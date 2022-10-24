По Твери Михаила Круга

Вы побываете в местах, о которых Михаил Круг пел в своих песнях

Вы побываете в местах, о которых Михаил Круг пел в своих песнях: на улице Трехсвятская, где портретист «двоих нас с тобой рисова», в Городском саду, где «падал снег…»; послушаете, как «чавкает тихим прибоем волна», увидите, как «Афанасий спускает ладью», узнаете, где «небо подпёр обелиск…» и поймёте, что двор Пролетарки, казармы, «Париж» — это важные места для Круга.

На бульваре Радищева вас встретит «бронзовый» Михаил, который сидит на одной из лавочек, оперевшись о гриф гитары и задумавшись
По Твери Михаила Круга
По Твери Михаила Круга
По Твери Михаила Круга
По Твери Михаила Круга
По Твери Михаила Круга

Что вас ожидает 🤩

  • Пешеходная ул. Трехсвятская («Как портретист на Трехсвятской…»)
  • Бульвар Радищева с посещением памятника Михаилу Кругу.
  • Ул. Советская (бывшая «Миллионная»)
  • Городской сад («В городском саду падал снег…»)
  • Памятник Афанасию Никитину («Афанасий спускает ладью…»)
  • Обелиск Победы («Там, где небо пронзил обелиск…»)
  • Посещение Храма МихаилаТверского, построенного на деньги М. Круга
  • Двор Пролетарки, казармы, «Париж», роддом №2, где родился М. Круг
  • Посещение музея-ресторана Михаила Круга в развлекательном комплексе «Лазурный» + обед (за доп. плату — 550 рублей)
  • Посёлок Мамулино, с посещением двора дома М. Круга
  • Могила М. Круга на Дмитрово-Черкасском кладбище
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Город печали и слез

Приглашаем вас на однодневную экскурсию в Тверь — милый для Круга город печали и слез, город, который он воспевал и любил, в котором он родился, жил и трагически погиб.

Музей в ресторане Лазурный

Личные вещи автора-исполнителя вам покажут в музее, который открыт в здании его любимого ресторана «Лазурный». Здесь у нас будет обед (за дополнительную плату).
Жизнь Михаила Круга оборвалась рано. Вы отдадите дань памяти шансонье в поселке Мамулино, где в 2002 году было совершено нападение, возложите цветы на его могилу на Дмитров-Черкасском кладбище и поставите свечку за упокой души в Храме Михаила Тверского, построенного на деньги М. Круга.

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость экскурсии входят услуги гида
Что не входит
  • Обед (примерно 550 рублей)
  • Транспорт. Возможно передвижение на собственном авто
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тверь ул. Освобождения, д. 172
Завершение: РК «Лазурный», Тверь, проспект Чайковского, д. 6 к 1
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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