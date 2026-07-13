Екатерина II вставала рано и выпивала по пять чашек бодрящего кофе в день, чтобы вершить дела государственные.
Хотите перенестись в те времена и вместе с личной камеристкой Её Величества сесть за накрытый стол? Вы погрузитесь в атмосферу екатерининских времён, узнаете об отношениях царственной особы с Тулой и выпьете кофею, как любила матушка-императрица.
Хотите перенестись в те времена и вместе с личной камеристкой Её Величества сесть за накрытый стол? Вы погрузитесь в атмосферу екатерининских времён, узнаете об отношениях царственной особы с Тулой и выпьете кофею, как любила матушка-императрица.
Описание экскурсии
- Вы окажетесь в центре города — в уютном гастрономическом пространстве с атмосферой 18 века.
- Присядете за стол с белоснежной скатертью и попробуете кофе с любимыми кушаньями императрицы.
- Узнаете, как проходили трапезы Екатерины II и почему кофе стал частью её ежедневного ритуала.
- Услышите рассказ камеристки о визитах высокой особы в Тулу: чему та удивлялась, какие вопросы решала, как её встречали местные жители и кому она подарила дворец в Тульской области.
Организационные детали
- В стоимость включены чашка кофе и набор десертов-птифуров.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
ежедневно в 09:15 и 10:15
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Энгельса
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:15 и 10:15
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 10731 туриста
Мы команда гастроэнтузиастов Тулы. Стартовали с проектом ремесленной пекарни. Нашей основной задачей было восстановление локального хлебопечения, как это делали наши предки. Сегодня проводим кулинарные мастер-классы, раскрываем секреты производства пряников и вкусно рассказываем историю на экскурсиях. С нами вы узнаете много интересного о городе, откроете новые смыслы и почувствуете себя местными ремесленниками. Проводим и другие тематические экскурсии и мастер-классы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Дата посещения: 12 июл 2026
Неплохая экскурсия. Рассказчиком была Дарья. Очень приятная эрудированная девушка.
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Н
👑 Очень приятный, культурный завтрак с кофе и сладостями в императорском стиле.
Программа продумана до мелочей: начиная от исторического экскурса про Екатерину II и её связь с тульским краем, заканчивая тактильными
Программа продумана до мелочей: начиная от исторического экскурса про Екатерину II и её связь с тульским краем, заканчивая тактильными
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