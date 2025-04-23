Очень понравился гид -Виктория; материал преподнесла в очень доступной форме - душевно и доступно. Рекомендую!!!

М Мария

Экскурсия великолепная! Безумно интересно было слушать Алексея и перемешаться вместе с ним по оживающим улочкам Твери. Бесконечно всем рекомендуем! (На экскурсии были вчетвером и всем очень всë понравилось)