Более двух десятилетий прошло с момента ухода Михаила Круга, но его песни по-прежнему звучат в сердцах многих.Эта экскурсия - не просто прогулка по Твери, это путешествие в мир, который оживает

в строках его песен. Мы пройдем по улицам, которые вдохновляли поэта, увидим дом, где он жил, и места, о которых он пел. Экскурсовод поделится историями из жизни Михаила Круга, раскрывая его образ социального поэта. Посещение музея, где хранятся личные вещи Круга, позволит ближе познакомиться с его творчеством. И, конечно, мы почтим память артиста в месте его последнего упокоения. Экскурсия по Твери Михаила Круга - это возможность увидеть город глазами великого исполнителя и почувствовать дух эпохи шансона

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии «Тверь Михаила Круга» - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город радует зеленью и теплом. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посетить Тверь: меньше туристов, а природа восхищает красками. Зимой экскурсия возможна, но стоит учесть холод и снег, что может ограничить передвижение и комфорт.

Сейчас август — это идеальное время.