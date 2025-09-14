Индивидуальная
до 5 чел.
Тула и классики русской литературы
Узнайте, где жили и творили Толстой и Пушкин в Туле. Погрузитесь в атмосферу старинных усадеб и исторических событий
Начало: На проспекте Ленина
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 25 чел.
Автобусная экскурсия по Туле: от самоваров до Льва Толстого
Тула - город мастеров и ремесленников. Присоединяйтесь к автобусной экскурсии и узнайте историю самоваров и пряников
Начало: На Советской улице
3 янв в 11:00
4 янв в 11:00
1200 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Тула: история для взрослых
Узнайте, какие секреты скрывает Тула! Истории о дворянах, Льве Толстом и «красных фонарях» оживут на наших улицах. Только для взрослых
Начало: В сквере Коммунаров
20 дек в 14:00
4 янв в 14:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Следами Толстого по Тульской земле: индивидуальная экскурсия
Посетите Ясную Поляну, дом-музей Толстого, Свято-Никольский храм и узнайте интересные факты о жизни писателя в Туле
Начало: ул. Менделеевская, д. 8
11 дек в 09:30
12 дек в 09:30
12 000 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 5 чел.
«Тульские тайны»: семейная квест-экскурсия
Увлекательное путешествие по Туле, где история встречается с современностью. Соберите ключи и найдите тайник с наградой, разгадывая загадки города
Начало: У Тульского кремля
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5700 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тулы - по толстовским местам
Погрузитесь в атмосферу Толстовских мест! Узнайте о жизни великого писателя, посетите его родовое имение и места, связанные с его последними днями
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 7 чел.
Квест «В поисках Анны Карениной»
Погрузитесь в мир Толстого на улицах Тулы. Узнайте, где жили прототипы героев «Анны Карениной» и раскройте их тайны. Приятные сюрпризы ждут
Начало: На проспекте Ленина
Расписание: в воскресенье в 12:00 и 15:00
14 дек в 15:00
21 дек в 12:00
1600 ₽ за человека
- ДДарья14 сентября 2025Очень познавательная экскурсия по мотивам любимого произведения!
Позитивный экскурсовод Людмила, которая заинтересовала нас своим рассказом с первых минут.
Узнали много нового!
- ИИрина4 января 2025Нам было интересно
