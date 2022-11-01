Тверь Михаила Круга

Авторская прогулка с родной сестрой шансонье

После смерти брата прошло больше 20 лет, а число его поклонников не уменьшается.

И пусть мода на шансон уже не та, песни Михаила Круга значимы для поколения, чье детство ассоциируется с теми самыми мелодиями.

На экскурсии мы пройдем по родным и знаковым местам «короля русского шансона» — и поговорим о жизни и творчестве человека, ставшего настоящим социальным поэтом своей эпохи.
Тверь Михаила Круга
Тверь Михаила Круга
Тверь Михаила Круга
Тверь Михаила Круга
Тверь Михаила Круга
Тверь Михаила Круга
Тверь Михаила Круга
Тверь Михаила Круга
Тверь Михаила Круга
Тверь Михаила Круга
Тверь Михаила Круга
Ближайшие даты:
24
окт
25
окт
26
окт
27
окт
28
окт
29
окт
30
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Вы побываете в местах, о которых Михаил Круг пел в своих песнях: на улице Трехсвятская, где портретист «двоих нас с тобой рисовал», и в Городском саду, где «падал снег…». Послушаете, как «чавкает тихим прибоем волна», увидите, как «Афанасий спускает ладью», и узнаете, где «небо подпёр обелиск…».
  • Я покажу двор Пролетарки и родильный дом, где Миша появился на свет. Расскажу, что значил для него Морозовский городок, или наш «Париж». Также мы подойдем ко двору дома, где он жил со своей семьей.
  • На бульваре Радищева вас встретит «бронзовый» Михаил, который сидит на одной из лавочек, оперевшись о гриф гитары и задумавшись о чем-то глобальном.
  • Личные вещи автора-исполнителя вы рассмотрите в музее, открытом в здании его любимого ресторана «Лазурный».
  • И, конечно, мы посетим место последнего пристанища поэта, где вы сможете почтить его память.

По пути вы услышите невыдуманные подробности из жизни Михаила Круга и узнаете, каким он был человеком. Вместе мы порассуждаем о том, какие темы и почему были важными для его творчества. И посмотрим на саму Тверь глазами личности, ставшей легендой такого эпохального для России музыкального жанра, как шансон.

«Милый мой город печали и слез,
Старой России надежная твердь,
Ты засыпаешь под шепот Тверцы и Волги.
Ты засыпаешь под шепот берез,
Спи, моя добрая матушка-Тверь,
И до утра еще так далеко, так долго».

Организационные детали

  • Мы можем перемещаться на моем автомобиле (до 4 человек) либо на вашем
  • Дополнительные расходы — обед по желанию

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Освобождения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Твери

😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников⚙️Необычные🧐АвторскиеНовые

Похожие туры в Твери

По Твери Михаила Круга
4 часа
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
Нет отзывов
По Твери Михаила Круга
Вы побываете в местах, о которых Михаил Круг пел в своих песнях
Тверь ул. Освобождения, д. 172
8 000 за 1 человека
Открывая Тверь
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
5
5 отзывов
Открывая Тверь
Здравствуйте, любознательные путешественники. Вы решили открыть для себя Тверь
Улица Вольного Новгорода, 23, Тверь
3 200 за всё до 8 чел.
Легенды старой Твери
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
5
12 отзывов
Легенды старой Твери
Приглашаю вас на прогулку по Твери - городу с богатой историей, хранящему множество легенд
по договоренности
3 300 за всё до 7 чел.
Исследовать Тверь на прогулке-квесте
2.5 часа
🚶 Пешая
Квест
до 10 чел.
Организатор экскурсии Кирилл
Кирилл
4.8
21 отзыв
Исследовать Тверь на прогулке-квесте
Задания от Афанасия Никитина и ожившая старина города
у памятника Афанасия Никитинаана
1 ноя
2 ноя
3 ноя
4 ноя
от 5 000 за всё до 5 чел.
Сказки и легенды Твери: прогулка-викторина
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
26 отзывов
Сказки и легенды Твери: прогулка-викторина
Побывать в культовых местах города на Волге и играючи разгадать его секреты
Городской сад
31 окт
1 ноя
2 ноя
3 ноя
4 300 за всё до 5 чел.
«Кругосветное» путешествие по Твери
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
4.9
14 отзывов
«Кругосветное» путешествие по Твери
Тверь - один из старинных городов
Площадь Михаила Тверского
3 200 за всё до 10 чел.
Прогулка по Твери и кулинарный мастер-класс для детей
6 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Прогулка по Твери и кулинарный мастер-класс для детей
Посетить Императорский дворец и получить диплом «маленького шеф-повара»
1 ноя
3 ноя
8 ноя
9 ноя
3 200 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Твери
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
4.7
11 отзывов
Обзорная экскурсия по Твери
Тверь - уютный городок на берегу Волги
по согласованию с гидом
от 4 000 за всё до 10 чел.
Тверь великих писателей
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Рельсы
Рельсы
Нет отзывов
Тверь великих писателей
Совершим путешествие в Тверь времён Пушкина и Глинки
ул. Желябова, 32 (рядом с главном корпусом ТвГУ)
7 200 за всё до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Твери на транспорте туриста
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
4
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Твери на транспорте туриста
Все достопримечательности Твери в одной экскурсии
по согласованию с гидом
от 5 000 за всё до 10 чел.
Сказки и легенды Твери
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Сказки и легенды Твери
В истории нашего города кроется немало легенд
По договоренности
4 300 за всё до 5 чел.
Доблесть и слава Твери
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Любовь
Любовь
5
75 отзывов
Доблесть и слава Твери
История, предания и герои великого среднерусского города на обзорной экскурсии
площадь Михаила Тверского
24 окт
4 ноя
5 ноя
7 ноя
от 5 000 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Твери. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Твери
ХОРОШО
🧭
ТАМ