Дом-музей Салтыкова-Щедрина – экскурсии в Твери

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом-музей Салтыкова-Щедрина» в Твери, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Третий город Российской империи: групповая экскурсия по Твери
Пешая
2 часа
207 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Тверь: пешеходная экскурсия по третьему городу империи
Погрузитесь в историю Твери: узнайте о перестройке города и тайнах его прошлого в увлекательной групповой экскурсии
Начало: Тверь, макет города на бульваре Радищева
Расписание: По субботам
Завтра в 12:00
3 мая в 12:00
1000 ₽ за человека
Средневековая Тверь: Русская игра престолов
Пешая
2 часа
68 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия «Средневековая Тверь: Русская игра престолов»
Познайте историческое сердце Твери, пройдитесь по следам князей и великих событий прошлого
Начало: Тверь, Свободный переулок, 5. Памятник «Венчание»
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 10:00
12 мая в 09:00
3250 ₽ за экскурсию
Тверь глазами Островского
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Тверь глазами Островского
Начало: Советская, 19 АРТотека «Берёзовый сказ»
Расписание: По согласованию с гидом.
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
7000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Семенова
    7 апреля 2025
    Третий город Российской империи: групповая экскурсия по Твери
    Мне все очень понравилось.
  • С
    Сергей
    4 апреля 2025
    Средневековая Тверь: Русская игра престолов
    Экскурсия очень интересная и познавательная. Мы узнали много новых фактов из русской истории и конкретно из истории Твери. Экскурсовод Алексей,
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    очень грамотный и знающий историю своего края, в доходчивой форме познакомил нас с интересными фактами и событиями происходившими на территории Тверского края. Выражаем свою признательность и благодарность.

  • А
    Алексей
    2 апреля 2025
    Средневековая Тверь: Русская игра престолов
    Экскурсовод Алексей великолепен - рассказывает с вовлечением, юмором и отличным знанием предмета. Самая стоящая экскурсия на которой я был Также у
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    Алексея с коллегой-реконструктором есть музей исторического источника, который находится рядом с местом начала экскурсии - на следующий день были там и также отлично провели время. Наличие каждого объекта объяснено, есть интерактив с предметами, а также возможность купить книги об истории области (парочку таких увезли с собой) Алексею огромное спасибо за интерес к своей профессии и просвещение туристов

  • М
    Мария
    30 марта 2025
    Третий город Российской империи: групповая экскурсия по Твери
    Экскурсия великолепная! Безумно интересно было слушать Алексея и перемешаться вместе с ним по оживающим улочкам Твери. Бесконечно всем рекомендуем! (На экскурсии были вчетвером и всем очень всë понравилось)
  • О
    Олег
    25 марта 2025
    Средневековая Тверь: Русская игра престолов
    Экскурсия понравилась. Нестандартно и с юмором, что помогает воспринимать историческую информацию. Алексей безусловно профессионал.

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Дом-музей Салтыкова-Щедрина»

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  5. Набережная Степана Разина
  6. Спасо-Преображенский собор
  7. Памятник Афанасию Никитину
  8. Городской сад
  9. Трехсвятская улица
  10. Советская улица
Сколько стоит экскурсия по Твери в апреле 2025
Сейчас в Твери в категории "Дом-музей Салтыкова-Щедрина" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 7000. Туристы уже оставили гидам 275 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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