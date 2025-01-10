Лев Толстой - это не только великий писатель, но и человек с богатой историей и культурным наследием. Этот тур предлагает уникальную возможность познакомиться с местами, которые вдохновляли Толстого. Посетите церковь Николая Чудотворца, где покоятся его предки, и Ясную Поляну, родовое имение, ставшее символом творчества. Завершите день дегустацией блюд по рецептам семьи Толстых в ресторане «Дворянская усадьба». Погружение в атмосферу эпохи обеспечено

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Описание экскурсии

Церковь Николая Чудотворца в Кочаках

Один из самых старинных действующих храмов, построенный в конце 17 века. Рядом с ним вы увидите могилы дворян Карцовых, потомков рода графов Толстых и Волконских, склеп родителей и захоронение членов семьи писателя.

Деревня Ясная Поляна

В формате путевой автомобильной экскурсии обсудим историю яснополянских земель от Тульских Засек до родового имения Волконских-Толстых.

Мемориальный и природный музей-заповедник «Ясная Поляна»

Варианты посещения:

— экскурсия по заповеднику и Дому Толстого строго в сопровождении музейного гида (при наличии билетов в кассе музея в день визита)

— иные варианты экскурсионного обслуживания из перечня услуг музея (экскурсия по заповеднику, яснополянской конюшне, мастер-класс по запряжке лошади с возможностью прокатиться верхом, творческие мастер-классы, экскурсия с чаепитием в кучерской избе)

— осмотр территории и прогулка в лес Старый заказ к могиле Толстого. Размышление о жизненном пути, исканиях, семейном счастье, причинах бунта, наследии и потомках писателя.

Ресторан «Дворянская усадьба»

Переходим к гастрономическому погружению в семейные традиции с дегустацией блюд, приготовленных по рецептам графини Софьи Андреевны Толстой. Вас ждёт невероятно вкусный обед, чай и известный пирог «Анке» с мороженым и конфитюром на десерт.

Музейно-вокзальный комплекс «Козлова Засека»

После прогулки и осмотра действующего старинного вокзала и зала ожидания мы ознакомимся с документальными кадрами исторической хроники и выставкой «Железная дорога Льва Толстого» (с музейным гидом). А затем отправим почтовую карточку с марками прямо из зала ожидания вокзала — на память о путешествии.

Организационные детали