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с посещением всех объектов, где был певец и пел песни о конкретном месте в Твери)

2) Экскурсия глубоко раскрывает:"Морозовский городок" ("Двор Пролетарки), интересные факты о Варваре Морозовой, реках, зданиях и сооружениях в городе, церквях, улицах….)

Я рекомендую данную экскурсию всем всем, не только фанатам Михаила Круга, а так же кто просто приехал посмотреть Тверь.

Возьмите лучше одну хорошую, качественную с профессиональным экскурсоводом Ольгой Медведевой (Круг).

3)Подросткам-детям будет интересно - есть рыцари, пушки, птицы, кошки, бабочки, собачки и многое другое во дворе Михаила Круга, поедем к памятнику Афанасию Никитину, вечный огонь -"Обелиск Победы"

Это я только расписала о 10% от экскурсии.