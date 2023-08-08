Что вас ждет?

Вы приедете, пройдете по познавательному маршруту, посетите мастер-класс (может быть, это будет травяной сбор? или собственная свечка из вощины? или лепка пельменей?. .)

Вы сможете сходить в баню, искупаться в пруду, поиграть в волейбол, или посмотреть свой любимый фильм.

И, конечно, после продуктивного дня отлично выспитесь на природе под звуки сверчков.

С утра уделите завтраку как минимум час, чтобы попробовать все наши фермерские дары.