    Ратха
    21 августа 2024
    Фотосессия в Ясной Поляне
    Очень понравилась фотосессия с фотографом Ксенией. Знаток своего дела, но истории "Ясной поляны".
    Очень понравилась фотосессия с фотографом Ксенией. Знаток своего дела, но истории "Ясной поляны"

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фотосессия в Ясной Поляне
  2. Мастер-класс в Туле по мотивам легендарной филимоновской игрушки
  3. Рякубон маття - японское чаепитие с историей в Туле
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Набережная
  5. Музей пряника
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Кремль
  8. Всехсвятский кафедральный собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Музей Оружия
Сколько стоит экскурсия по Туле в ноябре 2025
Сейчас в Туле в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 1520 до 6500 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Туле на 2025 год по теме «Романтические», 23 ⭐ отзыва, цены от 1520₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь