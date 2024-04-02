1 день

Прибытие. Музей гармони деда Филимона, музей самоваров

Прибытие.

Самостоятельное размещение в гостинице. Можно оставить вещи в камере хранения, заселение после 14:00.

11:45 Встреча у музея самоваров.

Пешеходный день.

Музей самоваров, экскурсия.

Вы узнаете историю самоварного дела в Туле и ознакомитесь с выдающимися мастерами.

В экспозиции музея «Тульские самовары» представлены все этапы развития тульского самоварного производства с конца XVIII века до наших дней, а также история самовара как самобытного образца русского декоративно-прикладного искусства.

В залах музея можно увидеть самовары, разнообразные по форме, материалу изготовления и по размерам: от 70-литрового буфетного до самовара на три капли воды.

В витринах музея также размещены интересные и редкие предметы быта.

Обед.

Музей гармони деда Филимона.

В двух минутах ходьбы от Тульского Кремля расположено старинное двухэтажное здание, где живут гармони.

Далеко за пределы стен разносятся их переливы, да так, что слышно на всю улицу: если вы загляните к ним в гости, они обязательно вознаградят вас, подарив частичку своей души.

Новогодняя программа.

В сопровождении колоритного хозяина музея — «деда Филимона» и его Новогодних гостей деда Мороза и Снегурочки, вы узнаете много интересного о русской гармошке, а также услышите виртуозное звучание самых разных видов гармоней, баянов и аккордеонов.

Вы сами станете участниками концерта. Такой праздничный мини оркестр!

16:00 Окончание программы.