Индивидуальная
до 5 чел.
Тула и классики русской литературы
Узнайте, где жили и творили Толстой и Пушкин в Туле. Погрузитесь в атмосферу старинных усадеб и исторических событий
Начало: На проспекте Ленина
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 25 чел.
Автобусная экскурсия по Туле: от самоваров до Льва Толстого
Тула - город мастеров и ремесленников. Присоединяйтесь к автобусной экскурсии и узнайте историю самоваров и пряников
Начало: На Советской улице
3 янв в 11:00
4 янв в 11:00
1200 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Тула: история для взрослых
Узнайте, какие секреты скрывает Тула! Истории о дворянах, Льве Толстом и «красных фонарях» оживут на наших улицах. Только для взрослых
Начало: В сквере Коммунаров
20 дек в 14:00
4 янв в 14:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Следами Толстого по Тульской земле: индивидуальная экскурсия
Посетите Ясную Поляну, дом-музей Толстого, Свято-Никольский храм и узнайте интересные факты о жизни писателя в Туле
Начало: ул. Менделеевская, д. 8
11 дек в 09:30
12 дек в 09:30
12 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тулы - по толстовским местам
Погрузитесь в атмосферу Толстовских мест! Узнайте о жизни великого писателя, посетите его родовое имение и места, связанные с его последними днями
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВарвара6 апреля 2025Экскурсия великолепная. Прекрасный экскурсовод Ольга много успела показать, несмотря на вдруг вернувшуюся зиму. Рассказ очень интересный, узнали много, о чем раньше не знали. Спасибо!
- ММария5 июня 2024Сегодня были на великолепной и очень насыщенной экскурсии по местам, связанным со знаменитыми писателями и поэтами. Узнали невероятное количество интересных
- ААнна4 января 2023Огромная благодарность Ольге и Светлане за экскурсию! Грамотно, профессионально и очень информативно. очень рекомендуем:)
- ИИрина31 октября 2022Все хорошо, экскурсовод Светлана - очень харизматична и дружелюбна.)))
НО заканчиваться экскурсия должна была в музее В. Вересаева. Однако организаторы с
- ВВишневская6 августа 2022Всем, кто интересуется русской классикой, могу порекомендовать эту экскурсию.
- ААнастасия12 июня 2022С удовольствием погуляли по Туле (взрослые и подросток 12-ти лет), узнали много интересного из жизни города и об известных людях, связанных с этим городом. Общение с Ольгой было позитивным и легким! Рекомендуем экскурсию!
- ААндрей20 декабря 2021Очень содержательная и интересная экскурсия. Даже жаль, что она закончилась, но нельзя же объять необъятное)). Знания и увлечённость экскурсовода Светланы Михайловны просто поражают! Всем советуем - не пожалеете!
- ЛЛуиза23 ноября 2020Очень познавательная экскурсия! Все понравилось!)) Очень грамотный и знающий экскурсовод, интересно рассказывает и знает ответы на все вопросы))) Несмотря на
