Мастер-классы на ферме в Москве для семейного активного отдыха
Отдых с погружением, где есть возможность переключиться от городской суеты и дать себе качественно отдохнуть. Вы сможете расслабиться в сельской среде, послушать звуки природы, продегустировать фермерские дары. Вы сможете попариться в баньке и искупаться в пруду. Приглашаем Вас на нашу ферму.
Ближайшие даты:
8
авг
авг
9
авг
авг
10
авг
авг
11
авг
авг
12
авг
авг
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авг
авг
14
авг
авг
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Ферму
- Коров
- Пруд
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет?
Вы приедете, пройдете по познавательному маршруту, посетите мастер-класс (может быть, это будет травяной сбор? или собственная свечка из вощины? или лепка пельменей?. .)
Вы сможете сходить в баню, искупаться в пруду, поиграть в волейбол, или посмотреть свой любимый фильм.
И, конечно, после продуктивного дня отлично выспитесь на природе под звуки сверчков.
С утра уделите завтраку как минимум час, чтобы попробовать все наши фермерские дары.
Каждый день в 11:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия на ферму
- Что не входит
- Баня за доп. расходы
- Завтрак только для постояльцев
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Тульская область, Алексинский район, дер. Лукино
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 11:30Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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