Вы не только познакомитесь с основными достопримечательностями, посетите музеи, прогуляетесь по центру города, но и поучаствуете в посиделках, мастер-классах и играх.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Музей гармони деда Филимона, музей самоваров
Прибытие.
Самостоятельное размещение в гостинице. Можно оставить вещи в камере хранения, заселение после 14:00.
11:45 Встреча у музея самоваров.
Пешеходный день.
Музей самоваров, экскурсия.
Вы узнаете историю самоварного дела в Туле и ознакомитесь с выдающимися мастерами.
В экспозиции музея «Тульские самовары» представлены все этапы развития тульского самоварного производства с конца XVIII века до наших дней, а также история самовара как самобытного образца русского декоративно-прикладного искусства.
В залах музея можно увидеть самовары, разнообразные по форме, материалу изготовления и по размерам: от 70-литрового буфетного до самовара на три капли воды.
В витринах музея также размещены интересные и редкие предметы быта.
Обед.
Музей гармони деда Филимона.
В двух минутах ходьбы от Тульского Кремля расположено старинное двухэтажное здание, где живут гармони.
Далеко за пределы стен разносятся их переливы, да так, что слышно на всю улицу: если вы загляните к ним в гости, они обязательно вознаградят вас, подарив частичку своей души.
Новогодняя программа.
В сопровождении колоритного хозяина музея — «деда Филимона» и его Новогодних гостей деда Мороза и Снегурочки, вы узнаете много интересного о русской гармошке, а также услышите виртуозное звучание самых разных видов гармоней, баянов и аккордеонов.
Вы сами станете участниками концерта. Такой праздничный мини оркестр!
16:00 Окончание программы.
- За доп. плату мы приглашаем в наш клуб «Тулячок «на мастер класс. 17:00-18:00 «Новый год у Тулячка». Роспись Новогоднего шара.
Пешеходный день. Новогодняя обзорная экскурсия по Туле
Завтрак в гостинице.
Встреча группы в Туле с экскурсоводом у музея самоваров.
Новогодняя обзорная экскурсия по Туле с посещением Тульского Кремля.
Улицы города украсят сотни новогодних елок и оригинальных инсталляций, которыми вы сможете полюбоваться и насладиться особенной атмосферой древнего, но такого веселого и праздничного города!
Вы увидите самые главные тульские новогодние площадки и самые красивые елки, познакомитесь со «старой» и новой Тулой, побываете в историческом центре, прогуляетесь по новой набережной, музейному кварталу, Кремлевскому скверу, а также полюбуетесь великолепными памятниками Тулы.
Обед.
Нас ждет вкусная и ароматная программа «История Тульского пряника» в клубе «Тулячок» с росписью Тульского пряника.
Сегодня вы узнаете практически все о тульском пряничном производстве, которое возникло гораздо раньше оружейного, увидите старинные пряничные формы, познакомитесь с известными пряничными магнатами и, конечно же, полакомитесь настоящими, свежеиспеченными тульскими пряниками с ароматным горячим чайком!
В качестве «самого тульского» сувенира сможете прикупить свежих пряников с самыми разными начинками.
Мастер-класс по росписи Тульского новогоднего пряника.
17:00 Окончание программы.
Обращаем ваше внимание: вы можете Встретить Новый год на площади, на Набережной или заказать банкет в ресторане (трансфер не предоставляется).
- Новогодний банкет (доп. плата).
Свободный день. С Новым годом
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
- За доп. плату мы приглашаем на Новогодние программы для детей и взрослых: 14:00-16:00 «Новый год у Тулячка» в нашем клубе «Тулячок» с любимыми сказочными героями нашего города. Программа подходит для семейного отдыха с детьми! 4+.
Или
- 17:00-19:00 «Тульские Святочные посиделки» — интерактивный музейный вечер с мистическими историями, мастер классами, играми и чаепитием. 12+. Будет страшно…
Тула оружейная. Пешеходный день
Завтрак в гостинице.
11:45 Встреча у памятника Демидову в Заречье.
Начало обзорной экскурсии «Тула оружейная».
Начало оружейного производства в России, династия Демидовых, памятник Петру 1, Машзавод и Оружейный завод, оружейная слобода.
Выставка современного оружия у музея Шлем. Известные оружейники.
Экскурсия в музей оружия.
Уникальная программа с огромным количеством интерактивных зон и площадок.
В распоряжении гостей: 5 этажей экспозиции, вертолетная кабина, очки виртуальной реальности, тир, кафе и многое другое.
Обед в ресторане.
Продолжение обзорной экскурсии.
Посещение нового городского пространства «Искра».
Здесь вы точно почувствуете всю прелесть Новогоднего волшебства: приятная атмосфера, огни и гирлянды.
Ярмарка, веселые концерты.
Новогодняя кулинарная программа с дегустацией праздничных блюд в пространстве «Археология»
Программа «Зимний праздничный стол Куликова поля» в Музее-лаборатории.
Что такое «коляда», и зачем рядились деревенские мальчишки?
Вместе откроете секреты предков, познакомитесь с традиционными обрядами «посевания» и «кликания мороза».
Попробуете вкус Рождества: на столе — «тукмач гороховый», «сочиво», «узвар», праздничная «кулебяка с тремя начинками».
17:00 Окончание программы.
Отправление.
Проживание
Тур предусматривает размещение в отеле г. Тула.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
Двухместное размещение
Основное место
|Доп. место
|Апартаменты для 4-х чел
|16 500 (четырехместное размещение)
|-
|Европейский 2*
17 800 стандарт
18 200 п/люкс на 4 чел
|16 800 стандарт
|Подворье 2*
|18 450
|17 450
|Тульский Левша 2*
|20 600
|19 600
|Черниковский 3*
|21 000
|20 000
|Профит 3*
|19 500
|18500
|София 4*
|19 950
|18 950
|Армения 4*
|21 800 стандарт
|20 800
|Центр 4*
|22 600
|21 600
Скидка детям до 14 лет — 1000 руб.
Доплата за одноместное размещение — под запрос.
Варианты проживания
Отель «Европейский»
Расположена рядом с историческим центром Тулы, 20 минут пешком до Кремля.
Гостиница «Подворье»
Отель «Подворье» расположен в 10 минутах ходьбы от Кремля и площади Ленина в тихом центре Тулы. К услугам гостей уютные номера. Автомобиль можно бесплатно оставить на частной парковке.
Номера оформлены в классическом стиле. В собственной ванной комнате установлен душ. В местах общего пользования подключен бесплатный Wi-Fi.
На территории гостиницы «Подворье» работает круглосуточная стойка регистрации и имеются торговые автоматы, где можно приобрести горячие напитки. Прогулка до различных кафе и ресторанов займет 5 минут.
Отель «Черниковский»
Исторический центр у Кремля.
Отель «Тульский Левша»
Отель «Тульский Левша на набережной» расположен в Туле, в 1,2 км от Тульского государственного драматического театра и в 500 метрах от Тульского музея оружия. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. В отеле можно забронировать семейные номера.
В каждом номере есть письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Также во всех номерах установлена микроволновая печь.
По утрам в отеле «Тульский Левша на набережной» подают континентальный завтрак.
В этом районе популярны пешие прогулки. Гости также могут взять напрокат велосипеды.
Поблизости от отеля «Тульский Левша» находятся такие популярные достопримечательности, как Тульский кремль, музей «Тульские самовары» и Успенский собор.
Гостиница «София»
Эта традиционная гостиница находится в центре города Тула всего в 10 минутах ходьбы от Тульского кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан и круглосуточная стойка регистрации.
Все просторные номера гостиницы "София" украшены коврами насыщенных цветов и мебелью из массива темных пород дерева. В распоряжении гостей телевизор с плоским экраном, мини-бар и бесплатные туалетно-косметические принадлежности в собственной ванной комнате.
Гостям предлагается отведать блюда европейской кухни в уютном ресторане гостиницы. По утрам подается завтрак (по запросу он сервируется в номере).
Гости могут посетить достопримечательности в 5 минутах ходьбы от отеля, такие как Музей Самовара и Тульский Драматический Театр. Бар отеля и бильярдный зал прекрасно подходят для отдыха гостей в вечернее время.
Отель «Профит»
Отель «Профит» с бесплатным Wi-Fi и круглосуточной стойкой регистрации расположен в историческом центре Тулы.
Все номера отеля «Профит» оснащены телевизором с плоским экраном, DVD-плеером и электрическим чайником. Все уютные номера обставлены деревянной мебелью и украшены коврами и шторами. Во всех номерах установлен сейф.
В кафе отеля подают полный английский завтрак и традиционные блюда русской кухни. Производится обслуживание номеров.
Всего в 300 м от отеля находится Тульский кремль. Центральная площадь города с магазинами и ресторанами находится всего в 500 м от отеля.
Отель «Азимут»
Отель «AZIMUT Тула» расположен в Туле, в 600 метрах от Тульского кремля. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. Все номера оснащены кондиционером, желающие могут забронировать семейные номера.
При отеле работают ресторан и бар. Предусмотрена доставка еды и напитков в номер. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.
В каждом номере обустроена собственная ванная комната. В числе прочих удобств — рабочий стол, сейф и телевизор с плоским экраном. Предоставляются полотенца и постельное белье.
Каждое утро в отеле «AZIMUT Тула» для гостей накрывают континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
Поблизости находятся Тульский академический театр драмы, музей «Тульские самовары» и Свято-Успенский собор.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание (3 завтрака, 2 обеда)
- Экскурсионное обслуживание с входными билетами
- Услуги гида на 3 дня
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до Тулы и обратно
- Доплата за одноместное размещение — под запрос
- Доп. питание
- Сувениры
- Новогодний утренник (новогодняя елка с любимыми сказочными героями нашего города) — 2 000 руб.
- Святочные посиделки (интерактивный музейный вечер с мистическими историями, мастер классами, играми и чаепитием, 12+) — 2 000 руб.
- Мастер класс по росписи шара — 700 руб.
- Новогодний банкет — от 4 000-10 000 руб
Место начала и завершения?
Что ещё мне нужно знать о туре?
Мы оставляем за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену их на равноценные, не меняя при этом объема предоставляемых услуг.
Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где можно посетить новогодний банкет?
Новогодний банкет в ресторане в Туле 2024:
Мы предлагаем предварительно ознакомиться с ресторанами, которые предлагают Новогоднюю программу 31 декабря 2024.
- Ресторан «Респект»
- FOREST AND FOX 2024
Стоимость 2024: взрослые 6500 руб., подростки 4000 руб.
- Ресторан гостиницы «Армения» площадь Ленина
Дети с 5 до 18: 5 000 руб.
- Ресторан гостиницы SK ROYAL 5*2024
- Фуршет и банкет с изысканными блюдами
- Ведущий Егор Емельянов
- Кавер-группа Krava
- Комедийный иллюзионист Игорь Чудаков
- Электроскрипка
- Дед Мороз и Снегурочка
- Детская анимация
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- Ресторан «Культура»
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Отзывы и рейтинг
1. В день приезда никто не встречает, просто дают точку, где ждет гид. От вокзала это 40 минут пешком, 10-15 минут на транспорте. Стоит давать схему проезда до места назначения.
2. Лучше дублировать информацию по гостинице и также отправлять информацию по ее нахождению.
3. В туре указано, что мы освободимся в последний день к 18.00, но по факту освободились в 14:30 и т. к. уже выехали из гостиницы, вынуждены были шататься по городу по поезда, хотя могли бы уехать раньше.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что вас огорчили некоторые организационные моменты в туре. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации встречи и тура в целом. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!