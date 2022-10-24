Пешеходная ул. Трехсвятская («Как портретист на Трехсвятской…»)
Бульвар Радищева с посещением памятника Михаилу Кругу.
Ул. Советская (бывшая «Миллионная»)
Городской сад («В городском саду падал снег…»)
Памятник Афанасию Никитину («Афанасий спускает ладью…»)
Обелиск Победы («Там, где небо пронзил обелиск…»)
Посещение Храма МихаилаТверского, построенного на деньги М. Круга
Двор Пролетарки, казармы, «Париж», роддом №2, где родился М. Круг
Посещение музея-ресторана Михаила Круга в развлекательном комплексе «Лазурный» + обед (за доп. плату — 550 рублей)
Посёлок Мамулино, с посещением двора дома М. Круга
Могила М. Круга на Дмитрово-Черкасском кладбище
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Описание
Город печали и слез
Приглашаем вас на однодневную экскурсию в Тверь — милый для Круга город печали и слез, город, который он воспевал и любил, в котором он родился, жил и трагически погиб.
Музей в ресторане Лазурный
Личные вещи автора-исполнителя вам покажут в музее, который открыт в здании его любимого ресторана «Лазурный». Здесь у нас будет обед (за дополнительную плату).
Жизнь Михаила Круга оборвалась рано. Вы отдадите дань памяти шансонье в поселке Мамулино, где в 2002 году было совершено нападение, возложите цветы на его могилу на Дмитров-Черкасском кладбище и поставите свечку за упокой души в Храме Михаила Тверского, построенного на деньги М. Круга.
Ответы на вопросы
Что входит
В стоимость экскурсии входят услуги гида
Что не входит
Обед (примерно 550 рублей)
Транспорт. Возможно передвижение на собственном авто
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тверь ул. Освобождения, д. 172
Завершение: РК «Лазурный», Тверь, проспект Чайковского, д. 6 к 1
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.