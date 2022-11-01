После смерти брата прошло больше 20 лет, а число его поклонников не уменьшается. И пусть мода на шансон уже не та, песни Михаила Круга значимы для поколения, чье детство ассоциируется с теми самыми мелодиями. На экскурсии мы пройдем по родным и знаковым местам «короля русского шансона» — и поговорим о жизни и творчестве человека, ставшего настоящим социальным поэтом своей эпохи.

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Описание

Что вас ожидает

Вы побываете в местах, о которых Михаил Круг пел в своих песнях: на улице Трехсвятская, где портретист «двоих нас с тобой рисовал», и в Городском саду, где «падал снег…». Послушаете, как «чавкает тихим прибоем волна», увидите, как «Афанасий спускает ладью», и узнаете, где «небо подпёр обелиск…».

Я покажу двор Пролетарки и родильный дом, где Миша появился на свет. Расскажу, что значил для него Морозовский городок, или наш «Париж». Также мы подойдем ко двору дома, где он жил со своей семьей.

На бульваре Радищева вас встретит «бронзовый» Михаил, который сидит на одной из лавочек, оперевшись о гриф гитары и задумавшись о чем-то глобальном.

Личные вещи автора-исполнителя вы рассмотрите в музее, открытом в здании его любимого ресторана «Лазурный».

И, конечно, мы посетим место последнего пристанища поэта, где вы сможете почтить его память.

По пути вы услышите невыдуманные подробности из жизни Михаила Круга и узнаете, каким он был человеком. Вместе мы порассуждаем о том, какие темы и почему были важными для его творчества. И посмотрим на саму Тверь глазами личности, ставшей легендой такого эпохального для России музыкального жанра, как шансон.

«Милый мой город печали и слез,

Старой России надежная твердь,

Ты засыпаешь под шепот Тверцы и Волги.

Ты засыпаешь под шепот берез,

Спи, моя добрая матушка-Тверь,

И до утра еще так далеко, так долго».

Организационные детали