Мои заказы

Храм Серафима Саровского – экскурсии в Туле

Найдено 7 экскурсий в категории «Храм Серафима Саровского» в Туле, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
На машине
2.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Тула и классики русской литературы
Узнайте, где жили и творили Толстой и Пушкин в Туле. Погрузитесь в атмосферу старинных усадеб и исторических событий
Начало: На проспекте Ленина
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Тульский Калейдоскоп: автобусная экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
2.5 часа
129 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Автобусная экскурсия по Туле: от самоваров до Льва Толстого
Тула - город мастеров и ремесленников. Присоединяйтесь к автобусной экскурсии и узнайте историю самоваров и пряников
Начало: На Советской улице
3 янв в 11:00
4 янв в 11:00
1200 ₽ за человека
Тула: история для взрослых
Пешая
2 часа
34 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Тула: история для взрослых
Узнайте, какие секреты скрывает Тула! Истории о дворянах, Льве Толстом и «красных фонарях» оживут на наших улицах. Только для взрослых
Начало: В сквере Коммунаров
20 дек в 14:00
4 янв в 14:00
1500 ₽ за человека
Следами Толстого по Тульской земле (на вашем автомобиле)
6 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Следами Толстого по Тульской земле: индивидуальная экскурсия
Посетите Ясную Поляну, дом-музей Толстого, Свято-Никольский храм и узнайте интересные факты о жизни писателя в Туле
Начало: ул. Менделеевская, д. 8
11 дек в 09:30
12 дек в 09:30
12 000 ₽ за всё до 5 чел.
«Тульские тайны»: семейная квест-экскурсия
Пешая
2 часа
4 отзыва
Квест
до 5 чел.
«Тульские тайны»: семейная квест-экскурсия
Увлекательное путешествие по Туле, где история встречается с современностью. Соберите ключи и найдите тайник с наградой, разгадывая загадки города
Начало: У Тульского кремля
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5700 ₽ за всё до 5 чел.
Из Тулы - по толстовским местам
На машине
4.5 часа
41 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тулы - по толстовским местам
Погрузитесь в атмосферу Толстовских мест! Узнайте о жизни великого писателя, посетите его родовое имение и места, связанные с его последними днями
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Квест «В поисках Анны Карениной»
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Квест
до 7 чел.
Квест «В поисках Анны Карениной»
Погрузитесь в мир Толстого на улицах Тулы. Узнайте, где жили прототипы героев «Анны Карениной» и раскройте их тайны. Приятные сюрпризы ждут
Начало: На проспекте Ленина
Расписание: в воскресенье в 12:00 и 15:00
14 дек в 15:00
21 дек в 12:00
1600 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Храм Серафима Саровского»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
  2. Тульский Калейдоскоп: автобусная экскурсия
  3. Тула: история для взрослых
  4. Следами Толстого по Тульской земле (на вашем автомобиле)
  5. «Тульские тайны»: семейная квест-экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Памятник тульскому прянику
  6. Музей пряника
  7. Всехсвятский кафедральный собор
  8. Станция «Козлова Засека»
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Музей Оружия
Сколько стоит экскурсия по Туле в декабре 2025
Сейчас в Туле в категории "Храм Серафима Саровского" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1200 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 222 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Туле на 2025 год по теме «Храм Серафима Саровского», 222 ⭐ отзыва, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль