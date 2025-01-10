«Русский роман»: экскурсионно-гастрономический тур по местам Л.Н. Толстого (на вашем авто)

Откройте для себя жизнь и творчество Л.Н. Толстого в уникальном туре на вашем авто. Погружение в историю, культуру и гастрономию ждёт вас
Лев Толстой - это не только великий писатель, но и человек с богатой историей и культурным наследием. Этот тур предлагает уникальную возможность познакомиться с местами, которые вдохновляли Толстого.

Посетите церковь Николая Чудотворца, где покоятся его предки, и Ясную Поляну, родовое имение, ставшее символом творчества. Завершите день дегустацией блюд по рецептам семьи Толстых в ресторане «Дворянская усадьба». Погружение в атмосферу эпохи обеспечено
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Погружение в мир Л.Н. Толстого
  • 🏛️ Посещение исторических мест
  • 🍽️ Гастрономический опыт
  • 🚗 Удобство путешествия на авто
  • 🗺️ Осмысленное знакомство с культурой
«Русский роман»: экскурсионно-гастрономический тур по местам Л.Н. Толстого (на вашем авто)
«Русский роман»: экскурсионно-гастрономический тур по местам Л.Н. Толстого (на вашем авто)
«Русский роман»: экскурсионно-гастрономический тур по местам Л.Н. Толстого (на вашем авто)
Ближайшие даты:
17
мар20
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мар30
мар3
апр
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30

Что можно увидеть

  • Церковь Николая Чудотворца
  • Деревня Ясная Поляна
  • Мемориальный музей-заповедник «Ясная Поляна»
  • Ресторан «Дворянская усадьба»
  • Музейно-вокзальный комплекс «Козлова Засека»

Описание экскурсии

Церковь Николая Чудотворца в Кочаках

Один из самых старинных действующих храмов, построенный в конце 17 века. Рядом с ним вы увидите могилы дворян Карцовых, потомков рода графов Толстых и Волконских, склеп родителей и захоронение членов семьи писателя.

Деревня Ясная Поляна

В формате путевой автомобильной экскурсии обсудим историю яснополянских земель от Тульских Засек до родового имения Волконских-Толстых.

Мемориальный и природный музей-заповедник «Ясная Поляна»

Варианты посещения:
— экскурсия по заповеднику и Дому Толстого строго в сопровождении музейного гида (при наличии билетов в кассе музея в день визита)
— иные варианты экскурсионного обслуживания из перечня услуг музея (экскурсия по заповеднику, яснополянской конюшне, мастер-класс по запряжке лошади с возможностью прокатиться верхом, творческие мастер-классы, экскурсия с чаепитием в кучерской избе)
— осмотр территории и прогулка в лес Старый заказ к могиле Толстого. Размышление о жизненном пути, исканиях, семейном счастье, причинах бунта, наследии и потомках писателя.

Ресторан «Дворянская усадьба»

Переходим к гастрономическому погружению в семейные традиции с дегустацией блюд, приготовленных по рецептам графини Софьи Андреевны Толстой. Вас ждёт невероятно вкусный обед, чай и известный пирог «Анке» с мороженым и конфитюром на десерт.

Музейно-вокзальный комплекс «Козлова Засека»

После прогулки и осмотра действующего старинного вокзала и зала ожидания мы ознакомимся с документальными кадрами исторической хроники и выставкой «Железная дорога Льва Толстого» (с музейным гидом). А затем отправим почтовую карточку с марками прямо из зала ожидания вокзала — на память о путешествии.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на вашем личном транспорте с местом для гида (или гид перемещается за вами на личном транспорте)
  • За отдельную плату возможно транспортное обслуживание, трансфер от/до гостиницы
  • Маршрут и тематика поездки будут сложными для детей дошкольного возраста
  • В стоимость включены все сопутствующие расходы — входные билеты, экскурсионное обслуживание в музейных объектах
  • Обед по рецептам графини С. А. Толстой оплачивается отдельно и заранее — 1500 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный4500 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Школьники3375 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
И
10 янв 2025
Это была потрясающая экскурсия. Елена очень интересный рассказчик. Она полностью погружена в тему. Лев Толстой открылся нам с разных сторон. Очень рекомендую. Экскурсия стоит своих денег.
K
20 ноя 2024
Эта была одна из лучших экскурсий и поездок в моей жизни. Благодаря Елене, её чуткому ведению беседы, идеальному построению маршрута и продуманным таймингам, её глубочайшим знаниям мы получили массу эмоций
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и впечатлений. А самое главное - тайны, талант и мудрость Льва Николаевича стали нам чуть ближе, чуть понятнее. Ясная Поляна - это любовь! Елена, вы - настоящий творец и удивительный человек. Спасибо за вдохновение!

Эта была одна из лучших экскурсий и поездок в моей жизни. Благодаря Елене, её чуткому ведениюЭта была одна из лучших экскурсий и поездок в моей жизни. Благодаря Елене, её чуткому ведениюЭта была одна из лучших экскурсий и поездок в моей жизни. Благодаря Елене, её чуткому ведению

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