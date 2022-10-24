Город печали и слез

Приглашаем вас на однодневную экскурсию в Тверь — милый для Круга город печали и слез, город, который он воспевал и любил, в котором он родился, жил и трагически погиб.

Музей в ресторане Лазурный

Личные вещи автора-исполнителя вам покажут в музее, который открыт в здании его любимого ресторана «Лазурный». Здесь у нас будет обед (за дополнительную плату).

Жизнь Михаила Круга оборвалась рано. Вы отдадите дань памяти шансонье в поселке Мамулино, где в 2002 году было совершено нападение, возложите цветы на его могилу на Дмитров-Черкасском кладбище и поставите свечку за упокой души в Храме Михаила Тверского, построенного на деньги М. Круга.