Дом-музей Вересаева – экскурсии в Туле

Найдено 5 экскурсий в категории «Дом-музей Вересаева» в Туле, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
На машине
2.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Тула и классики русской литературы
Узнайте, где жили и творили Толстой и Пушкин в Туле. Погрузитесь в атмосферу старинных усадеб и исторических событий
Начало: На проспекте Ленина
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Тульский Калейдоскоп: автобусная экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
2.5 часа
129 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Автобусная экскурсия по Туле: от самоваров до Льва Толстого
Тула - город мастеров и ремесленников. Присоединяйтесь к автобусной экскурсии и узнайте историю самоваров и пряников
Начало: На Советской улице
3 янв в 11:00
4 янв в 11:00
1200 ₽ за человека
Тула: история для взрослых
Пешая
2 часа
34 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Тула: история для взрослых
Узнайте, какие секреты скрывает Тула! Истории о дворянах, Льве Толстом и «красных фонарях» оживут на наших улицах. Только для взрослых
Начало: В сквере Коммунаров
20 дек в 14:00
4 янв в 14:00
1500 ₽ за человека
Следами Толстого по Тульской земле (на вашем автомобиле)
6 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Следами Толстого по Тульской земле: индивидуальная экскурсия
Посетите Ясную Поляну, дом-музей Толстого, Свято-Никольский храм и узнайте интересные факты о жизни писателя в Туле
Начало: ул. Менделеевская, д. 8
11 дек в 09:30
12 дек в 09:30
12 000 ₽ за всё до 5 чел.
Из Тулы - по толстовским местам
На машине
4.5 часа
41 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тулы - по толстовским местам
Погрузитесь в атмосферу Толстовских мест! Узнайте о жизни великого писателя, посетите его родовое имение и места, связанные с его последними днями
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Варвара
    6 апреля 2025
    Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
    Экскурсия великолепная. Прекрасный экскурсовод Ольга много успела показать, несмотря на вдруг вернувшуюся зиму. Рассказ очень интересный, узнали много, о чем раньше не знали. Спасибо!
  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
    Сегодня были на великолепной и очень насыщенной экскурсии по местам, связанным со знаменитыми писателями и поэтами. Узнали невероятное количество интересных
    читать дальше

    фактов и информации, а ещё посмотрели и даже посетили очень интересные здания. У Ольги поистине энциклопедические знания и отличная манера изложения! А ещё она нас выручила с транспортом, когда моей маме стало плохо на жаре. Ну, и посещение музея Вересаева, находящегося в тихом уголке Тулы было вишенкой на торте этой замечательной экскурсии. Всем рекомендую!!

  • А
    Анна
    4 января 2023
    Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
    Огромная благодарность Ольге и Светлане за экскурсию! Грамотно, профессионально и очень информативно. очень рекомендуем:)
  • И
    Ирина
    31 октября 2022
    Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
    Все хорошо, экскурсовод Светлана - очень харизматична и дружелюбна.)))
    НО заканчиваться экскурсия должна была в музее В. Вересаева. Однако организаторы с
    читать дальше

    музеем почему-то не договорились и нас там никто не ждал (((все закончилось хорошо, экскурсовод уговорила музейных работников не уходить домой (был конец рабочего дня), а все-таки провести для нас замечательную экскурсию все-таки. Но было неприятно ((((

  • В
    Вишневская
    6 августа 2022
    Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
    Всем, кто интересуется русской классикой, могу порекомендовать эту экскурсию.
  • А
    Анастасия
    12 июня 2022
    Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
    С удовольствием погуляли по Туле (взрослые и подросток 12-ти лет), узнали много интересного из жизни города и об известных людях, связанных с этим городом. Общение с Ольгой было позитивным и легким! Рекомендуем экскурсию!
  • А
    Андрей
    20 декабря 2021
    Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
    Очень содержательная и интересная экскурсия. Даже жаль, что она закончилась, но нельзя же объять необъятное)). Знания и увлечённость экскурсовода Светланы Михайловны просто поражают! Всем советуем - не пожалеете!
  • Л
    Луиза
    23 ноября 2020
    Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
    Очень познавательная экскурсия! Все понравилось!)) Очень грамотный и знающий экскурсовод, интересно рассказывает и знает ответы на все вопросы))) Несмотря на
    читать дальше

    то, что экскурсия называется «Тула и классики русской литературы», помимо литературного аспекта, затрагивается много интересных исторических моментов. В общем, полное погружение в атмосферу города и расширение кругозора обеспечено))

