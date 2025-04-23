Музей тверского быта – экскурсии в Твери

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей тверского быта» в Твери, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Средневековая Тверь: Русская игра престолов (групповая экскурсия)
Пешая
2 часа
134 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Погружение в историю Твери: князья, борьба за столицу и Золотая Орда
Погружение в историю Твери от основания до современности. Узнайте о борьбе за власть и старинных домах. Групповая экскурсия для взрослых
Начало: Тверь, Спасо-Преображенский собор
Расписание: Каждую субботу в 14:00
Завтра в 10:00
2 мая в 10:00
1000 ₽ за человека
Групповая экскурсия по основным достопримечательностям Твери
Пешая
2 часа
380 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия по основным достопримечательностям Твери
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: Улица Вольного Новгорода, 23
Расписание: По субботам в 12:00 и по воскресеньям в 11:00
Завтра в 12:30
3 мая в 15:30
700 ₽ за человека
Средневековая Тверь: Русская игра престолов
Пешая
2 часа
68 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия «Средневековая Тверь: Русская игра престолов»
Познайте историческое сердце Твери, пройдитесь по следам князей и великих событий прошлого
Начало: Тверь, Свободный переулок, 5. Памятник «Венчание»
Расписание: Ежедневно в любое время
12 мая в 09:00
13 мая в 09:00
3250 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • h
    hi+79502
    23 апреля 2025
    Групповая экскурсия по основным достопримечательностям Твери
    Познавательная экскурсия. Понравилось. Экскурсовод Виктория даёт исчерпывающую информацию о достопримечательностях Твери. Благодарю.
  • С
    Светлана
    21 апреля 2025
    Групповая экскурсия по основным достопримечательностям Твери
    Прекрасный гид, лёгкий увлекательный информативный рассказ об истории города. Экскурсия оставляет приятное послевкусие, хочется ещё послушать.
  • Е
    Елена
    21 апреля 2025
    Групповая экскурсия по основным достопримечательностям Твери
    Очень понравился гид -Виктория; материал преподнесла в очень доступной форме - душевно и доступно. Рекомендую!!!
  • С
    Сергей
    4 апреля 2025
    Средневековая Тверь: Русская игра престолов
    Экскурсия очень интересная и познавательная. Мы узнали много новых фактов из русской истории и конкретно из истории Твери. Экскурсовод Алексей,
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    очень грамотный и знающий историю своего края, в доходчивой форме познакомил нас с интересными фактами и событиями происходившими на территории Тверского края. Выражаем свою признательность и благодарность.

  • А
    Алексей
    2 апреля 2025
    Средневековая Тверь: Русская игра престолов
    Экскурсовод Алексей великолепен - рассказывает с вовлечением, юмором и отличным знанием предмета. Самая стоящая экскурсия на которой я был Также у
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    Алексея с коллегой-реконструктором есть музей исторического источника, который находится рядом с местом начала экскурсии - на следующий день были там и также отлично провели время. Наличие каждого объекта объяснено, есть интерактив с предметами, а также возможность купить книги об истории области (парочку таких увезли с собой) Алексею огромное спасибо за интерес к своей профессии и просвещение туристов

  • О
    Олег
    25 марта 2025
    Средневековая Тверь: Русская игра престолов
    Экскурсия понравилась. Нестандартно и с юмором, что помогает воспринимать историческую информацию. Алексей безусловно профессионал.

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Музей тверского быта»

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  6. Спасо-Преображенский собор
  7. Памятник Афанасию Никитину
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  10. Советская улица
Сколько стоит экскурсия по Твери в апреле 2025
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