По пути вы услышите невыдуманные подробности из жизни Михаила Круга и узнаете, каким он был человеком. Вместе мы порассуждаем о том, какие темы и почему были важными для его творчества. И посмотрим на саму Тверь глазами личности, ставшей легендой такого эпохального для России музыкального жанра, как шансон.
«Милый мой город печали и слез,
Старой России надежная твердь,
Ты засыпаешь под шепот Тверцы и Волги.
Ты засыпаешь под шепот берез,
Спи, моя добрая матушка-Тверь,
И до утра еще так далеко, так долго».