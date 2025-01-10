Посетите церковь Николая Чудотворца, где покоятся его предки, и Ясную Поляну, родовое имение, ставшее символом творчества. Завершите день дегустацией блюд по рецептам семьи Толстых в ресторане «Дворянская усадьба». Погружение в атмосферу эпохи обеспечено
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Погружение в мир Л.Н. Толстого
- 🏛️ Посещение исторических мест
- 🍽️ Гастрономический опыт
- 🚗 Удобство путешествия на авто
- 🗺️ Осмысленное знакомство с культурой
Что можно увидеть
- Церковь Николая Чудотворца
- Деревня Ясная Поляна
- Мемориальный музей-заповедник «Ясная Поляна»
- Ресторан «Дворянская усадьба»
- Музейно-вокзальный комплекс «Козлова Засека»
Описание экскурсии
Церковь Николая Чудотворца в Кочаках
Один из самых старинных действующих храмов, построенный в конце 17 века. Рядом с ним вы увидите могилы дворян Карцовых, потомков рода графов Толстых и Волконских, склеп родителей и захоронение членов семьи писателя.
Деревня Ясная Поляна
В формате путевой автомобильной экскурсии обсудим историю яснополянских земель от Тульских Засек до родового имения Волконских-Толстых.
Мемориальный и природный музей-заповедник «Ясная Поляна»
Варианты посещения:
— экскурсия по заповеднику и Дому Толстого строго в сопровождении музейного гида (при наличии билетов в кассе музея в день визита)
— иные варианты экскурсионного обслуживания из перечня услуг музея (экскурсия по заповеднику, яснополянской конюшне, мастер-класс по запряжке лошади с возможностью прокатиться верхом, творческие мастер-классы, экскурсия с чаепитием в кучерской избе)
— осмотр территории и прогулка в лес Старый заказ к могиле Толстого. Размышление о жизненном пути, исканиях, семейном счастье, причинах бунта, наследии и потомках писателя.
Ресторан «Дворянская усадьба»
Переходим к гастрономическому погружению в семейные традиции с дегустацией блюд, приготовленных по рецептам графини Софьи Андреевны Толстой. Вас ждёт невероятно вкусный обед, чай и известный пирог «Анке» с мороженым и конфитюром на десерт.
Музейно-вокзальный комплекс «Козлова Засека»
После прогулки и осмотра действующего старинного вокзала и зала ожидания мы ознакомимся с документальными кадрами исторической хроники и выставкой «Железная дорога Льва Толстого» (с музейным гидом). А затем отправим почтовую карточку с марками прямо из зала ожидания вокзала — на память о путешествии.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на вашем личном транспорте с местом для гида (или гид перемещается за вами на личном транспорте)
- За отдельную плату возможно транспортное обслуживание, трансфер от/до гостиницы
- Маршрут и тематика поездки будут сложными для детей дошкольного возраста
- В стоимость включены все сопутствующие расходы — входные билеты, экскурсионное обслуживание в музейных объектах
- Обед по рецептам графини С. А. Толстой оплачивается отдельно и заранее — 1500 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4500 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Школьники
|3375 ₽