В Ясную поляну - тульский уголок, известный во всём мире

Еще со школы практически всем известно имя Льва Николаевича Толстого

Еще со школы практически всем известно имя Льва Николаевича Толстого.

Учительница на уроке нам рассказывала о небольшом местечке под названием Ясная поляна.

Это родовое имение писателя, где он родился, жил и творил.

Туда мы и отправимся на целый день.

Вы прогуляетесь по знаменитой аллее Прешпект, заглянете в двухэтажный дом писателям и посетите семейное кладбище Толстых в Кочаках.
В Ясную поляну - тульский уголок, известный во всём мире
В Ясную поляну - тульский уголок, известный во всём мире
В Ясную поляну - тульский уголок, известный во всём мире
В Ясную поляну - тульский уголок, известный во всём мире
В Ясную поляну - тульский уголок, известный во всём мире
В Ясную поляну - тульский уголок, известный во всём мире
В Ясную поляну - тульский уголок, известный во всём мире

Что вы увидите 🤩

  • Ясная поляна
  • Станция «Козлова Засека» (выставка «Железная дорога Льва Толстого»)

Родовое имение Льва Толстого

Каждый из нас ещё со школьной парты слышал про Ясную поляну. Этот провинциальный уголок в Тульской области известен далеко за пределами нашей страны. Гений русской литературы, просветитель, боевой офицер, почетный академик — Лев Николаевич Толстой здесь родился, прожил большую часть своей жизни и написал множество своих произведений. Писатель считается одним из крупнейших представителей реалистического направления в мировой литературе. Во время нашей экскурсии по памятным толстовским местам, вы сможете получить всестороннее представление о жизни и творчестве знаменитого писателя.

Тропою гения

Пройдя теми же тропами, мимо хозяйственных построек и флигеля Кузминских, мимо белокаменных башенок — символа Ясной Поляны, прогуливаясь по знаменитой аллее Прешпект, поглядев на отражение облаков и деревьев в гладе полузаросшего Нижнего пруда со сказочными мостками, и в огромном зеркале Большого пруда и наконец, заглянув в двухэтажный дом с застывшим интерьером, будто Лев Толстой его только-только покинул, вы сможете «перенестись» в прошлую эпоху, на страницы произведений писателя. Кроме того, помочь узнать больше о Льве Толстом, вам сможет экскурсовод, который поделиться с вами своими знаниями и покажет семейное кладбище Толстых в Кочаках, где у алтарной части храма расположен фамильный склеп Толстых, на станции «Козлова Засека», вас будет ждать экскурсия по выставке «Железная дорога Льва Толстого», а на станции «Ясенки» — историко-культурный комплекс, посвященный Л. Н. Толстому и героям Отечественной войны 1812 года. А в завершении прогулки, с помощью современных технологий — мультимедийного проекта «Дом_пробел»: реконструкция дома Л. Толстоговы, вы увидите визуализацию экстерьера и интерьера утраченных объектов.
Поверьте, скучать не придётся, экскурсия проходит с викторинами и играми, без сухих фактов.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Стандартный билет
9 425 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • транспортное обслуживание (возможен транспорт гида за дополнительную плату или Ваш транспорт).
  • билеты в музей-усадьбу (550 рублей /чел)
Место начала и завершения
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Екатерина Д.
Екатерина Д.
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