Необычные дома в Туле

Легенды старой и новой Тулы
Пешая
2 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Легенды старой и новой Тулы
Познакомиться с городом через судьбы его жителей - интересные и сложные, увлекательные и роковые
Начало: У памятника Никите Демидову
14 дек в 14:00
20 дек в 11:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Тула на одном вдохе: от самоваров до современных брендов
Пешая
1.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Тула на одном вдохе: от самоваров до современных брендов
Отправиться в путешествие по улицам города, собирая в шкатулку тульские ароматы
Начало: На Менделеевской улице
13 дек в 10:00
20 дек в 14:00
3600 ₽ за всё до 5 чел.
Тула: история для взрослых
Пешая
2 часа
34 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Тула: история для взрослых
Узнайте, какие секреты скрывает Тула! Истории о дворянах, Льве Толстом и «красных фонарях» оживут на наших улицах. Только для взрослых
Начало: В сквере Коммунаров
20 дек в 14:00
4 янв в 14:00
1500 ₽ за человека
Семья Толстых: счастье по рецепту
1.5 часа
13 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Семья Толстых: счастье по рецепту
Узнать о жизни и любви Льва и Софьи (мини-группа)
Начало: На улице Металлистов
Расписание: в субботу в 14:30, в воскресенье в 12:00
13 дек в 14:30
20 дек в 14:30
5000 ₽ за человека
«Тульские тайны»: семейная квест-экскурсия
Пешая
2 часа
4 отзыва
Квест
до 5 чел.
«Тульские тайны»: семейная квест-экскурсия
Увлекательное путешествие по Туле, где история встречается с современностью. Соберите ключи и найдите тайник с наградой, разгадывая загадки города
Начало: У Тульского кремля
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5700 ₽ за всё до 5 чел.
Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму с заездом в Кондуки
На машине
9 часов
12 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму с заездом в Кондуки
За один день - от погружения в тайны прошлого до умиротворяющего общения с природой
Начало: От Музея Самоваров
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
7500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    21 сентября 2025
    Семья Толстых: счастье по рецепту
    Пишу со слов родителей (покупала экскурсию для них в подарок):
    Было познавательно, вкусно-чай с пастилой, с собой коробочку пастилы подарили.
    Очень красиво
    читать дальше

    рассказала экскурсовод, интересно, грамотная речь!

    Дополнительно отмечу, что Людмила очень оперативно отвечает на сообщения, все орг вопросы были решены быстро и без проблем.

  • Д
    Дарья
    5 июля 2025
    Семья Толстых: счастье по рецепту
    Однозначно рекомендую эту экскурсию и этого рассказчика! До этого читала в интернете, смотрела интервью и короткие ролики о том, что
    читать дальше

    семья Толстых - это явный пример абьюзера и жертвы, бабника и вечно рожавшей несчастной жены. Но!!! Спасибо Людмиле, спасибо за её достоверный рассказ, за её утончённый, корректный, профессиональный, изысканный подход к данной теме. Мои сомнения, слава Богу, были развеяны, и я ни капельки не разочаровалась в Толстом ни как в главе семьи, ни как в мужчине, ни как в писателе тем более! Обожаю его книги, его героев, благодаря Людмиле теперь знаю и обожаю его взгляд на счастье, его отношение к основным человеческим ценностям и социальным понятиям. Браво! И до новых встреч с невероятно образованной и увлеченной своим делом Людмилой!!!

  • Е
    Екатерина
    28 марта 2025
    Семья Толстых: счастье по рецепту
    Все прошло отлично! Все от Людмилы были в восторге!
  • Д
    Дарья
    5 января 2025
    Семья Толстых: счастье по рецепту
    Чудесная экскурсия. Людмила- настоящий знаток темы. Может говорить о Толстом бесконечно). На экскурсии можно услышать информацию, о которой вряд ли прочитаешь самостоятельно. Атмосфера неформальная, располагающая. Получили большое удовольствие. От меня и от мужа 5+.
  • М
    Марина
    3 ноября 2024
    Семья Толстых: счастье по рецепту
    Вся наша компания искренне благодарит Людмилу за очень интересный рассказ о жизни Толстых!
    Честно скажу, те нюансы о жизни семьи, которые
    читать дальше

    рассказала Людмила, полностью перевернули наше восприятие семьи Толстых, и несколько человек из нашей компании решили открыть для себя творчество Льва Николаевича заново! Огромное спасибо, и рекомендую Людмилу как очень знающего рассказчика и приятного человека.

  • И
    Инна
    3 сентября 2024
    Семья Толстых: счастье по рецепту
    Мне повезло. Мы с Людмилой были вдвоём. За чашечкой чая, в приятном кафе с интерьером, отсылающем к творчеству Льва Николаевича,
    читать дальше

    неторопливо шёл рассказ. Я свою поездку в Тулу построила так, что эта экскурсия была как заключение знакомства с городом. И не прогадала. Культурный и познавательный отдых. Отсыл к семье Толстых. Людмила очень трепетно говорила о семействе. Некоторые факты я не знала. А что и знала, то по другому себе понимала. Отель с недвусмысленным названием, картины. Друзья, если вы хотите не только пряников, а и Великого, то сюда.

  • М
    Мария
    12 августа 2024
    Семья Толстых: счастье по рецепту
    Людмила прекрасный человек и экскурсовод. Грамотная чистая красочная речь, в наше время редкость, даже среди экскурсоводов. Это не просто экскурсия
    читать дальше

    с кучей данных, а история с привнесенным личным взглядом на все места и события. Взгляд не голословный, а подкоепленный массой познаний и сведений. Рекомендую однозначно!

  • О
    Ольга
    3 августа 2024
    Семья Толстых: счастье по рецепту
    Экскурсия очень понравилась. Была живая беседа. Людмила настоящий знаток темы жизни и семьи Льва Николаевича Толстого. С большим уважением и знанием литературного материала. Рекомендуем!
  • Е
    Екатерина
    23 июля 2024
    Семья Толстых: счастье по рецепту
    Людмила замечательный рассказчик! В течении часа мы сидели и слушали её рассказ как завороженные. Красивая, правильная речь, эмоциональная подача материала,
    читать дальше

    иллюстрации. У этой беседы только один минус- слишком быстро она закончилась. Нам хотелось продолжения, готовы были слушать Людмилу ещё и ещё.
    Спасибо большое за прекрасно проведённое время. Обязательно буду рекомендовать друзьям.

  • И
    Ирина
    22 июля 2024
    Семья Толстых: счастье по рецепту
    Лекция-чаепите очень понравились по содержанию, видно, что Людмила очень хорошо владеет материалом и искренне любит семью Толстых как предмет своего
    читать дальше

    исследования.

    Но лекция всего на 1 час, мне не хватило времени. Думаю, 2 часа - оптимально для такого формата. А то получается, только сели и нужно уже уходить((

  • С
    Светлана
    13 июля 2024
    Семья Толстых: счастье по рецепту
    Это было удивительное чаепитие и рассказ Людмилы Семья Толстых - счастье по рецепту. Невероятная подача материала, эмоционально, с любовью
    К этой
    читать дальше

    великой семье!!!! Час пролетел как мгновение!!!! Хотелось слушать и слушать Людмилу. Это самое яркое впечатление сегодняшнего дня. Рекомендую 10000%. Огромное спасибо!!!! Я надеюсь, что это не последняя встреча с Людмилой!

  • М
    Марина
    1 июля 2024
    Семья Толстых: счастье по рецепту
    Восторг! Спасибо Людмиле за проникновенно-трогательный рассказ о Толстых, который развенчал наши предубеждения и расставил все запятые в любовной драме Софьи
    читать дальше

    Андреевны и Льва Николаевича. Понравилась философская и вместе с тем изысканно-литературная, даже поэтическая подача материала от профессионального филолога. И сам формат экскурсии необычный - чаепитие в стиле Льва Николаевича - оставил приятные впечатления. Спасибо за такой изумительный подарок для ума и души.

  • Ж
    Жанна
    29 июня 2024
    Семья Толстых: счастье по рецепту
    По признанию гида Людмилы, она составила программу таким образом, чтобы гости не утонули в обилии информации о великом Толстом и
    читать дальше

    его семейной жизни - а скорее "прошли по кромке", услышав при этом всё самое интересное. Задумка удалась на 100%! Рассказ был насыщен историческими подробностями и семейными историями, поданными бережно и деликатно. Вызвал множество вопросов, на которые Людмила без труда ответила. И оставил приятное послевкусие - такое, что уже хочется вернуться

