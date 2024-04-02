Новый год в Туле

Групповой тур в Туле
4.4
3 отзыва
В Туле на Новый год все ярко и красочно. Улицы сияют огнями, везде сверкающие елки и новогодние инсталляции. Заснеженный город зовет прогуляться по старинным узким улочкам, засыпанным снегом. Полюбоваться огромной городской елкой на площади. Предлагаем необычную встречу Нового года 2024 в Туле.

Вы не только познакомитесь с основными достопримечательностями, посетите музеи, прогуляетесь по центру города, но и поучаствуете в посиделках, мастер-классах и играх.
Новый год в Туле
Новый год в Туле
Новый год в Туле
Ближайшие даты:
30
дек

Что вас ожидает:

Вкусная экскурсия
Вкусная экскурсия
Полакомимся свежеиспечёнными тульскими пряниками с ароматным чаем
Новогодние гуляния
Новогодние гуляния
Весело проведём время, отправившись на новогодний банкет или уличные гуляния на площади
Музыкальный интерактив
Музыкальный интерактив
Станем участниками мини-концерта в музее гармони «Деда Филимона» с волшебными гостями

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Музей гармони деда Филимона, музей самоваров

Прибытие.

Самостоятельное размещение в гостинице. Можно оставить вещи в камере хранения, заселение после 14:00.

11:45 Встреча у музея самоваров.

Пешеходный день.

Музей самоваров, экскурсия.

Вы узнаете историю самоварного дела в Туле и ознакомитесь с выдающимися мастерами.

В экспозиции музея «Тульские самовары» представлены все этапы развития тульского самоварного производства с конца XVIII века до наших дней, а также история самовара как самобытного образца русского декоративно-прикладного искусства.

В залах музея можно увидеть самовары, разнообразные по форме, материалу изготовления и по размерам: от 70-литрового буфетного до самовара на три капли воды.

В витринах музея также размещены интересные и редкие предметы быта.

Обед.

Музей гармони деда Филимона.

В двух минутах ходьбы от Тульского Кремля расположено старинное двухэтажное здание, где живут гармони.

Далеко за пределы стен разносятся их переливы, да так, что слышно на всю улицу: если вы загляните к ним в гости, они обязательно вознаградят вас, подарив частичку своей души.

Новогодняя программа.

В сопровождении колоритного хозяина музея — «деда Филимона» и его Новогодних гостей деда Мороза и Снегурочки, вы узнаете много интересного о русской гармошке, а также услышите виртуозное звучание самых разных видов гармоней, баянов и аккордеонов.

Вы сами станете участниками концерта. Такой праздничный мини оркестр!

16:00 Окончание программы.

  • За доп. плату мы приглашаем в наш клуб «Тулячок «на мастер класс. 17:00-18:00 «Новый год у Тулячка». Роспись Новогоднего шара.
Прибытие. Музей гармони деда Филимона, музей самоваровПрибытие. Музей гармони деда Филимона, музей самоваровПрибытие. Музей гармони деда Филимона, музей самоваровПрибытие. Музей гармони деда Филимона, музей самоваров
2 день

Пешеходный день. Новогодняя обзорная экскурсия по Туле

Завтрак в гостинице.

Встреча группы в Туле с экскурсоводом у музея самоваров.

Новогодняя обзорная экскурсия по Туле с посещением Тульского Кремля.

Улицы города украсят сотни новогодних елок и оригинальных инсталляций, которыми вы сможете полюбоваться и насладиться особенной атмосферой древнего, но такого веселого и праздничного города!

Вы увидите самые главные тульские новогодние площадки и самые красивые елки, познакомитесь со «старой» и новой Тулой, побываете в историческом центре, прогуляетесь по новой набережной, музейному кварталу, Кремлевскому скверу, а также полюбуетесь великолепными памятниками Тулы.

Обед.

Нас ждет вкусная и ароматная программа «История Тульского пряника» в клубе «Тулячок» с росписью Тульского пряника.

Сегодня вы узнаете практически все о тульском пряничном производстве, которое возникло гораздо раньше оружейного, увидите старинные пряничные формы, познакомитесь с известными пряничными магнатами и, конечно же, полакомитесь настоящими, свежеиспеченными тульскими пряниками с ароматным горячим чайком!

В качестве «самого тульского» сувенира сможете прикупить свежих пряников с самыми разными начинками.

Мастер-класс по росписи Тульского новогоднего пряника.

17:00 Окончание программы.

Обращаем ваше внимание: вы можете Встретить Новый год на площади, на Набережной или заказать банкет в ресторане (трансфер не предоставляется).

  • Новогодний банкет (доп. плата).
Пешеходный день. Новогодняя обзорная экскурсия по ТулеПешеходный день. Новогодняя обзорная экскурсия по ТулеПешеходный день. Новогодняя обзорная экскурсия по ТулеПешеходный день. Новогодняя обзорная экскурсия по Туле
3 день

Свободный день. С Новым годом

Завтрак в гостинице.

Свободный день.

  • За доп. плату мы приглашаем на Новогодние программы для детей и взрослых: 14:00-16:00 «Новый год у Тулячка» в нашем клубе «Тулячок» с любимыми сказочными героями нашего города. Программа подходит для семейного отдыха с детьми! 4+.

Или

  • 17:00-19:00 «Тульские Святочные посиделки» — интерактивный музейный вечер с мистическими историями, мастер классами, играми и чаепитием. 12+. Будет страшно…
Свободный день. С Новым годомСвободный день. С Новым годомСвободный день. С Новым годомСвободный день. С Новым годом
4 день

Тула оружейная. Пешеходный день

Завтрак в гостинице.

11:45 Встреча у памятника Демидову в Заречье.

Начало обзорной экскурсии «Тула оружейная».

Начало оружейного производства в России, династия Демидовых, памятник Петру 1, Машзавод и Оружейный завод, оружейная слобода.

Выставка современного оружия у музея Шлем. Известные оружейники.

Экскурсия в музей оружия.

Уникальная программа с огромным количеством интерактивных зон и площадок.

В распоряжении гостей: 5 этажей экспозиции, вертолетная кабина, очки виртуальной реальности, тир, кафе и многое другое.

Обед в ресторане.

Продолжение обзорной экскурсии.

Посещение нового городского пространства «Искра».

Здесь вы точно почувствуете всю прелесть Новогоднего волшебства: приятная атмосфера, огни и гирлянды.

Ярмарка, веселые концерты.

Новогодняя кулинарная программа с дегустацией праздничных блюд в пространстве «Археология»

Программа «Зимний праздничный стол Куликова поля» в Музее-лаборатории.

Что такое «коляда», и зачем рядились деревенские мальчишки?

Вместе откроете секреты предков, познакомитесь с традиционными обрядами «посевания» и «кликания мороза».

Попробуете вкус Рождества: на столе — «тукмач гороховый», «сочиво», «узвар», праздничная «кулебяка с тремя начинками».

17:00 Окончание программы.

Отправление.

Тула оружейная. Пешеходный деньТула оружейная. Пешеходный деньТула оружейная. Пешеходный деньТула оружейная. Пешеходный день

Проживание

Тур предусматривает размещение в отеле г. Тула.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница

Двухместное размещение

Основное место

Доп. место
Апартаменты для 4-х чел16 500 (четырехместное размещение)-
Европейский 2*

17 800 стандарт

18 200 п/люкс на 4 чел

16 800 стандарт
Подворье 2*18 45017 450
Тульский Левша 2*20 60019 600
Черниковский 3*21 00020 000
Профит 3*19 50018500
София 4*19 95018 950
Армения 4*21 800 стандарт20 800
Центр 4*22 60021 600

Скидка детям до 14 лет — 1000 руб.

Доплата за одноместное размещение — под запрос.

Варианты проживания

Отель «Европейский»

3 ночи

Расположена рядом с историческим центром Тулы, 20 минут пешком до Кремля.

Отель «Европейский»Отель «Европейский»Отель «Европейский»Отель «Европейский»Отель «Европейский»

Гостиница «Подворье»

3 ночи

Отель «Подворье» расположен в 10 минутах ходьбы от Кремля и площади Ленина в тихом центре Тулы. К услугам гостей уютные номера. Автомобиль можно бесплатно оставить на частной парковке.

Номера оформлены в классическом стиле. В собственной ванной комнате установлен душ. В местах общего пользования подключен бесплатный Wi-Fi.

На территории гостиницы «Подворье» работает круглосуточная стойка регистрации и имеются торговые автоматы, где можно приобрести горячие напитки. Прогулка до различных кафе и ресторанов займет 5 минут.

Гостиница «Подворье»Гостиница «Подворье»Гостиница «Подворье»Гостиница «Подворье»

Отель «Черниковский»

3 ночи

Исторический центр у Кремля.

Отель «Черниковский»Отель «Черниковский»Отель «Черниковский»

Отель «Тульский Левша»

3 ночи

Отель «Тульский Левша на набережной» расположен в Туле, в 1,2 км от Тульского государственного драматического театра и в 500 метрах от Тульского музея оружия. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. В отеле можно забронировать семейные номера.

В каждом номере есть письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Также во всех номерах установлена микроволновая печь.

По утрам в отеле «Тульский Левша на набережной» подают континентальный завтрак.

В этом районе популярны пешие прогулки. Гости также могут взять напрокат велосипеды.

Поблизости от отеля «Тульский Левша» находятся такие популярные достопримечательности, как Тульский кремль, музей «Тульские самовары» и Успенский собор.

Отель «Тульский Левша»Отель «Тульский Левша»Отель «Тульский Левша»Отель «Тульский Левша»

Гостиница «София»

3 ночи

Эта традиционная гостиница находится в центре города Тула всего в 10 минутах ходьбы от Тульского кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан и круглосуточная стойка регистрации.

Все просторные номера гостиницы "София" украшены коврами насыщенных цветов и мебелью из массива темных пород дерева. В распоряжении гостей телевизор с плоским экраном, мини-бар и бесплатные туалетно-косметические принадлежности в собственной ванной комнате.

Гостям предлагается отведать блюда европейской кухни в уютном ресторане гостиницы. По утрам подается завтрак (по запросу он сервируется в номере).

Гости могут посетить достопримечательности в 5 минутах ходьбы от отеля, такие как Музей Самовара и Тульский Драматический Театр. Бар отеля и бильярдный зал прекрасно подходят для отдыха гостей в вечернее время.

Гостиница «София»Гостиница «София»Гостиница «София»Гостиница «София»Гостиница «София»Гостиница «София»

Отель «Профит»

3 ночи

Отель «Профит» с бесплатным Wi-Fi и круглосуточной стойкой регистрации расположен в историческом центре Тулы.

Все номера отеля «Профит» оснащены телевизором с плоским экраном, DVD-плеером и электрическим чайником. Все уютные номера обставлены деревянной мебелью и украшены коврами и шторами. Во всех номерах установлен сейф.

В кафе отеля подают полный английский завтрак и традиционные блюда русской кухни. Производится обслуживание номеров.

Всего в 300 м от отеля находится Тульский кремль. Центральная площадь города с магазинами и ресторанами находится всего в 500 м от отеля.

Отель «Профит»Отель «Профит»Отель «Профит»Отель «Профит»

Отель «Азимут»

3 ночи

Отель «AZIMUT Тула» расположен в Туле, в 600 метрах от Тульского кремля. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. Все номера оснащены кондиционером, желающие могут забронировать семейные номера.

При отеле работают ресторан и бар. Предусмотрена доставка еды и напитков в номер. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.

В каждом номере обустроена собственная ванная комната. В числе прочих удобств — рабочий стол, сейф и телевизор с плоским экраном. Предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро в отеле «AZIMUT Тула» для гостей накрывают континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».

Поблизости находятся Тульский академический театр драмы, музей «Тульские самовары» и Свято-Успенский собор.

Отель «Азимут»Отель «Азимут»Отель «Азимут»Отель «Азимут»Отель «Азимут»Отель «Азимут»Отель «Азимут»Отель «Азимут»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание (3 завтрака, 2 обеда)
  • Экскурсионное обслуживание с входными билетами
  • Услуги гида на 3 дня
Что не входит в цену
  • Авиа- и ж/д билеты до Тулы и обратно
  • Доплата за одноместное размещение — под запрос
  • Доп. питание
  • Сувениры
  • Новогодний утренник (новогодняя елка с любимыми сказочными героями нашего города) — 2 000 руб.
  • Святочные посиделки (интерактивный музейный вечер с мистическими историями, мастер классами, играми и чаепитием, 12+) — 2 000 руб.
  • Мастер класс по росписи шара — 700 руб.
  • Новогодний банкет — от 4 000-10 000 руб
Место начала и завершения?
Россия, Тула
Что ещё мне нужно знать о туре?

Мы оставляем за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену их на равноценные, не меняя при этом объема предоставляемых услуг.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где можно посетить новогодний банкет?

Новогодний банкет в ресторане в Туле 2024:

Мы предлагаем предварительно ознакомиться с ресторанами, которые предлагают Новогоднюю программу 31 декабря 2024.

  • Ресторан «Респект»
Советская ул., 5, Тула.
Банкет стоимость с 1 гостя 2024г: 7000 руб.
В эту сумму входит: праздничный стол и новогодняя развлекательная программа.
Ведущий Иванов Сергей, программа от Деда Мороза и Снегурочки, танцевальное шоу, живой вокал, диджей, на площадке будет работать фотограф и будет установлена фотозона.
Новогодний банкет в ресторанном комплексе:
  • FOREST AND FOX 2024
г. Тула, улица Староникитская, дом 54.

Стоимость 2024: взрослые 6500 руб., подростки 4000 руб.

НГ программа: ведущий, Дед мороз со Снегурочкой, вокалисты, ди-джей.
Сбор гостей 22-00-22-30, программа 23-00-03-00.
  • Ресторан гостиницы «Армения» площадь Ленина
Стоимость 2024:
Взрослые: 10 000 руб.
Дети с 5 до 18: 5 000 руб.
В программе: Щелкунчик и Балерина, новогодний интерактв-Эльфы -карамельки, живой звук, Дед Мороз и Снегурочка. Будем рады видеть Вас в нашем ресторане в Новогоднюю ночь 🎄
Тула, Советская 47 (площадь Ленина)
  • Ресторан гостиницы SK ROYAL 5*2024
  • Фуршет и банкет с изысканными блюдами
  • Ведущий Егор Емельянов
  • Кавер-группа Krava
  • Комедийный иллюзионист Игорь Чудаков
  • Электроскрипка
  • Дед Мороз и Снегурочка
  • Детская анимация

Бронируйте самые лучшие места уже сейчас!

Стоимость: 15 000 руб.
  • Ресторан «Культура»
Тула, городское пространство «Искра»
г. Тула, ул. Советская, 11
Ночью в 01:00 работает только бар
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
1
2
1
Е
2 апр 2024
Программа была хорошо организована. Стоит улучшиться по нескольким пунктам:
1. В день приезда никто не встречает, просто дают точку, где ждет гид. От вокзала это 40 минут пешком, 10-15 минут на транспорте. Стоит давать схему проезда до места назначения.
2. Лучше дублировать информацию по гостинице и также отправлять информацию по ее нахождению.
3. В туре указано, что мы освободимся в последний день к 18.00, но по факту освободились в 14:30 и т. к. уже выехали из гостиницы, вынуждены были шататься по городу по поезда, хотя могли бы уехать раньше.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Екатерина!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что вас огорчили некоторые организационные моменты в туре. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации встречи и тура в целом. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
А
17 янв 2024
Все хорошо, спасибо.
Все хорошо, спасибо.Все хорошо, спасибо.Все хорошо, спасибо.Все хорошо, спасибо.Все хорошо, спасибо.Все хорошо, спасибо.Все хорошо, спасибо.Все хорошо, спасибо.Все хорошо, спасибо.
Ф
11 янв 2024
Поездка понравилась, хорошая организация, интересные музеи. Особенно отмечаю поездку на Куликово поле. Великолепный музей!!! Отличные экскурсоводы, транспорт и обед на хорошем уровне. Большое спасибо!

Тур входит в следующие категории Тулы

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