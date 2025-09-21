читать дальше

семья Толстых - это явный пример абьюзера и жертвы, бабника и вечно рожавшей несчастной жены. Но!!! Спасибо Людмиле, спасибо за её достоверный рассказ, за её утончённый, корректный, профессиональный, изысканный подход к данной теме. Мои сомнения, слава Богу, были развеяны, и я ни капельки не разочаровалась в Толстом ни как в главе семьи, ни как в мужчине, ни как в писателе тем более! Обожаю его книги, его героев, благодаря Людмиле теперь знаю и обожаю его взгляд на счастье, его отношение к основным человеческим ценностям и социальным понятиям. Браво! И до новых встреч с невероятно образованной и увлеченной своим делом Людмилой!!!