Родовое имение Льва Толстого

Каждый из нас ещё со школьной парты слышал про Ясную поляну. Этот провинциальный уголок в Тульской области известен далеко за пределами нашей страны. Гений русской литературы, просветитель, боевой офицер, почетный академик — Лев Николаевич Толстой здесь родился, прожил большую часть своей жизни и написал множество своих произведений. Писатель считается одним из крупнейших представителей реалистического направления в мировой литературе. Во время нашей экскурсии по памятным толстовским местам, вы сможете получить всестороннее представление о жизни и творчестве знаменитого писателя.

Тропою гения

Пройдя теми же тропами, мимо хозяйственных построек и флигеля Кузминских, мимо белокаменных башенок — символа Ясной Поляны, прогуливаясь по знаменитой аллее Прешпект, поглядев на отражение облаков и деревьев в гладе полузаросшего Нижнего пруда со сказочными мостками, и в огромном зеркале Большого пруда и наконец, заглянув в двухэтажный дом с застывшим интерьером, будто Лев Толстой его только-только покинул, вы сможете «перенестись» в прошлую эпоху, на страницы произведений писателя. Кроме того, помочь узнать больше о Льве Толстом, вам сможет экскурсовод, который поделиться с вами своими знаниями и покажет семейное кладбище Толстых в Кочаках, где у алтарной части храма расположен фамильный склеп Толстых, на станции «Козлова Засека», вас будет ждать экскурсия по выставке «Железная дорога Льва Толстого», а на станции «Ясенки» — историко-культурный комплекс, посвященный Л. Н. Толстому и героям Отечественной войны 1812 года. А в завершении прогулки, с помощью современных технологий — мультимедийного проекта «Дом_пробел»: реконструкция дома Л. Толстоговы, вы увидите визуализацию экстерьера и интерьера утраченных объектов.

Поверьте, скучать не придётся, экскурсия проходит с викторинами и играми, без сухих фактов.