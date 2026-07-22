Более двух десятилетий прошло с момента ухода Михаила Круга, но его песни по-прежнему звучат в сердцах многих.
Эта экскурсия - не просто прогулка по Твери, это путешествие в мир, который оживает
Эта экскурсия - не просто прогулка по Твери, это путешествие в мир, который оживает
5 причин купить эту экскурсию
- 🎤 Уникальная возможность узнать больше о жизни Михаила Круга
- 🏞 Прогулка по знаковым местам Твери
- 📚 Интересные истории и факты из жизни поэта
- 🎸 Визит в музей с личными вещами исполнителя
- 🕊 Посещение места последнего пристанища Михаила Круга
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии «Тверь Михаила Круга» - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город радует зеленью и теплом. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посетить Тверь: меньше туристов, а природа восхищает красками. Зимой экскурсия возможна, но стоит учесть холод и снег, что может ограничить передвижение и комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Улица Трехсвятская
- Городской сад
- Двор Пролетарки
- Родильный дом
- Морозовский городок
- Бульвар Радищева
- Музей в ресторане Лазурный
Описание экскурсии
- Вы побываете в местах, о которых Михаил Круг пел в своих песнях: на улице Трехсвятская, где портретист «двоих нас с тобой рисовал», и в Городском саду, где «падал снег…». Послушаете, как «чавкает тихим прибоем волна», увидите, как «Афанасий спускает ладью», и узнаете, где «небо подпёр обелиск…».
- Я покажу двор Пролетарки и родильный дом, где Миша появился на свет. Расскажу, что значил для него Морозовский городок, или наш «Париж». Также мы подойдем ко двору дома, где он жил со своей семьей.
- На бульваре Радищева вас встретит «бронзовый» Михаил, который сидит на одной из лавочек, оперевшись о гриф гитары и задумавшись о чем-то глобальном.
- Личные вещи автора-исполнителя вы рассмотрите в музее, открытом в здании его любимого ресторана «Лазурный».
- И, конечно, мы посетим место последнего пристанища поэта, где вы сможете почтить его память.
По пути вы услышите невыдуманные подробности из жизни Михаила Круга и узнаете, каким он был человеком. Вместе мы порассуждаем о том, какие темы и почему были важными для его творчества. И посмотрим на саму Тверь глазами личности, ставшей легендой такого эпохального для России музыкального жанра, как шансон.
«Милый мой город печали и слез,
Старой России надежная твердь,
Ты засыпаешь под шепот Тверцы и Волги.
Ты засыпаешь под шепот берез,
Спи, моя добрая матушка-Тверь,
И до утра еще так далеко, так долго».
Организационные детали
- Мы можем перемещаться на моем автомобиле (до 4 человек) либо на вашем
- Дополнительные расходы — обед по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Освобождения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Твери
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 719 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ольга, Михаил Круг — мой родной брат. В память о нем некоторое время назад я создала авторскую экскурсию по Твери. Тепло и с душой рассказываю гостям детали из детства, взрослой жизни и творчества шансонье. Приезжайте — я буду вам рада.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 73 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Большое спасибо Ольге Владимировне за прекрасно проведённое время! Во время экскурсии мы узнали многое о жизни Михаила Круга, а также об истории города. Маршрут выстроен очень удобно и имеет своё логическое построение. Экскурсия нам очень понравилась, а время пролетело незаметно.
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Потрясающе! Я приехала в Тверь на свой день рождения, и Ольга Владимировна внесла неоценимый вклад в настроение. Рекомендую всем! Это эксклюзив 😍 Спасибо, спасибо, спасибо 💖
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Всем, добрый день. 23.06.2026, были с супругой на экскурсии "Тверь Михаила Круга". Ольга Владимировна просто замечательный экскурсовод, очень подробно и содержательно рассказала не только о жизни Михаила, но и о
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В
Хорошая интересная экскурсия для поклонников творчества Круга.
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В Тверь приехала впервые и своё знакомство с этим прекрасным городом решила начать с экскурсии, организованной сестрой Михаила Круга Ольгой. Хотелось увидеть этот город глазами любимого артиста и мне это
+2
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А
24 мая были с друзьями на экскурсии Ольги Круг «Тверь Михаила Круга». Это не просто рассказ, а история, пропущенная через свою судьбу. Ольга Владимировна сестра артиста, и её личная память
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