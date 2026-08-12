По Твери Михаила Круга: авторская экскурсия с родной сестрой шансонье

Музей в ресторане Лазурный: экскурсия по Твери с посещением музея шансонье
Это не просто экскурсия, а настоящее погружение в мир «короля русского шансона», чьи песни не теряют популярности до наших дней.

Вы побываете на улице Трехсвятская, где портретист «двоих нас с тобой
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рисовал», в Городском саду, где «падал снег…».

Послушаете, как «чавкает тихим прибоем волна», увидите, как «Афанасий спускает ладью», узнаете, где «небо подпёр обелиск…» и поймёте, что двор Пролетарки, казармы, «Париж» — это важные места для Круга.

На бульваре Радищева вас встретит «бронзовый» Михаил, который сидит на одной из лавочек, оперевшись на гриф гитары и задумавшись.

5
40 отзывов
По Твери Михаила Круга: авторская экскурсия с родной сестрой шансонье
По Твери Михаила Круга: авторская экскурсия с родной сестрой шансонье
По Твери Михаила Круга: авторская экскурсия с родной сестрой шансонье

Описание экскурсии

Город печали и слез Приглашаем вас на однодневную экскурсию в Тверь — милый для Круга город печали и слез, город, который он воспевал и любил, в котором он родился, жил и трагически погиб. Личные вещи автора-исполнителя вам покажут в музее, который открыт в здании его любимого ресторана «Лазурный». А также вы увидите:
  • Пешеходная ул. Трехсвятская — «Как портретист на Трехсвятской…».
  • Бульвар Радищева с посещением памятника Михаилу Кругу.
  • ул. Советская — бывшая «Миллионная».
  • Городской сад — «В городском саду падал снег…».
  • Памятник Афанасию Никитину — «Афанасий спускает ладью…».
  • Обелиск Победы — «Там, где небо пронзил обелиск…».
  • Посещение Храма Михаила Тверского — построенного на деньги М. Круга.
  • Двор Пролетарки, казармы, «Париж», роддом №2, где родился М. Круг.
  • Посёлок Мамулино — с посещением двора дома М. Круга.

• Могила М. Круга на Дмитрово-Черкасском кладбище. Важная информация:

Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.

В любой день недели.

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ул. Трехсвятская
  • Бульвар Радищева, памятник Михаилу Кругу
  • Ул. Советская
  • Городской сад
  • Памятник Афанасию Никитину
  • Обелиск Победы
  • Храма Михаила Тверского
  • Двор Пролетарки, казармы, «Париж», роддом №2
  • Музей-ресторан Михаила Круга в развлекательном комплексе «Лазурный»
  • Посёлок Мамулино
  • Могила М. Круга на Дмитрово-Черкасском кладбище
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Обед (около 550 руб. /чел.)
  • Транспорт (возможно передвижение на собственном авто)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тверь ул. Освобождения, д. 172
Завершение: РК «Лазурный», Тверь, проспект Чайковского, д. 6 к 1
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день недели.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Надевайте удобную обувь и одежду по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
40
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М
Большое спасибо, лично Ольге Владимировне за прекрасную экскурсию и незабываемые впечатления!!!
Я являюсь поклонником творчества Михаила Круга и поэтому мне было в двойне интересно узнать новые подробности жизни прекрасного автора- исполнителя!!!
По сути это экскурс в историю Твери с главным героем Михаилом Кругом!!!
Всем советую, не пожалеете!
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Ю
Мало сказать, что мы в восторге! Спустя неделю, до сих пор под впечатлением от прикосновения к легенде.
Ольга Владимировна - добрейший человек и замеченый экскурсовод. Как много интересных фактов мы узнали
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о Михаиле Круге, песни которого слушаем с мужем много лет. Посмотрели на Тверь глазами Михаила. Узнали о фестивале "Русского жанра" Михаила Круга, который организует Ольга Владимировна, и нам есть кому предложить в нём поучаствовать. Большое спасибо! Обязательно приедем в Тверь снова. И будем рекомендовать экскурсию всем неравнодушным знакомым.

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Я
1) Великолепная, познавательная экскурсия о Михаиле Круге, а именно, творчестве, семье, о любви к родному г. Тверь, которая отчетливо выражается в его песнях. (много много информации-подробная, с семейным фото архивом,
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с посещением всех объектов, где был певец и пел песни о конкретном месте в Твери)
2) Экскурсия глубоко раскрывает:"Морозовский городок" ("Двор Пролетарки), интересные факты о Варваре Морозовой, реках, зданиях и сооружениях в городе, церквях, улицах….)
Я рекомендую данную экскурсию всем всем, не только фанатам Михаила Круга, а так же кто просто приехал посмотреть Тверь.
Возьмите лучше одну хорошую, качественную с профессиональным экскурсоводом Ольгой Медведевой (Круг).
3)Подросткам-детям будет интересно - есть рыцари, пушки, птицы, кошки, бабочки, собачки и многое другое во дворе Михаила Круга, поедем к памятнику Афанасию Никитину, вечный огонь -"Обелиск Победы"
Это я только расписала о 10% от экскурсии.

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И
Все прошло отлично) до сих пор под впечатлением!) Огромное спасибо за Ваш труд и память о нашем любимом Михаиле Круге!
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К
Замечательная экскурсия, спасибо большое Ольге, за все впечатления и исполнения мечты. Очень интересно было узнать о жизни Михаила. Как о вырос и жил.
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В
Экскурсия насыщенная информацией и очень интересная. Охватывает не только биографию Круга МВ, но и историю края, развитие промышленности. Были на экскурсии 4 ноября 2025г. Впечатлились все и взрослые и дети.
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Увидели и проехали все районы города Тверь. Были на месте захоронения М Круга и в храме, где поставили свечки. Ольга Круг оказалась спокойной, внимательной и очень начитанной и образованной женщиной, приятной в общении. Вся программа экскурсии проходила на автомобиле Ольги Владимировны, красивом, удобном и уютном. Нам понравилось, много узнали, увидели и даже устали. Уверена, что эта экскурсия будет полезна не только почитателям творчества М Круга, но и простым людям, интересующимся историей края и города Тверь. Рекомендуем! Спасибо организаторам и лично Ольге Круг.

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