В старинном купеческом особняке за чашкой ароматного чая вы взглянете на историю любви Льва и Софьи Толстых через призму их видения счастья. Узнаете о противоречиях в жизни супругов и рецептах домашнего уюта. Полакомитесь угощениями, которые любил писатель, и разберётесь, о чём эта фраза — «мой адрес всегда Тула».

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Ваш гид в Туле

Людмила Ваш гид в Туле

Время начала: 16:45

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите купеческий особняк начала 19 века в историческом центре Тулы. Зайдёте в литературное кафе с негромкой музыкой и окажетесь на чаепитии с угощением, отражающим гастрономические пристрастия Льва Толстого.

Я зачитаю фрагменты дневников и переписки писателя и Софьи, а ещё расскажу:

Откуда над чугунными воротами особняка буквы Л. Н. Т

Правда ли, что Толстой был вегетарианцем

О чём слова Льва Николаевича «мой адрес всегда Тула»

Организационные детали

По желанию после встречи вы самостоятельно посетите выставку, отражающую связи Толстого и его семьи с Тулой.