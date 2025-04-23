Исторический город Торжок – экскурсии в Твери

Найдено 3 экскурсии в категории «Исторический город Торжок» в Твери, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Групповая экскурсия по основным достопримечательностям Твери
Пешая
2 часа
380 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия по основным достопримечательностям Твери
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: Улица Вольного Новгорода, 23
Расписание: По субботам в 12:00 и по воскресеньям в 11:00
Завтра в 12:30
3 мая в 15:30
700 ₽ за человека
Тверь. Влюбиться с первого взгляда
Пешая
2 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Лучший выбор
Тверь. Влюбиться с первого взгляда
Узнайте, чем удивляет Тверь, прогуливаясь по её улицам и наслаждаясь видами на Волгу. Откройте для себя уникальные здания и исторические места
Начало: Площадь Михаила Тверского
Сегодня в 13:00
4 мая в 15:00
4500 ₽ за экскурсию
Третий город Российской империи: групповая экскурсия по Твери
Пешая
2 часа
207 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Тверь: пешеходная экскурсия по третьему городу империи
Погрузитесь в историю Твери: узнайте о перестройке города и тайнах его прошлого в увлекательной групповой экскурсии
Начало: Тверь, макет города на бульваре Радищева
Расписание: По субботам
Завтра в 12:00
3 мая в 12:00
1000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Исторический город Торжок»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Третий город Российской империи: групповая экскурсия по Твери
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Императорский путевой дворец
  3. Памятник Михаилу Тверскому
  4. Набережная
  5. Набережная Степана Разина
  6. Спасо-Преображенский собор
  7. Памятник Афанасию Никитину
  8. Городской сад
  9. Трехсвятская улица
  10. Советская улица
Сколько стоит экскурсия по Твери в апреле 2025
Сейчас в Твери в категории "Исторический город Торжок" можно забронировать 3 экскурсии от 700 до 4500. Туристы уже оставили гидам 610 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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