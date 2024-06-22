В старинном купеческом особняке за чашкой ароматного чая вы взглянете на историю любви Льва и Софьи Толстых через призму их видения счастья. Узнаете о противоречиях в жизни супругов и рецептах домашнего уюта.
Полакомитесь угощениями, которые любил писатель, и разберётесь, о чём эта фраза — «мой адрес всегда Тула».
Полакомитесь угощениями, которые любил писатель, и разберётесь, о чём эта фраза — «мой адрес всегда Тула».
Ближайшие даты:
Время начала: 16:45
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите купеческий особняк начала 19 века в историческом центре Тулы. Зайдёте в литературное кафе с негромкой музыкой и окажетесь на чаепитии с угощением, отражающим гастрономические пристрастия Льва Толстого.
Я зачитаю фрагменты дневников и переписки писателя и Софьи, а ещё расскажу:
- Откуда над чугунными воротами особняка буквы Л. Н. Т
- Правда ли, что Толстой был вегетарианцем
- О чём слова Льва Николаевича «мой адрес всегда Тула»
Организационные детали
По желанию после встречи вы самостоятельно посетите выставку, отражающую связи Толстого и его семьи с Тулой.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Металлистов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Туле
Провела экскурсии для 27 туристов
Я живу в Туле с детства. У меня филологическое образование. Более 10 лет работала в музее-усадьбе «Ясная Поляна», продолжаю сотрудничество с ними и сейчас. Опыт экскурсионной работы — более 20 лет. Люблю живое общение с людьми и с удовольствием отвечаю на вопросы в рамках своей компетенции.Задать вопрос
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