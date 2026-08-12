Это не просто экскурсия, а настоящее погружение в мир «короля русского шансона», чьи песни не теряют популярности до наших дней.
Вы побываете на улице Трехсвятская, где портретист «двоих нас с тобой
Вы побываете на улице Трехсвятская, где портретист «двоих нас с тобой
Описание экскурсии
Город печали и слез Приглашаем вас на однодневную экскурсию в Тверь — милый для Круга город печали и слез, город, который он воспевал и любил, в котором он родился, жил и трагически погиб. Личные вещи автора-исполнителя вам покажут в музее, который открыт в здании его любимого ресторана «Лазурный». А также вы увидите:
- Пешеходная ул. Трехсвятская — «Как портретист на Трехсвятской…».
- Бульвар Радищева с посещением памятника Михаилу Кругу.
- ул. Советская — бывшая «Миллионная».
- Городской сад — «В городском саду падал снег…».
- Памятник Афанасию Никитину — «Афанасий спускает ладью…».
- Обелиск Победы — «Там, где небо пронзил обелиск…».
- Посещение Храма Михаила Тверского — построенного на деньги М. Круга.
- Двор Пролетарки, казармы, «Париж», роддом №2, где родился М. Круг.
- Посёлок Мамулино — с посещением двора дома М. Круга.
• Могила М. Круга на Дмитрово-Черкасском кладбище. Важная информация:
Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
В любой день недели.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ул. Трехсвятская
- Бульвар Радищева, памятник Михаилу Кругу
- Ул. Советская
- Городской сад
- Памятник Афанасию Никитину
- Обелиск Победы
- Храма Михаила Тверского
- Двор Пролетарки, казармы, «Париж», роддом №2
- Музей-ресторан Михаила Круга в развлекательном комплексе «Лазурный»
- Посёлок Мамулино
- Могила М. Круга на Дмитрово-Черкасском кладбище
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед (около 550 руб. /чел.)
- Транспорт (возможно передвижение на собственном авто)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тверь ул. Освобождения, д. 172
Завершение: РК «Лазурный», Тверь, проспект Чайковского, д. 6 к 1
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день недели.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Надевайте удобную обувь и одежду по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 40 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Большое спасибо, лично Ольге Владимировне за прекрасную экскурсию и незабываемые впечатления!!!
Я являюсь поклонником творчества Михаила Круга и поэтому мне было в двойне интересно узнать новые подробности жизни прекрасного автора- исполнителя!!!
По сути это экскурс в историю Твери с главным героем Михаилом Кругом!!!
Всем советую, не пожалеете!
Я являюсь поклонником творчества Михаила Круга и поэтому мне было в двойне интересно узнать новые подробности жизни прекрасного автора- исполнителя!!!
По сути это экскурс в историю Твери с главным героем Михаилом Кругом!!!
Всем советую, не пожалеете!
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Ю
Мало сказать, что мы в восторге! Спустя неделю, до сих пор под впечатлением от прикосновения к легенде.
Ольга Владимировна - добрейший человек и замеченый экскурсовод. Как много интересных фактов мы узнали
Ольга Владимировна - добрейший человек и замеченый экскурсовод. Как много интересных фактов мы узнали
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Я
1) Великолепная, познавательная экскурсия о Михаиле Круге, а именно, творчестве, семье, о любви к родному г. Тверь, которая отчетливо выражается в его песнях. (много много информации-подробная, с семейным фото архивом,
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И
Все прошло отлично) до сих пор под впечатлением!) Огромное спасибо за Ваш труд и память о нашем любимом Михаиле Круге!
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К
Замечательная экскурсия, спасибо большое Ольге, за все впечатления и исполнения мечты. Очень интересно было узнать о жизни Михаила. Как о вырос и жил.
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В
Экскурсия насыщенная информацией и очень интересная. Охватывает не только биографию Круга МВ, но и историю края, развитие промышленности. Были на экскурсии 4 ноября 2025г. Впечатлились все и взрослые и дети.
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