Индивидуальная
до 5 чел.
Легенды старой и новой Тулы
Познакомиться с городом через судьбы его жителей - интересные и сложные, увлекательные и роковые
Начало: У памятника Никите Демидову
14 дек в 14:00
20 дек в 11:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тула на одном вдохе: от самоваров до современных брендов
Отправиться в путешествие по улицам города, собирая в шкатулку тульские ароматы
Начало: На Менделеевской улице
13 дек в 10:00
20 дек в 14:00
3600 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 20 чел.
Тула: история для взрослых
Узнайте, какие секреты скрывает Тула! Истории о дворянах, Льве Толстом и «красных фонарях» оживут на наших улицах. Только для взрослых
Начало: В сквере Коммунаров
20 дек в 14:00
4 янв в 14:00
1500 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Семья Толстых: счастье по рецепту
Узнать о жизни и любви Льва и Софьи (мини-группа)
Начало: На улице Металлистов
Расписание: в субботу в 14:30, в воскресенье в 12:00
13 дек в 14:30
20 дек в 14:30
5000 ₽ за человека
Квест
до 5 чел.
«Тульские тайны»: семейная квест-экскурсия
Увлекательное путешествие по Туле, где история встречается с современностью. Соберите ключи и найдите тайник с наградой, разгадывая загадки города
Начало: У Тульского кремля
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5700 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму с заездом в Кондуки
За один день - от погружения в тайны прошлого до умиротворяющего общения с природой
Начало: От Музея Самоваров
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
7500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения21 сентября 2025Пишу со слов родителей (покупала экскурсию для них в подарок):
Было познавательно, вкусно-чай с пастилой, с собой коробочку пастилы подарили.
Очень красиво
- ДДарья5 июля 2025Однозначно рекомендую эту экскурсию и этого рассказчика! До этого читала в интернете, смотрела интервью и короткие ролики о том, что
- ЕЕкатерина28 марта 2025Все прошло отлично! Все от Людмилы были в восторге!
- ДДарья5 января 2025Чудесная экскурсия. Людмила- настоящий знаток темы. Может говорить о Толстом бесконечно). На экскурсии можно услышать информацию, о которой вряд ли прочитаешь самостоятельно. Атмосфера неформальная, располагающая. Получили большое удовольствие. От меня и от мужа 5+.
- ММарина3 ноября 2024Вся наша компания искренне благодарит Людмилу за очень интересный рассказ о жизни Толстых!
Честно скажу, те нюансы о жизни семьи, которые
- ИИнна3 сентября 2024Мне повезло. Мы с Людмилой были вдвоём. За чашечкой чая, в приятном кафе с интерьером, отсылающем к творчеству Льва Николаевича,
- ММария12 августа 2024Людмила прекрасный человек и экскурсовод. Грамотная чистая красочная речь, в наше время редкость, даже среди экскурсоводов. Это не просто экскурсия
- ООльга3 августа 2024Экскурсия очень понравилась. Была живая беседа. Людмила настоящий знаток темы жизни и семьи Льва Николаевича Толстого. С большим уважением и знанием литературного материала. Рекомендуем!
- ЕЕкатерина23 июля 2024Людмила замечательный рассказчик! В течении часа мы сидели и слушали её рассказ как завороженные. Красивая, правильная речь, эмоциональная подача материала,
- ИИрина22 июля 2024Лекция-чаепите очень понравились по содержанию, видно, что Людмила очень хорошо владеет материалом и искренне любит семью Толстых как предмет своего
- ССветлана13 июля 2024Это было удивительное чаепитие и рассказ Людмилы Семья Толстых - счастье по рецепту. Невероятная подача материала, эмоционально, с любовью
К этой
- ММарина1 июля 2024Восторг! Спасибо Людмиле за проникновенно-трогательный рассказ о Толстых, который развенчал наши предубеждения и расставил все запятые в любовной драме Софьи
- ЖЖанна29 июня 2024По признанию гида Людмилы, она составила программу таким образом, чтобы гости не утонули в обилии информации о великом Толстом и
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Необычные дома»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Туле в декабре 2025
Сейчас в Туле в категории "Необычные дома" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1500 до 7500. Туристы уже оставили гидам 102 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Туле на 2025 год по теме «Необычные дома», 102 ⭐ отзыва, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль